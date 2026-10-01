ETV Bharat / state

தொடர் விடுமுறை- பெங்களூருவில் இருந்து சென்னை, திருவனந்தபுரத்திற்கு சிறப்பு ரயில்கள்

சேலம் வழியாக செல்லும் வகையில் பெங்களூரு, கண்ணூர் ஆகிய இடங்களுக்கு சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (X/@SalemDRM)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 1, 2026 at 3:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: காந்தி ஜெயந்தி தொடர் விடுமுறையை முன்னிட்டு பெங்களூரு, கண்ணூர், திருவனந்தபுரம் வடக்கு, சென்னை சென்ட்ரலுக்கு சிறப்பு ரயில்களை அறிவித்துள்ளது தெற்கு ரயில்வே.

அக்டோபர் 2 ஆம் தேதி காந்தி ஜெயந்தி மற்றும் வார இறுதி நாட்கள் என தொடர் விடுமுறையை முன்னிட்டு கூட்ட நெரிசலைத் தவிர்க்கும் பொருட்டு பெங்களூரு, கண்ணூர், திருவனந்தபுரம் வடக்கு, சென்னை சென்ட்ரலுக்கு சிறப்பு ரயில்களை தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. சிறப்பு ரயில்களுக்கான ஆன்லைன் டிக்கெட் முன்பதிவு இன்று (அக்.01) காலை தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றது.

பெங்களூரு- திருவனந்தபுரம் வடக்கு- பெங்களூரு கண்டோன்மெண்ட் சிறப்பு ரயில்கள்

இன்று (அக்டோபர் 1) மாலை 04.50 மணிக்கு பெங்களூருவில் இருந்து புறப்படும் பெங்களூரு- திருவனந்தபுரம் வடக்கு எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு ரயில் (06585), நாளஐ காலை 10.00 மணிக்கு திருவனந்தபுரம் வடக்கைச் சென்றடையும். மறுமார்க்கத்தில், அக்டோபர் 3- ஆம் தேதி நண்பகல் 12.40 மணிக்கு திருவனந்தபுரம் வடக்கில் இருந்து புறப்படும் திருவனந்தபுரம் வடக்கு- பெங்களூரு கண்டோன்மெண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு ரயில் (06586), மறுநாள் காலை 6.00 மணிக்கு பெங்களூரு கண்டோன்மெண்ட்டை சென்றடையும்.

இந்த சிறப்பு ரயில்கள், ஒயிட்ஃபீல்டு, பங்காருபேட்டை, குப்பம், சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர், போத்தனூர், பாலக்காடு, திருச்சூர், ஆலுவா, எர்ணாகுளம் டவுன், கோட்டயம், செங்கன்னூர், கொல்லம், வர்க்கலா உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்களில் நின்றுச் செல்லும்.

பெங்களூரு- கண்ணூர்- பெங்களூரு கண்டோன்மெண்ட் சிறப்பு ரயில்கள்

இன்று (அக்டோபர் 1) இரவு 9.45 மணிக்கு பெங்களூருவில் இருந்து புறப்படும் பெங்களூரு- கண்ணூர் எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு ரயில் (06595), நாளை நண்பகல் 12.50 மணிக்கு கண்ணூருக்கு சென்றடையும். மறுமார்க்கத்தில், நாளை (அக்.02) மாலை 4.10 மணிக்கு கண்ணூரில் இருந்து புறப்படும் கண்ணூர்- பெங்களூரு கண்டோன்மெண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு ரயில் (06596), மறுநாள் காலை 6.00 மணிக்கு பெங்களூரு கண்டோன்மெண்ட்டைச் சென்றடையும்.

இந்த சிறப்பு ரயில்கள், ஒயிட்ஃபீல்டு, பங்காருபேட்டை, குப்பம், சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர், போத்தனூர், பாலக்காடு, கோழிக்கோடு உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்களில் நின்றுச் செல்லும்.

பெங்களூரு கண்டோன்மெண்ட்- சென்னை சென்ட்ரல்- பெங்களூரு கண்டோன்மெண்ட் சிறப்பு ரயில்கள்

வரும் அக்டோபர் 4-ம் தேதி காலை 7.30 மணிக்கு பெங்களூரு கண்டோன்மெண்ட்டில் இருந்து புறப்படும் பெங்களூரு கண்டோன்மெண்ட்- சென்னை சென்ட்ரல் எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு ரயில் (06587), அன்று பிற்பகல் 3 மணிக்கு சென்னை சென்ட்ரலை வந்தடையும். மறுமார்க்கத்தில், அக்டோபர் 4-ம் தேதி மாலை 4.10 மணிக்கு சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து புறப்படும் சென்னை சென்ட்ரல்- பெங்களூரு கண்டோன்மெண்ட் சிறப்பு ரயில் (06588), அன்று இரவு 11.30 மணிக்கு பெங்களூரு கண்டோன்மெண்டைச் சென்றடையும்.

இந்த சிறப்பு ரயில்கள், கிருஷ்ணராஜபுரம், பங்காருபேட்டை, ஜோலார்பேட்டை, காட்பாடி, அரக்கோணம், திருவள்ளூர், பெரம்பூர் உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்களில் நின்றுச் செல்லும்.

கூடுதல் விவரங்களுக்கு https://www.irctc.co.in/ என்ற இந்திய ரயில்வேத்துறையின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளப் பக்கத்தை அணுகலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: மதுராந்தகத்தில் தவெக பணப்பட்டுவாடா? விளக்கம் அளிக்க கோரும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட்

TAGGED:

காந்தி ஜெயந்தி
சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு
BENGALURU AND KANNUR SPECIAL TRAINS
SOUTHERN RAILWAY
SPECIAL TRAINS ANNOUNCEMENT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.