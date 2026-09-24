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திவ்யா சத்யராஜுக்கு எதிராக அவதூறு பேசக் கூடாது - பயில்வான் ரங்கநாதனுக்கு தடை

தனக்கு எதிரான அவதூறு கருத்துக்களை தொடர்ந்து ஒளிபரப்ப கூகுள், பேஸ்புக், எக்ஸ் தளங்களுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் எனவும் திவ்யா சத்யராஜ் மனுவில் கோரியிருந்தார்

சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 24, 2026 at 11:39 PM IST

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சென்னை: திமுக தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு துணைச் செயலாளரும், நடிகர் சத்யராஜின் மகளுமான திவ்யா சத்யராஜிக்கு எதிராக அவதூறு கருத்துக்களை தெரிவிக்க நடிகர் பயில்வான் ரங்கநாதனுக்கு தடை விதித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

திமுக தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு துணைச் செயலாளரும், நடிகர் சத்யராஜின் மகளுமான திவ்யா சத்தியராஜ் அளித்த பேட்டி ஒன்றில், திருமணம் செய்து கொண்டதற்காக மட்டும் ஒரு ஜோடி சேர்ந்து வாழ்வதில்லை என்றும், காதல் மற்றும் அன்பு காரணமாகவே ஒன்றாக வாழ்வதாகவும், மதம், ஜாதகம் அடிப்படையிலான திருமணங்களில் தனக்கு நம்பிக்கையில்லை என்று கூறியிருந்தார்.

இந்த பேட்டி தொடர்பாக, நடிகர் பயில்வான் ரங்கநாதன், தன்னை அவதூறாக விமர்சித்து யூ டியூப் சேனலுக்கு பேட்டியளித்துள்ளதாக கூறி, 1 கோடி ரூபாய் மான நஷ்டஈடு வழங்க உத்தரவிடக் கோரி, திவ்யா சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளார்.

மேலும், தன்னைப் பற்றி அவதூறு கருத்துக்கள் தெரிவிக்க பயில்வான் ரங்கநாதனுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் எனவும், தனக்கு எதிரான அவதூறு கருத்துக்களை தொடர்ந்து ஒளிபரப்ப கூகுள், பேஸ்புக், எக்ஸ் தளங்களுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் எனவும் மனுவில் கோரியிருந்தார்.

இந்த வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி கோவிந்தராஜன் திலகவதி முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, திவ்யா சத்யராஜுக்கு எதிராக கருத்துக்கள் தெரிவிக்க நடிகர் பயில்வான் ரங்கநாதனுக்கு தடை விதித்து உத்தரவிட்டார்.

மேலும், திவ்யாவுக்கு எதிரான ஆட்சேபகரமான கருத்துக்களை யூ-டியூப் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களில் ஒளிபரப்ப அனுமதிக்க கூடாது என கூகுள், பேஸ்புக் மற்றும் எக்ஸ் தளங்களுக்கு நீதிபதி கோவிந்தராஜன் திலகவதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

TAGGED:

GAG ORDER
MADRAS HIGH COURT
நடிகர் சத்யராஜ்
BAYILLWAN RANGANATHAN

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