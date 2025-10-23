மனிதநேய மக்கள் கட்சி பிரமுகரை வெட்டிய கும்பல்! அலேக்காக பிடித்து சிறையில் அடைத்த போலீசார்!

ETV Bharat / state

கைது செய்யப்பட்ட 7 பேர் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, 6 பேரை சிறையில் அடைத்தனர். ஒருவர் சிறார் என்பதால் அவர் சிறுவர் சீர்திருத்தப் பள்ளியில் சேர்க்கப்பட்டார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
தாம்பரம்: தீபாவளி பண்டிகையின் போது பட்டாசு வெடித்து கொண்டிருந்த மனிதநேய மக்கள் கட்சி பிரமுகரை வெட்டிய கும்பலை தாம்பரம் போலீஸார் உடனடியாக கைது செய்துள்ளனர்.

சென்னை தாம்பரத்தை அடுத்த ரங்கநாதபுரத்தில் கடந்த 20 ஆம் தேதி தீபாவளி பண்டிகையன்று மாலை நேரத்தில் சேஷன் மற்றும் கிரி ஆகிய 2 இளைஞர்கள் மது போதையில் கலாட்டாவில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அப்போது அவர்களுடன் படித்த ராமு என்பவரின் இரு சக்கர வாகனத்தை கீழே தள்ளிவிட்டதோடு, அவரிடமும் பிரச்சினை செய்துள்ளனர். இதில் ராமு மற்றும் சேஷன் இடையே தகராறு ஏற்பட்டு இருவரும் மாறி மாறி தாக்கியுள்ளனர். இதனைக் கண்ட அக்கம் பக்கத்தினர் இருவரையும் சமாதானம் செய்து அனுப்பி வைத்துள்ளனர்.

இதனால் ஆத்திரமடைந்த சேஷன் மற்றும் கிரி, தனது நண்பர்கள் 5 பேரை சேர்த்துக் கொண்டு, 4 இரு சக்கர வாகனங்களில் ராமுவைத் தேடி மீண்டும் ரங்கநாதபுரத்திற்கு சென்றுள்ளனர். ஆனால் அந்த பகுதியில் யாரும் வெளியே இல்லாததால் அந்த இளைஞர்கள் சாலையில் நின்று சத்தமிட்டதாக தெரிகிறது.

அப்போது அந்த பகுதியில் பட்டாசு வெடித்துக் கொண்டிருந்த மனிதநேய மக்கள் கட்சியைச் சேர்ந்தவரும், தாம்பரம் மாமன்ற உறுப்பினர் யாக்கூப்பின் உறவினருமான சீனி முகமது (32), “ஏன் இங்கு வந்து கத்திக் கொண்டிருக்கிறீர்கள்? உங்களுக்கு என்ன வேண்டும்? யார் நீங்கள்?” எனக் கேட்டுள்ளார்,

இதனைக் கேட்டு ஆத்திரமடைந்த அந்த இளைஞர்கள் தாங்கள் வைத்திருந்த பட்டாக்கத்தியை எடுத்து சீனி முகமதை சரமாரியாக வெட்டியதோடு, அங்கிருந்த இரு சக்கர வாகனங்களையும் சேதப்படுத்தி விட்டு தப்பி சென்றுள்ளனர்.

ரத்த வெள்ளத்தில் துடித்த சீனி முகமதுவின் அலறல் சத்தம் கேட்டு அங்கு வந்த அக்கம் பக்கத்தினர் அவரை மீட்டு தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்தனர். தற்போது அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும் இச்சம்பவம் குறித்து தாம்பரம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டது.

புகாரின் அடிப்படையில் உதவி ஆணையர் நெல்சன் தலைமையில் தனிப்படைகள் அமைத்து இச்சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவர்களை தீவிரமாக தேடி வந்தனர். இந்நிலையில், மேற்கு தாம்பரம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் தலைமறைவாக இருந்த 7 பேரை தனிப்படை போலீசார் கைது செய்து தாம்பரம் காவல் நிலையம் அழைத்துச் சென்று விசாரணை நடத்தினர்,

விசாரணையில் அவர்கள் ரங்கநாதபுரத்தை சேர்ந்த டேனியல் (29), மேற்கு தாம்பரத்தை சேர்ந்த சேசன் (25), கிருஷ்ணா நகர் பகுதியை சேர்ந்த யுவன்ராஜ் (22), இரும்புலியூரை சேர்ந்த ஹரிஷ் (22), தெய்வ நகர் பகுதியை சேர்ந்த சஞ்சய் (20), இரும்புலியூரை சேர்ந்த கிரிதரன் (24) மற்றும் மேலும் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த இளம் சிறார் ஒருவர் என தெரிய வந்தது.

மேலும் நடத்தப்பட்ட தொடர் விசாரணையில், கிரி, சேஷன் மற்றும் ராமு ஆகிய மூவரும் பள்ளியில் ஒன்றாக படித்தவர்கள் என்பதும், ஏற்கனவே இவர்களிடையே முன்பகை இருந்ததும் தெரிய வந்தது. தீபாவளியன்று இருவரும் திட்டமிட்டு ராமுவை அடிப்பதற்காக சென்ற போது, அங்கிருந்தவர்கள் இவர்களை தாக்கி துரத்தியதால் மேலும் ஆத்திரமடைந்துள்ளனர்.

இதனால் தனது நண்பர்களுடன் சேர்ந்து மீண்டும் ராமுவை தேடிச் சென்றுள்ளனர். ஆனால் அப்போது சீனி முகமது குறுக்கே வந்ததால் அவரை வெட்டி விட்டு தப்பிச் சென்றதாக வாக்குமூலம் அளித்துள்ளனர். இதனையடுத்து 7 பேர் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, 6 பேரை சிறையில் அடைத்தனர். ஒருவர் சிறார் என்பதால் அவரை சீர்திருத்த பள்ளியில் அடைத்தனர்.

மேலும் இந்த சம்பவத்தில் தொடர்புடைய பிரவீன், முகிலன், கஜேந்திரன் உட்பட மேலும் 5 பேரை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.

