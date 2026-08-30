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கொடூரமாக வெட்டிக் கொல்லப்பட்ட ரவுடி; போலீசார் தீவிர விசாரணை

ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு அதே பகுதியை சேர்ந்த A+ கேட்டகிரி குற்றவாளிகளான அப்துல், அருண், கொளத்தூர் ஜெய் ஆகியோர் ஷாகுல் அமீதை கத்தியால் வெட்டியது போலீசாரின் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

கொலைச் செய்யப்பட்ட ஷாகுல் அமீது
கொலைச் செய்யப்பட்ட ஷாகுல் அமீது (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 30, 2026 at 5:31 PM IST

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சென்னை: கேளம்பாக்கம் பகுதியில் இளைஞர் ஒருவர் வெட்டிப் படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னையை அடுத்த கேளம்பாக்கம் கே.எஸ்.எஸ் நகர் பகுதிக்கு அருகில் இன்று (ஆகஸ்ட் 30) காலை சுமார் 7 மணியளவில் இயற்கை உபாதை கழிக்கச் சென்றவர்கள், அங்கு இளைஞர் ஒருவர் கொடூரமாக வெட்டப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட நிலையில் இருப்பதாக காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்.

தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த போலீசார், ரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்த நபரின் உடலை மீட்டனர். இறந்த அந்த நபர் யார் என்று விசாரணை மேற்கொண்டதில், அவர் கேளம்பாக்கம் அண்ணாநகரைச் சேர்ந்த ஷாகுல் அமீது (27) என்பது தெரிய வந்தது.

இதையடுத்து, ஷாகுல் அமீதின் குடும்பத்தினருக்கு தகவல் தெரிவித்த போலீசார், உடலை செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவனைக்கு உடற்கூறாய்வுக்காக அனுப்பி வைத்தனர். தொடர்ந்து, கொலையான இடத்துக்கு நேரில் வந்து கேளம்பாக்கம் உதவி ஆணையர் ஜான் விக்டர் மற்றும் ஆய்வாளர் தமிழன்பன் ஆகியோர் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

கொலை செய்யப்பட்ட ஷாகுல் மீது ஏற்கனவே சில வழக்குகள் இருந்ததும், அந்தவகையில் 2020-இல் கொலை வழக்கு தொடர்பாக அவர் சிறை சென்று வந்தது தெரியவந்துள்ளது. அதேபோல் கஞ்சா விற்பனை தொடர்பான வழக்கில் அவர் சிறை சென்ற நிலையில், கடந்த 27 ஆம் தேதி நிபந்தனை ஜாமீனில் அவர் வெளியே வந்ததும் போலீசாரின் விசாரணையில் தெரியவந்தது.

ஜாமீனில் வெளியே வந்த ஷாகுல், அவருடைய கூட்டாளிகளுடன் சேர்ந்து மது அருந்துவதும், ஊர் சுற்றுவதுமாக இருந்து வந்திருக்கிறார். அப்படியாக நேற்று (ஆகஸ்ட் 30) மாலை சுமார் 6.30 மணி அளவில் சிலருடன் சேர்ந்து ஷாகுல் மயானப் பகுதியில் அமர்ந்து மது அருந்திக் கொண்டிருந்ததை அப்பகுதி மக்கள் பார்த்துள்ளனர். இந்த சூழலில்தான் தற்போது மிக கொடூரமான முறையில் கொல்லப்பட்டு, சடலமாக அவர் மீட்கப்பட்டுள்ளார்.

இந்நிலையில் போலீசார் மேற்கொண்ட தீவிர விசாரணையில், கேளம்பாக்கம் பகுதியில் யார் பெரிய ஆள் என்று இன்ஸ்டாகிராமில் போட்டோ போடுவதில் ஷாகுல் அமீதுக்கும், வேறொரு தரப்புக்கும் இடையே மோதல் இருந்ததும் தெரிய வந்திருக்கிறது.

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அதுதவிர, கடந்த ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு அதே பகுதியை சேர்ந்த A+ கேட்டகிரி குற்றவாளிகளான அப்துல், அருண், கொளத்தூர் ஜெய் ஆகியோர் ஷாகுல் அமீதை கத்தியால் வெட்டியதும், அதில் பிழைத்துக் கொண்ட ஷாகுல் அமீதை அவரின் பிறந்தநாளான ஆகஸ்ட் 26 ஆம் தேதி அன்று கொலை செய்வதாக சபதம் எடுத்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.

ஆனால், ஆகஸ்ட் 26 அன்று ஷாகுல் அமீது கஞ்சா வழக்கில் சிறையில் இருந்த நிலையில், 28 ஆம் தேதி அன்றே அவர் சிறையில் இருந்து வெளியே வந்திருக்கிறார். எனவே, அப்துல், அருண் மற்றும் ஜெய் ஆகியோர் திட்டம் தீட்டி இந்த படுகொலை அரங்கேற்றியிருக்கலாம் எனவும் போலீசார் சந்தேகிக்கின்றனர். விரைவில் இவர்களை கைது செய்து விசாரணை செய்யவும் போலீசார் திட்டமிட்டுள்ளனர்.

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