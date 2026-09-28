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காந்தி ஜெயந்தி, வார இறுதி நாட்கள்- எந்தெந்த ஊர்களுக்கு சிறப்பு பேருந்துகள் தெரியுமா?

ஞாயிறுக்கிழமை சொந்த ஊர்களில் இருந்து சென்னை, பெங்களூரு திரும்ப வசதியாக பயணிகளின் தேவைகேற்ப அனைத்து இடங்களிலிருந்தும் 1,471 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக போக்குவரத்துத்துறை தெரிவித்துள்ளது.

கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையம்
கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 28, 2026 at 6:24 PM IST

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சென்னை: அக்டோபர் 2 காந்தி ஜெயந்தி மற்றும் வார இறுதி நாட்களை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகங்கள் மூலம் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என்று அரசு விரைவுப் போக்குவரத்துக் கழகத்தின் மேலாண் இயக்குநர் தெரிவித்துள்ளார்.

அக்டோபர் 2-ம் தேதி காந்தி ஜெயந்தி மற்றும் அக்.3, 4 ஆகிய தேதிகளில் வார இறுதி நாட்களை முன்னிட்டு பயணிகளின் வசதிக்காக அக்டோபர் 1, 2, 3, 4 ஆகிய தேதிகளில் தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகங்கள் மூலம் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என்று அரசு விரைவுப் போக்குவரத்துக் கழகத்தின் மேலாண் இயக்குநர் அறிவித்துள்ளார்.

இது குறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், "அக்டோபர் 1 (வியாழக்கிழமை), அக்டோபர் 2 (வெள்ளிக்கிழமை- காந்தி ஜெயந்தி), அக்டோபர் 3 (சனிக்கிழமை), அக்டோபர் 4 (ஞாயிற்றுக்கிழமை) வார விடுமுறை நாட்களை முன்னிட்டு சென்னையிலிருந்து இதர இடங்களுக்கும் மற்றும் பிற இடங்களிலிருந்தும் கூடுதலான பயணிகள் தமிழ்நாடு முழுவதும் பயணம் மேற்கொள்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கிளாம்பாக்கத்தில் இருந்து எந்தெந்த ஊர்களுக்கு சிறப்பு பேருந்துகள்?

இதனை கருத்தில் கொண்டு தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்களால் தினசரி இயக்கப்படும் பேருந்துகளுடன் கூடுதலாக சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

சென்னை கிளாம்பாக்கத்திலிருந்து திருவண்ணாமலை, திருச்சி, கும்பகோணம், மதுரை, திருநெல்வேலி, நாகர்கோவில், கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி, கோயம்புத்தூர், சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர் ஆகிய இடங்களுக்கு அக்டோபர் 1-ம் தேதி 1,580 பேருந்துகளும், 2-ம் தேதி 745 பேருந்துகளும், 3-ம் தேதி 895 பேருந்துகளும் இயக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

கோயம்பேட்டில் இருந்து புறப்படும் சிறப்பு பேருந்துகள்

சென்னை கோயம்பேட்டிலிருந்து நாகை, வேளாங்கண்ணி, ஓசூர். பெங்களூரு ஆகிய இடங்களுக்கு அக்டோபர் 1- ம் தேதி 220 பேருந்துகளும், 2- ஆம் தேதி 115 பேருந்துகளும், 3-ம் தேதி 115 பேருந்துகளும் மேற்கூறிய இடங்களிலிருந்தும் இயக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. பெங்களூரு, திருப்பூர், ஈரோடு மற்றும் கோயம்புத்தூர் ஆகிய இடங்களிலிருந்து பல்வேறு இடங்களுக்கு 200 சிறப்பு பேருந்துகளும் இயக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

மாதவரத்தில் இருந்து நாள்தோறும் 90 சிறப்பு பேருந்துகள்

மாதவரத்திலிருந்து அக்டோபர் 1-ம் தேதி 185 பேருந்துகளும், 2 மற்றும் 3 ஆகிய தேதிகளில் கள்ளக்குறிச்சி, திருவண்ணாமலை, திருச்சி, கும்பகோணம், வேலூர், ஓசூர் மற்றும் புதுச்சேரி ஆகிய இடங்களுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் 90 சிறப்பு பேருந்துகளும் இயக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஞாயிறுக்கிழமை சொந்த ஊர்களில் இருந்து சென்னை மற்றும் பெங்களூரு திரும்ப வசதியாக பயணிகளின் தேவைகேற்ப அனைத்து இடங்களிலிருந்தும் அக்டோபர் 4-ம் தேதி 1,471 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

ஆன்லைன் மூலம் டிக்கெட் முன்பதிவுச் செய்ய அறிவுறுத்தல்

அக்டோபர் 1-ம் தேதி 28,402 பயணிகளும், 2-ம் தேதி 5,497 பயணிகளும், 3-ம் தேதி 6,744 பயணிகளும் மற்றும் 4-ம் தேதி 24,123 பயணிகளும் பயணம் மேற்கொள்ள முன்பதிவு செய்துள்ளனர். இந்த எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளதால் தொலைதூர பயணம் மேற்கொள்ள இருக்கும் பயணிகள் கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்கும் பொருட்டு தங்களது பயணத்திற்கு www.tnstc.in மற்றும் டிஎன்எஸ்டிசி மொபைல் ஆப் மூலம் முன்பதிவு செய்து பயணிக்கக் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

சிறப்பு பேருந்து இயக்கத்தை கண்காணிக்க அனைத்து பேருந்து நிலையங்களிலும் போதிய அலுவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். எனவே, பயணிகள் மேற்கூறிய வசதியை பயன்படுத்தி தங்களது பயணத்தினை மேற்கொள்ள இதன் மூலம் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது". இவ்வாறு அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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TAGGED:

சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம்
காந்தி ஜெயந்தி
கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையம்
அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகம்
TNSTC SPECIAL BUSES ANNOUCEMENT

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