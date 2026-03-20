திமுகவில் போட்டியிட ரூ.3 கோடி பேரம் பேசிய மோசடி கும்பல் - 2 பேர் கைது; ஒருவருக்கு வலைவீச்சு

திமுக சார்பில் போட்டியிட விருப்பம் தெரிவித்த நிர்வாகிகளை, தலைமை கழகம் நேர்காணலில் கலந்துகொள்ள அழைப்பு விடுத்திருந்தும், நாகலிங்கத்திற்கு மட்டும் அழைப்பு வராமல் இருந்துள்ளது.

திமுக-வில் சீட் வாங்கித் தருவதாக பேரம் நடத்திய மூன்று பேர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : March 20, 2026 at 5:43 PM IST

தேனி: பெரியகுளம் தொகுதியில் எம்.எல்.ஏ சீட் பெற்று தருவதாக திமுக நிர்வாகியிடம் ஒரு கோடி பெற்று மோசடி செய்த 3 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

அதில் இருவர் கைது செய்யப்பட்டு அவர்களிடம் இருந்து ரூ.84 லட்சம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், தலைமறைவாக உள்ள அபுதாஹிரை காவல்துறையினர் தேடி வருகின்றனர்.

பெரியகுளம் நகராட்சி நகர் மன்ற திமுக உறுப்பினர் சுதாவின் கணவர் நாகலிங்கம், சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பெரியகுளம் தொகுதியில் போட்டியிடுவதற்காக திமுகவில் விருப்ப மனு அளித்திருந்தார்.

இந்நிலையில், கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு திமுக தலைமைக் கழகத்தில் இருந்து பேசுவதாகக் கூறிய ஆசிஃப் ராஜா என்ற நபர் நாகலிங்கத்திடம் “வருகிற தேர்தலில் பெரியகுளம் தொகுதியில் போட்டியிட சீட் பெற்று தருகிறேன்” என்று 3 கோடி ரூபாய் பேரம் பேசியதாக தெரிகிறது.

இதனைத்தொடர்ந்து, முன்பணமாக ஒரு கோடி ரூபாயை அபுதாஹிர் என்பவரிடம் ஆசிஃப் ராஜா கூறியது போல் நாகலிங்கம் வழங்கியுள்ளார். அந்தப் பணத்தை பெரியகுளம் பகுதியை சேர்ந்த கார்த்திக்கிடம் அபுதாஹிர் கொடுத்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், திமுக சார்பாக போட்டியிட விருப்பம் தெரிவித்த நிர்வாகிகளை, தலைமை கழகம் நேர்காணலில் கலந்துகொள்ள அழைப்பு விடுத்திருந்தது. ஆனால், நாகலிங்கத்திற்கு மட்டும் அழைப்பு வராமல் இருந்துள்ளது.

இதனால் சந்தேகம் அடைந்த அவர், அபுதாஹீரிடம் சென்று கேட்டுள்ளார். அப்போது அவர், பணத்தை கார்த்திக் என்பவர் பெற்று சென்றுவிட்டதாக அலட்சியமாக பதில் அளித்துள்ளார்.

பணத்தையும் கொடுத்துவிட்டு, நேர்காணலுக்கு அழைப்பு வராமல் குழப்பத்தில் இருந்த நாகலிங்கம், தென்கரை காவல் நிலையத்தில் நேரடியாக சென்று தான் ஏமாற்றப்பட்டதாக புகார் அளித்தார்.

புகார் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்திய காவல்துறை, நாகலிங்கத்திற்கு வந்த செல்போன் எண்ணை ஆய்வு செய்தபோது, அது பெரியகுளம் பகுதியைச் சேர்ந்த ஆசிஃப் ராஜா என்பவருடைய தொடர்பு எண் என்பது தெரியவந்தது.

இதையும் படிங்க: விளாத்திகுளம் மாணவி கொலை வழக்கு: கைது செய்யப்பட்ட நபருக்கு திடீர் உடல்நலக்குறைவு

மேற்கொண்டு நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், அபுதாஹீர், கார்த்திக், ஆசிஃப் ராஜா ஆகிய மூன்று பேரும் சேர்ந்து, தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்புப்பெற்றுத் தருவதாக நாகலிங்கத்திடம் பணத்தைப் பெற்று மோசடி செய்தது அம்பலமானது.

இதனையடுத்து, ஆசிஃப் ராஜா, கார்த்திக் ஆகியோரை தென்கரை காவல்துறையினர் கைது செய்து, ஆசிப் ராஜா வீட்டில் வைத்திருந்த 84 லட்சம் ரூபாய் பணத்தை கைப்பற்றியுள்ளனர். மேலும், தலைமறைவாக உள்ள அபுதாகிரை காவல் துறையினர் தீவிரமாகத் தேடி வருகின்றனர்.

தி.மு.க-வில் போட்டியிட இடம்பெற்று தருவதாக மூன்று பேர் மோசடியில் ஈடுபட்டது பெரியகுளம் பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்படுத்தியுள்ளது.

