உலகின் சிறந்த 2% விஞ்ஞானிகள் பட்டியலில் காந்திகிராமப் பல்கலை. பேராசிரியர்கள்
22 அறிவியல் துறைகள் மற்றும் 176 துணைத் துறைகளின் அடிப்படையில், ஆய்வுக் கட்டுரைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு அறிவியல் பங்களிப்புகள் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு, விஞ்ஞானிகள் தரவரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
Published : October 24, 2026 at 2:53 PM IST
திண்டுக்கல்: 2025-ஆம் ஆண்டிற்கான உலகின் சிறந்த 2 சதவீத விஞ்ஞானிகள் பட்டியலில், காந்திகிராம கிராமிய பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த பேராசிரியர்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் இடம் பிடித்துச் சாதனை படைத்துள்ளனர்.
அமெரிக்காவின் ஸ்டான்போர்டு பல்கலைக்கழகப் பேராசிரியர் ஜான் லொன்னிடிஸ் மற்றும் அவரது குழுவினர் வெளியிட்டுள்ள இப்பட்டியல், உலகளவில் பல்வேறு அறிவியல் துறைகளில் சிறந்து விளங்கும் ஆராய்ச்சியாளர்களை அங்கீகரிக்கிறது. 22 அறிவியல் துறைகள் மற்றும் 176 துணைத்துறைகளின் அடிப்படையில், ஆய்வுக் கட்டுரைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு அறிவியல் பங்களிப்புகள் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு, விஞ்ஞானிகள் தரவரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த பட்டியலில் உலகம் முழுவதும் இரண்டு லட்சத்திற்கும் அதிகமான ஆராய்ச்சியாளர்களும், இந்தியாவிலிருந்து 3,500-க்கும் மேற்பட்ட விஞ்ஞானிகளும் இடம் பெற்றுள்ளனர்.
இதனிடையே காந்திகிராம பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த ஓய்வு பெற்ற மூத்த வேதியியல் பேராசிரியர் எம்.ஜி. சேதுராமன், ஓய்வு பெற்ற மூத்த இயற்பியல் பேராசிரியர் ஜி. முரளிதரன், மூத்த கணிதவியல் பேராசிரியர் பி. பாலசுப்பிரமணியம், மூத்த வேதியியல் பேராசிரியர் எஸ். மீனாட்சி, மறைந்த வேதியியல் பேராசிரியர் எஸ். ஆபிரகாம் ஜான், இயற்பியல் பேராசிரியர் கே. மாரிமுத்து ஆகியோர் இப்பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
மேலும், தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப் பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னாள் துணைவேந்தரும், காந்திகிராமப் பல்கலைக்கழகத்தின் கௌரவ வருகைதரு எமரிட்டஸ் பேராசிரியருமான எஸ். ஆறுமுகம், கௌரவ வருகைதரு எமரிட்டஸ் பேராசிரியர் ஆர். ரமேஷ், வேளாண்மை மற்றும் கால்நடை அறிவியல் பள்ளியின் சிறப்பு அழைப்புப் பேராசிரியர் கே. அசோக்குமார், உயிரியல் துறையின் சிறப்பு அழைப்புப் பேராசிரியர் பி. மலைக்கொழுந்தன், நுண்ணுயிரியல் துறையின் முன்னாள் ஆராய்ச்சி மாணவர் ஆர். கிருஷ்ணமூர்த்தி ஆகியோரும் இப்பட்டியலில் இடம் பிடித்துள்ளனர்.
இவர்களின் ஆராய்ச்சிகள் பல்வேறு துறைகளில் குறிப்பிடத்தக்கவை. டாக்டர் பி. பாலசுப்பிரமணியம் தெளிவற்ற தர்க்க நுட்பங்களைப் பயன்படுத்திப் படங்களின் தரத்தை மேம்படுத்துதல், குறியாக்கவியல் மற்றும் மருத்துவத் தொழில்நுட்பம் மூலம் மூளைக் காயங்களைக் கண்டறிதல் போன்ற ஆய்வுகளில் ஈடுபட்டுள்ளார்.
டாக்டர் எம்.ஜி. சேதுராமன் தாவர மூலப்பொருட்களில் இருந்து பெறப்படும் சேர்மங்கள் மூலம் உலோக அரிப்பைத் தடுப்பது குறித்தும், டாக்டர் ஜி. முரளிதரன் மீத்தேக்கிகள் (Supercapacitors) குறித்தும் ஆராய்ந்து வருகின்றனர்.
அதேபோல், டாக்டர் எஸ். மீனாட்சி கழிவு நீரில் இருந்து நச்சுப் பொருட்களை நீக்கும் தொழில்நுட்பங்கள் குறித்தும், டாக்டர் கே. மாரிமுத்து அரிய மண் தனிமங்களைக் கொண்டு ஒளி உமிழும் மற்றும் கதிர்வீச்சைத் தடுக்கும் கண்ணாடிகளை உருவாக்குவது குறித்தும் ஆய்வு செய்கின்றனர்.
டாக்டர் கே. அசோக்குமார் பயிர்களின் ஊட்டச்சத்து மரபணு வேறுபாடுகள் மற்றும் நானோதுகள்கள் மூலம் பயிர் வளர்ச்சியை மேம்படுத்துதல் குறித்தும், டாக்டர் பி. மலைக்கொழுந்தன் உயிரி நானோதுகள்களின் மருத்துவப் பயன்பாடுகள் குறித்தும் ஆராய்ந்து வருகின்றனர்.
மேலும் பேராசிரியர் ஆர். ரமேஷ் உயிரி-கனிம வேதியியலிலும், டாக்டர் ஆர். கிருஷ்ணமூர்த்தி உயிரி நான்பொருட்களின் மருத்துவப் பயன்பாடுகளிலும் கவனம் செலுத்துகின்றனர். மறைந்த பேராசிரியர் எஸ்.ஆபிரகாம் ஜான், நானோ தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் உயிர் வேதியியல் காரணிகளைக் கண்டறியும் உணர்விகளை உருவாக்குவதில் சிறந்து விளங்கினார். அவரது அறிவியல் பங்களிப்பும் இப்பட்டியலில் தொடர்ந்து அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
தொடர்ந்து ஆறு ஆண்டுகளாக இப்பட்டியலில் இடம்பெற்று வந்த பேராசிரியர்கள், தற்போது ஏழாவது முறையாகத் தேர்வாகியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்நிலையில் சாதனை படைத்த பேராசிரியர்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு பல்கலைக்கழகத் துணைவேந்தர் ந. பஞ்சநாதம், பதிவாளர் கே. மாரிமுத்து மற்றும் பேராசிரியர்கள், அலுவலர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.