சென்னையில் காலி இடத்தில் வளர்ந்திருத்த கஞ்சா செடி - வேரோடு பிடுங்கி அழித்த போலீசார்
அம்பத்தூர் காவல் உதவி ஆணையர் குமார் தலைமையில் நடத்திய திடீர் சோதனையில் கஞ்சா செடி வளர்த்திருப்பது தெரியவந்துள்ளது.
Published : November 25, 2026 at 11:33 AM IST
சென்னை: சென்னை செங்குன்றம் நெடுஞ்சாலை பகுதியில் தனியார் நிலத்தில் கஞ்சா செடி வளர்ந்திருந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சென்னை அம்பத்தூர், புதூர் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட செங்குன்றம் நெடுஞ்சாலை பகுதியில், அம்பத்தூர் காவல் உதவி ஆணையர் குமார் தலைமையில் போலீசார் போதைப்பொருள் விற்பனை மற்றும் சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக நேற்று (நவ.24) திடீர் சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது அப்பகுதியில் உள்ள சிறிய கடைகள், தேநீர் கடைகள், மறைவான இடங்கள், சாலையோரங்களில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த வாகனங்கள் மற்றும் தனியாருக்குச் சொந்தமான இடங்கள் என பல்வேறு பகுதிகளில் போலீசார் தீவிர சோதனை மேற்கொண்டனர்.
இந்தச் சோதனையின்போது, தனியாருக்குச் சொந்தமான இடத்தில் கஞ்சா செடி ஒன்று செழிப்பாக வளர்ந்து நிற்பதைக் கண்டு போலீசார் அதிர்ச்சியடைந்தனர். இதையடுத்து புதூர் காவல் ஆய்வாளர் சடையாண்டி தலைமையிலான போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று, அங்கு வளர்ந்திருந்த கஞ்சா செடியை வேருடன் பிடுங்கி பறிமுதல் செய்து அழித்தனர்.
காலி இடத்தில் கஞ்சா செடி - வேரோடு பிடுங்கி அழித்த போலீசார் #GanjaPlantsDestroyed | #PoliceAction | #AntiDrugDrive | #SayNoToDrugs | #EtvBharatTamilNadu https://t.co/BROu3Ur6Zq— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 25, 2026
மேலும், அந்த இடத்தில் கஞ்சா செடியை வளர்த்தது யார்? எதற்காக வளர்க்கப்பட்டது? இதன் பின்னணியில் வேறு யாருக்காவது தொடர்பு உள்ளதா? என்பது குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இதன் ஒரு பகுதியாக, சம்பவம் நடைபெற்ற இடம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள சிசிடிவி கண்காணிப்பு கேமராக்களின் காட்சிகளையும் போலீசார் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
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ஏற்கனவே அப்பகுதியில் சமூக விரோதிகளின் நடமாட்டம் அதிகரித்து வருவதாகக் கூறப்படும் நிலையில், தற்போது தனியார் இடத்தில் கஞ்சா செடி வளர்ந்திருந்த சம்பவம் பொதுமக்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதுபோன்ற சட்டவிரோத செயல்களில் ஈடுபடுபவர்களை விரைவில் அடையாளம் கண்டு கைது செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கிடையே, தாம்பரத்தில் ஆட்டோவில் மறைத்து கடத்தப்பட்ட 84 கிலோ கஞ்சாவை செம்மஞ்சேரி காவல் உதவி ஆணையர் கந்தன் தலைமையில் தனிப்படை போலீசார் கைப்பற்றினர். மேலும், கடத்தலில் ஈடுபட்ட 4 பேரையும் கைது செய்தனர். மேலும், கஞ்சா கடத்தலுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட ஆட்டோவும், இருசக்கர வாகனமும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
சென்னையில் போதைப்பொருள் கடத்தல் மற்றும் சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் போலீசார் தொடர்ந்து தீவிர கண்காணிப்பு மற்றும் சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.