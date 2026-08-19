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கோவில் திருவிழாவில் மோதல்; பட்டப்பகலில் இளைஞரை ஓட ஓட வெட்டிய கும்பல்

பதுங்கியிருந்த குற்றவாளிகளை, மாறுவேடத்தில் சென்ற போலீசார் அவர்களை சுற்றிவளைத்து கைது செய்தனர்.

இளைஞரை சுற்றி வளைத்த கும்பல்
இளைஞரை சுற்றி வளைத்த கும்பல் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 19, 2026 at 10:53 PM IST

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சென்னை: மணலி அருகே கோவில் திருவிழாவில் நடனமாடும் போது ஏற்பட்ட தகராறில் இளைஞரை ஓட ஓட வெட்டிய கும்பலின் வீடியோ வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னை கொடுங்கையூர் கடும்பாடி அம்மன் கோவில் ஆடித் திருவிழா நடைபெற்றது. அப்போது மாத்தூர் பகுதியைச் சேர்ந்த 27 வயதான கார்த்திக் என்பவர், கோவில் திருவிழாவில் நடனமாடியுள்ளார். இதைப் பார்த்த அங்கிருந்த 5 பேர் கொண்ட கும்பல், அவருக்கு எதிராக நடனமாடியுள்ளனர். இதைத் தொடர்ந்து கார்த்திக்குடன் அந்த கும்பல் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டது.

ஒருகட்டத்தில் வாக்குவாதம் முற்றி, கைகலப்பாக மாறியது. உடனே அருகில் இருந்தவர்கள் தலையிட்டு இரு தரப்பினரையும் அங்கிருந்து அனுப்பி வைத்த நிலையில், ஆத்திரமடைந்த அந்த கும்பல் கார்த்திக்கை விடாமல் துரத்திச் சென்றதாக கூறப்படுகிறது.

மாதவரம் பகுதியில் உள்ள மாத்தூர் காமராஜர் சாலையில் உள்ள பிரவீன் மஹால் அருகே சென்ற கார்த்திக்கை சுற்றி வளைத்த கும்பல், பொதுமக்கள் கூடிய போதும், அவரை சரமாரியாக வெட்டிவிட்டு தப்பியோடினர்.

இது குறித்து தகவல் அறிந்த மாதவரம் பால் பண்ணை போலீசார், கை மற்றும் முதுகில் வெட்டு காயங்களுடன் ரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்த கார்த்திக்கை, 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மீட்டு அருகிலுள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர்.

அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதுகுறித்து மாதவரம் பால் பண்ணை போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, சம்பவ இடத்தைச் சுற்றியுள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்து குற்றவாளிகளை தேடி வந்தனர்.

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இந்த நிலையில், மாதவரம் புறநகர் பேருந்து நிலையம் அருகே குற்றவாளிகள் பதுங்கியிருப்பதாக கிடைத்த தகவலின் பேரில், போலீசார் அப்பகுதிக்கு மாறுவேடத்தில் சென்ற போது, மூன்று பேரும் கையும் களவுமாக சிக்கினர். உடனே அவர்களை சுற்றிவளைத்து போலீசார் கைது செய்தனர்.

விசாரணையில், அவர்கள் மாத்தூர் எம்.எம். டி.ஏ. பகுதியைச் சேர்ந்த மணிகண்டன், கொடுங்கையூர் தென்றல் நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த பாலமுருகன் மற்றும் ஆனந்தன் ஆகியோர் என்பது தெரியவந்தது. கைது செய்யப்பட்ட மூன்று பேர் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், அவர்களை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.

மேலும், இந்த சம்பவத்தில் தொடர்புடைய மற்ற நபர்களை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர். இந்தநிலையில், பட்டப்பகலில் நடந்த இந்த சம்பவம் தொடர்பான வீடியோ இணையத்தில் வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

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இளைஞரை வெட்டிய கும்பல்
சென்னை
குற்றவாளிகள் கைது
YOUTH ATTACK
YOUTH ATTACK IN ROAD

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