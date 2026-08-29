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விநாயகர் சதுர்த்தி விழா - முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்ட சேலம் ஆட்சியர்

பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் பவுடரைப் பயன்படுத்தித் தயாரிக்கப்பட்ட விநாயகர் சிலைகளைப் பயன்படுத்தக் கூடாது என சேலம் ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (PTI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 29, 2026 at 9:58 PM IST

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சேலம்: விநாயகர் சதுர்த்தி விழா கொண்டாட்டத்தின்போது சேலம் மாவட்டத்தில் பின்பற்ற வேண்டியவை, செய்யக் கூடாதவை என்னென்ன? என்பது தொடர்பான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் இளம்பகவத் அறிவித்துள்ளார்.

வரும் செப்.14- ஆம் தேதி அன்று விநாயகர் சதுர்த்தி விழா, தமிழ்நாடு முழுவதும் வெகு சிறப்பாக கொண்டாடப்படவுள்ளது. இதற்காக விதவிதமான வடிவங்கள், அளவுகளில் விநாயகர் சிலைகள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு விற்பனைக்கு குவித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், சேலம் மாவட்டத்தில் விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவின்போது கடைப்பிடிக்க வேண்டிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை குறித்து சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் இளம்பகவத் இன்று (ஆக.29) அறிவித்துள்ளார்.

இது குறித்து செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் இளம்பகவத், "சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாப்பதில் தமிழ்நாட்டிற்கு நீண்டகாலப் பாரம்பரியம் உள்ளது. விநாயகர் சதுர்த்தி, தெய்வீகத்தின் கொண்டாட்டம் மட்டுமல்ல, நமது சுற்றுச்சூழலின் அழகையும், தூய்மையையும் பாதுகாப்பதற்கான நமது உறுதிப்பாட்டை நிரூபிப்பதற்கான வாய்ப்பாகும். மேலும் மாவட்ட நிர்வாகத்தால் அறிவிக்கப்பட்ட இடங்களில் மட்டும் மாசுக்கட்டுப்பாடு வாரிய வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்றி சிலைகளை கரைக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.

சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் இளம்பகவத்
சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் இளம்பகவத் (ETV Bharat Tamil Nadu)

விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவில் செய்ய வேண்டியவை

  • சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த விநாயகர் சிலைகளை வைக்க வேண்டும்,
  • சிலைகளுக்கு சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த இயற்கையாக மக்கக்கூடிய மற்றும் நச்சுத்தன்மையற்ற இயற்கை சாயங்களைப் பயன்படுத்த வேண்டும்,
  • சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த பூக்கள், இலைகள் மற்றும் துணிகளை பூஜைப் பொருட்களாகப் பயன்படுத்த வேண்டும்,
  • மீண்டும் உபயோகிக்கக் கூடிய அலங்காரத் துணிகளையே அலங்காரத்திற்கு பயன்படுத்த வேண்டும்,
  • பிரசாத விநியோகத்திற்கு மக்கும் அல்லது மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய தட்டுகள், கண்ணாடி கோப்பைகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும்,
  • குப்பைகளைப் பொறுப்புடன் பிரித்து அப்புறப்படுத்த வேண்டும்,
  • அறிவிக்கப்பட்ட இடங்களில் மட்டுமே சிலைகளைக் கரைக்க வேண்டும்,
  • எல்இடி பல்புகள் போன்ற சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த விளக்குகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும்,

விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவில் செய்யக் கூடாதவை

  • பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் பவுடரைப் பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்ட விநாயகர் சிலைகளை வைக்கக் கூடாது,
  • சிலைகளை அலங்கரிப்பதற்கு, சுற்றுசூழலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் ஒருமுறை உபயோகித்து தூக்கியெறியப்படும் பிளாஸ்டிக், தெர்மாகோல், ரசாயனப் பொருட்களைப் பயன்படுத்தக் கூடாது,
  • சிலைகளின் மேல் பூச்சிற்கும், அலங்காரத்திற்கும் நச்சுத்தன்மையுள்ள மற்றும் மக்கும் தன்மையற்ற இரசாயன சாயங்கள் மற்றும் எண்ணெய் வண்ணப் பூச்சுகளைப் பயன்படுத்தக் கூடாது,
  • அனுமதி இல்லாத நீர்நிலைகளில் விநாயகர் சிலைகளைக் கரைக்கக் கூடாது.
  • மாவட்ட நிர்வாகத்தின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளைக் கடைப்பிடித்து விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவை சிறப்பாகக் கொண்டாட வேண்டும்" என்று ஆட்சியர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
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TAGGED:

சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர்
விநாயகர் சதுர்த்தி விழா
GANESH CHATURTHI FESTIVAL 2026
VINAYAGAR STATUES
SALEM DISTRICT COLLECTOR ANNOUNCES

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