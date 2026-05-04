கெங்கவல்லி தனி தொகுதியை கைப்பற்றப் போவது யார்?- இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026- கெங்கவல்லி (தனி) தொகுதியில் அதிமுக-எம்எல்ஏ நல்லதம்பி, திமுக-சின்னத்துரை, தமிழக வெற்றிக் கழகம்-சுஜாதா, நாம் தமிழர் கட்சி-அபிராமி நெடுஞ்சேரலாதன் உள்ளிட்டோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 1:17 AM IST
கெங்கவல்லி தனி (சேலம்): ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய கால்நடை ஆராய்ச்சிப் பூங்கா அமைந்துள்ள தலைவாசல், சேலம் மாவட்டம், கெங்கவல்லி (தனி) தொகுதிக்கு உட்பட்டவையாகும். கரும்பு, நெல், மரவள்ளிக் கிழங்கு, மக்காச்சோளம், பருத்தி, பாக்கு உள்ளிட்டவை அதிகம் பயிரிடப்படுகின்றன. இந்த தொகுதியில் யார் வெற்றி பெறுவார்? என்பது தொகுதி வாக்காளர்களின் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
வாக்குப்பதிவு விவரங்கள்
கடந்த ஏப்ரல் 23- ஆம் தேதி நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் கெங்கவல்லி (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதியில் 280 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் வாக்காளர்கள் வாக்களித்துள்ளனர். இந்த தொகுதியில் 88.78% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது.
கடந்த 2021- ஆம் ஆண்டு நடந்த தேர்தலில் 78.26% வாக்குகள் பதிவாகியிருந்த நிலையில், இந்த முறை கூடுதலாக 10.52% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது.
வேட்பாளர்கள் விவரங்கள்
கெங்கவல்லி (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் தற்போதைய எம்எல்ஏ நல்லதம்பி, திமுக சார்பில் சின்னத்துரை, தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் சுஜாதா, நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் அபிராமி நெடுஞ்சேரலாதன் என மொத்தம் 13 பேர் களத்தில் உள்ளனர்.
கடந்த தேர்தல்களின் புள்ளி விவரங்கள்
கடந்த 2011- ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணியில் தேமுதிக சார்பில் போட்டியிட்ட சுபா, தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் சின்னத்துரையை 13,465 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.
2016- ஆம் ஆண்டு நடந்த தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட மருதமுத்து, தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் ரேகா பிரியதர்ஷினியை 2,262 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார். அதேபோல், 2021- ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட நல்லதம்பி தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் ரேகா பிரியதர்ஷினியை 7,361 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.
வாக்காளர்கள் விவரங்கள்
கெங்கவல்லி (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதியில் மொத்தம் 2,18,317 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில் 1,06,351 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,11,959 பெண் வாக்காளர்களும், 7 மூன்றாம் பாலினத்தவர்களும் அடங்குவர்.
கெங்கவல்லி (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதி- ஒரு பார்வை
|தேர்தல்
|வெற்றி பெற்றவர்
|கட்சி
|2016
|மருதமுத்து
|அதிமுக
|2021
|நல்லதம்பி
|அதிமுக