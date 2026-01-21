ETV Bharat / state

போதையில் இரு தரப்பினர் மோதல்: இளைஞர் தலையில் கல்லை போட்டு கொலை செய்ய முயற்சி

கோவை மற்றும் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் போதைப் பொருட்களின் புழக்கம் அதிகமாக இருப்பதாகவும், அதனை கட்டுப்படுத்த காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டுமெனவும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

இளைஞரை கும்பல் தாக்கும் காட்சி
இளைஞரை கும்பல் தாக்கும் காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 21, 2026 at 7:16 PM IST

1 Min Read
கோயம்புத்தூர்: போதையில் இருந்த இளைஞர்களிடையே ஏற்பட்ட மோதலில் ஒரு இளைஞர் தலையில் கல்லை போட்டு கொலை செய்ய முயற்சித்த சம்பவம் தொடர்பான வீடியோ காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன.

கோவை கணபதியில் உள்ள பாரதி நகர் பகுதியில் நேற்று (ஜன 20) இரவு போதை கும்பல்களுக்கிடையே தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. ஒரு கட்டத்தில் தகராறு முற்றி, கைகலப்பான நிலையில், ஒருவருக்கொருவர் கற்களால் மாறி மாறித் தாக்கிக் கொண்டனர். இதில் வெற்றி என்ற இளைஞருக்கு தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்ட நிலையில் சுயநினைவை இழந்து ரத்த வெள்ளத்தில் கீழே சரிந்துள்ளார்.

இருந்தாலும் ஆத்திரம் அடங்காத அந்த போதை கும்பல் அவர் மீது பெரிய கல்லை தூக்கிப் போட்டு கொலை செய்ய முயன்றுள்ளது. இதனைப் பார்த்த அப்பகுதி மக்கள் ஓடி வந்து கும்பலை விரட்டியதுடன், உயிருக்கு போராடிய நிலையில் துடித்துக் கொண்டிருந்த வெற்றியை மீட்டு கோவை அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.

இந்த சம்பவம் குறித்து தகவலறிந்த சரவணம்பட்டி போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும் அந்த பகுதியில் பொருத்தப்பட்டுள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்து தாக்குதலில் ஈடுபட்டு விட்டு தலைமறைவான இளைஞர்களை தேடி வருகின்றனர்.

இரவு நேரத்தில் இளைஞர்களுக்கிடையே ஏற்பட்ட பயங்கர மோதலை அங்கிருந்த ஒருவர் தனது செல்போனில் வீடியோவாக பதிவு செய்து சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்துள்ளார். அந்த காட்சிகள் தற்போது வைரலாகி வருகின்றன.

கோவையில் அதிகரித்துவரும் வன்முறை சம்பவங்கள்

கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே கோவையில் கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப் பொருட்களின் புழக்கம் அதிகரித்து வருவதாகக் கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக சிறுவர்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் இவற்றை அதிகம் பயன்படுத்துவதால் அடிக்கடி மோதல், அடிதடி போன்ற வன்முறை சம்பவங்கள் நடந்தேறி வருவதாக பொதுமக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.

