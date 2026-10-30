"புதிய வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குபவர்களாக மாணவர்கள் உருவாக வேண்டும்"- குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் பேச்சு
காந்திகிராம கிராமிய பல்கலைக்கழகத்தின் பொன்விழா ஆண்டை நினைவுக்கூறும் வகையில் சிறப்பு அஞ்சல் தலையை குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் வெளியிட்டார்.
Published : October 30, 2026 at 5:55 PM IST
திண்டுக்கல்: செயற்கை நுண்ணறிவு உலகின் வேலைவாய்ப்பு சூழலை வேகமாக மாற்றி வருகிறது. புதிய வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குபவர்களாக மாணவர்கள் உருவாக வேண்டும் என குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் கேட்டுக் கொண்டார்.
திண்டுக்கல்லை அடுத்துள்ள காந்திகிராமத்தில் உள்ள காந்திகிராம கிராமிய பல்கலைக்கழகத்தின் பொன்விழா மற்றும் 39-வது பட்டமளிப்பு விழா இன்று (அக்டோபர் 30) நடைபெற்றது. விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன், கல்வியில் சிறந்து விளங்கிய மாணவ, மாணவிகளுக்கு தங்கப் பதக்கங்களையும், பட்டங்களையும் வழங்கி வாழ்த்துத் தெரிவித்தார். அதேபோல், இளங்கலை, முதுகலை, பிஹெச்டி முடித்த மாணவ, மாணவிகளுக்கும் பட்டங்களை வழங்கினார்.
மூன்று ஆளுமைகளுக்கு கௌரவ டாக்டர் பட்டம்
பட்டமளிப்பு விழாவில் ஆன்மிகத் துறையிலும் தமிழ் இலக்கியம் மற்றும் பண்பாட்டுத் துறையிலும் சிறப்பான பங்களிப்பை வழங்கி வரும் குன்றக்குடி பொன்னம்பல அடிகளார், இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சித் திட்டத்தில் குறிப்பிடத்தக்கப் பங்களிப்பை வழங்கிய இஸ்ரோவின் முன்னாள் மூத்த விண்வெளி விஞ்ஞானி நம்பி நாராயணன், கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சித் துறையில் சிறந்து விளங்கும் பேராசிரியர் சொ.சொ.மீ. சுந்தரம் ஆகியோருக்கு குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன், கௌரவ டாக்டர் பட்டங்களை வழங்கினார்.
புதிய திட்டங்களுக்கு அடிக்கல்
காந்திகிராம கிராமிய பல்கலைக்கழகத்தில் தேர்வுக்கான மற்றும் கருத்தரங்குகளுக்கான அறைகள், புஷ்பகஞ்ச் பாரம்பரியக் கட்டடம் ஆகிய இரண்டு புதிய கட்டடங்களை குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் திறந்து வைத்தார். அத்துடன், 22 கிலோ வோல்ட் மின் துணை நிலையம் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு அறை, கல்விக் கட்டடம், 30 வகுப்பறைகளைக் கொண்ட கட்டட வளாகம் ஆகிய மூன்று புதிய திட்டங்களுக்கும் அவர் அடிக்கல் நாட்டினார்.
பொன்விழா அஞ்சல் தலை வெளியீடு
இந்தியாவின் முதியோர் மக்கள்தொகையை உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி மற்றும் சமூகப் பங்கேற்பை மையமாகக் கொண்ட “Inclusivity of India’s Ageing Population” என்ற நூலை வெளியிட்ட அவர், காந்திகிராம கிராமிய பல்கலைக்கழகத்தின் பொன்விழா ஆண்டை நினைவுக்கூறும் வகையில் சிறப்பு அஞ்சல் தலையையும், அஞ்சல் உறையையும் வெளியிட்டார்.
கிராமங்களின் வளர்ச்சிதான் நாட்டின் உண்மையான வளர்ச்சி
விழாவில் பேசிய குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன், "2047- ஆம் ஆண்டிற்குள் வளர்ச்சியடைந்த பாரதத்தை உருவாக்கும் இலக்கை அடைவதற்கு நாட்டில் உள்ள கிராமங்கள் முழுமையான வளர்ச்சியைப் பெறுவது அவசியம். கிராமங்களின் வளர்ச்சியில் தான் நாட்டின் உண்மையான வளர்ச்சி அடங்கியுள்ளது. கிராமப்புற மக்களுக்கும், நகர்ப்புற மக்களுக்கு இணையான அடிப்படை வசதிகள், தரமான பொதுச் சேவைகள், வாழ்வாதார வாய்ப்புகள் மற்றும் கண்ணியமான வாழ்க்கைத் தரம் கிடைக்க வேண்டும்.
காந்தியடிகளின் கொள்கைகளால் ஈர்க்கப்பட்ட டாக்டர் ஜி. ராமச்சந்திரன் மற்றும் டாக்டர் டி.எஸ். சௌந்தரம் ராமச்சந்திரன் ஆகியோர் 1947- ஆம் ஆண்டு கிராமப்புற வளர்ச்சி, கல்வி மற்றும் சமூக மறுமலர்ச்சியை நோக்கமாகக் கொண்டு காந்திகிராம கிராமிய கல்வி நிறுவனத்தைத் தொடங்கினர். உலகின் மிகப்பெரிய பேரரசுகளில் ஒன்றாகத் திகழ்ந்த பிரிட்டிஷ் ஆட்சியை, மகாத்மா காந்தியடிகள் சத்தியம் மற்றும் அகிம்சையின் வழியில் எதிர் கொண்டு இந்தியாவுக்கு சுதந்திரத்தைப் பெற்றுத் தந்தார். காந்தியடிகளின் கொள்கைகள் இன்றைக்கும், சமூகத்திற்கும், நாட்டிற்கும் வழிகாட்டும் ஒளியாகத் திகழ்கின்றன.
At the 39th Convocation of Gandhigram Rural Institute ( Deemed to be University), Dindigul, Vice-President Shri C. P. Radhakrishnan conferred Honorary Doctorates (Honoris Causa) on Thavathiru Kundrakudi Ponnambala Adigalar, renowned spiritual and Tamil scholar; Shri S. Nambi Narayanan, former senior aerospace scientist of ISRO; and Professor S. S. M. Sundaram, distinguished academician, in recognition of their valuable contributions to spirituality, Tamil scholarship, science and education.— Vice-President of India (@VPIndia) October 30, 2026
விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்திய 'தூய்மை இந்தியா இயக்கம்'
பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் 12 ஆண்டுகால ஆட்சியில் கிராமப்புற வளர்ச்சியில் பல்வேறு குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. கடந்த 12 ஆண்டுகளில் சுமார் 25 கோடி மக்கள் வறுமையில் இருந்து மீண்டுள்ளனர். மக்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்துவதில் அரசின் பல்வேறு நலத்திட்டங்கள் முக்கியப் பங்காற்றியுள்ளது. ஒவ்வொரு கிராமமும், சாலை மற்றும் போக்குவரத்துக் கட்டமைப்புகள் மூலம் பிற பகுதிகளுடன் இணைக்கப்பட வேண்டும். இதன்மூலம் கல்வி, சுகாதாரம், சந்தை வாய்ப்புகள் மற்றும் வேலைவாய்ப்புகள் கிராமப்புற மக்களைச் சென்றடைய வேண்டும்.
'தூய்மை இந்தியா இயக்கம்', நாட்டில் தூய்மை குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியுள்ளது; தூய்மை என்பது அரசின் பொறுப்பு மட்டுமல்ல; ஒவ்வொரு குடிமகனின் கடமையும் ஆகும். ரயில் நிலையங்கள் உள்ளிட்ட பொது இடங்களில் தூய்மையைப் பேணுவதற்கு மக்களின் பங்களிப்பும் அவசியம். விவசாயிகளின் நலன் நாட்டின் உணவுப் பாதுகாப்புடன் நேரடியாகத் தொடர்புடையது; விவசாயிகளின் வருமானத்தைப் பாதுகாப்பதற்கும் அவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்கும் தொடர்ந்து முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட வேண்டும்.
During the Golden Jubilee Celebrations of Gandhigram Rural Institute, Vice-President Shri C. P. Radhakrishnan inaugurated two new buildings and laid the foundation stones for three new projects, including a 30-classroom academic complex. He also released the book “Inclusivity of India’s Ageing Population” and unveiled the Golden Jubilee Commemorative Postage Stamp and Postal Cover, marking a significant milestone in the institution’s journey.— Vice-President of India (@VPIndia) October 30, 2026
மாணவர்களுக்கு அறிவுறுத்தல்
செயற்கை நுண்ணறிவு, தானியங்கி தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் மாற்றங்கள் உலகின் வேலைவாய்ப்புச் சூழலை வேகமாக மாற்றி வருகிறது. மாணவர்கள் வேலைவாய்ப்புகளைத் தேடுபவர்களாக மட்டுமல்லாமல், புதிய வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குபவர்களாகவும் உருவாக வேண்டும். காந்தியடிகளின் சுதேசிக் கொள்கை இன்றைய காலத்திற்கும் பொருந்தக்கூடியது. உள்நாட்டு உற்பத்தி, உள்ளூர் தொழில்கள், இந்தியத் தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் இளைஞர்களின் கண்டுபிடிப்புகளை ஊக்குவிப்பதே நவீன சுதேசியின் அடிப்படை.
பட்டம் பெறும் மாணவர்கள் தங்களது கல்வியையும், திறமையையும் தனிப்பட்ட முன்னேற்றத்திற்காக மட்டுமின்றி, சமூகத்தின் நலனுக்காகவும் பயன்படுத்த வேண்டும். காந்தியடிகளின் எளிமை, சுயசார்பு, சமூகப் பொறுப்புணர்வு மற்றும் சேவை மனப்பான்மை ஆகியவற்றைத் தங்களது வாழ்க்கையின் வழிகாட்டும் நெறிகளாகக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.
நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும்
மாணவர்கள் போதைப்பொருள் பழக்கத்திலிருந்து முழுமையாக விலகியிருக்க வேண்டும். தாங்கள் மட்டுமின்றி தங்களது நண்பர்கள், குடும்பத்தினர் மற்றும் சமூகத்தினரிடையேயும் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி போதைப்பொருள் இல்லாத சமுதாயத்தை உருவாக்குவதற்கான தூதுவர்களாக திகழ வேண்டும்.
காந்திகிராம கிராமிய கல்வி நிறுவனத்தின் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கும், அதன் உயரிய இலக்குகளை அடைவதற்கும் தமது ஆதரவு என்றும் உண்டு. பட்டம் பெற்ற மாணவர்கள் தங்களது அறிவையும், திறமையையும், நாட்டின் வளர்ச்சிக்கும், சமூக மாற்றத்திற்கும் அர்ப்பணிக்க வேண்டும்" என்றார்.
விழாவில் தமிழ்நாடு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேக்கர், காந்திகிராம கிராமிய பல்கலைக்கழகத்தின் வேந்தர் அண்ணாமலை, பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் பஞ்சநாதம், பதிவாளர் மாரிமுத்து மற்றும் பேராசிரியர்கள், மாணவ, மாணவிகள், பெற்றோர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.