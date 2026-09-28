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இலங்கைக்கு கடத்த முயன்ற ரூ.3 கோடி கஞ்சா ஆயில் பறிமுதல் - 4 பேர் கைது

கடத்தல் கும்பலின் பின்னணி மற்றும் இதில் வேறு யாருக்கெல்லாம் தொடர்பு உள்ளது என்பது குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

கஞ்சா ஆயில் பறிமுதல்
கஞ்சா ஆயில் பறிமுதல் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 28, 2026 at 10:20 PM IST

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தூத்துக்குடி: திரேஸ்புரம் கடற்கரை வழியாக இலங்கைக்கு கடத்தப்பட இருந்த சுமார் ரூ.3 கோடி மதிப்பிலான 17 கிலோ கஞ்சா ஆயிலை க்யூ பிரிவு காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.

ரகசிய தகவலின் அடிப்படையில் க்யூ பிரிவு போலீசார் திரேஸ்புரம் கடற்பகுதியில் தீவிர கண்காணிப்பு மேற்கொண்டனர். அப்போது சந்தேகத்திற்கிடமாக வந்த காரை சோதனையிட்டதில், அதில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த 17 கிலோ கஞ்சா ஆயில் கைப்பற்றப்பட்டது. இதன் சர்வதேச சந்தை மதிப்பு சுமார் ரூ.3 கோடி என காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

கைது செய்யப்பட்டவர்கள்
கைது செய்யப்பட்டவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த சம்பவத்தில் தொடர்புடைய 4 பேரை கைது செய்த போலீசார், அவர்கள் பயன்படுத்திய காரையும் பறிமுதல் செய்துள்ளனர். தொடர்ந்து, கடத்தல் கும்பலின் பின்னணி மற்றும் இதில் வேறு யாருக்கெல்லாம் தொடர்பு உள்ளது என்பது குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட போதைப்பொருளும், கைது செய்யப்பட்ட நால்வரும் மேல் நடவடிக்கைக்காக தூத்துக்குடி மாவட்ட போதைப்பொருள் தடுப்பு நுண்ணறிவு காவல் துறையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

TAGGED:

THOOTHUKUDI
SMUGGLING
கஞ்சா ஆயில்
GANJA OIL

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