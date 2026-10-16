அமைச்சர் பிரபுவிற்கு எதிராக அவதூறு கருத்து தெரிவிக்க யூடியூபர் மாரிதாஸுக்கு தடை
அமைச்சர் பிரபு குறித்த பதிவுகள், வீடியோ காட்சிகளை நீக்க வேண்டும் என யூடியூப், எக்ஸ், போன்ற சமூக வலைத்தளங்களுக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதி, வழக்கின் விசாரணையை நவம்பர் 17-ஆம் தேதிக்கு தள்ளிவைத்தார்.
Published : October 16, 2026 at 8:48 PM IST
சென்னை: அமைச்சர் பிரபுவிற்கு எதிராக அவதூறு கருத்துகளை தெரிவிக்க யூடியூபர் மாரிதாஸுக்கு இடைக்காலத் தடை விதித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
காரைக்குடி தொகுதியில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தவெகவைச் சேர்ந்த பல் மருத்துவரான டி.கே.பிரபு, தமிழக அமைச்சரவையில் கனிம வளத்துறை அமைச்சராக பதவி விகித்து வருகிறார்.
இவர், தனக்கு எதிராக யூடியூபர் மாரிதாஸ், யூடியூப் மற்றும் எக்ஸ் சமூக வலைதளங்களில் அவதூறு பரப்பும் வகையில், பொய்யான ஆதாரமற்ற ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை பரப்பி வருவதாக கூறி மாரிதாஸுக்கு எதிராக ரூ.1 கோடி மான நஷ்டஈடு கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி ஹேமந்த் சந்தன் கவுடர், அமைச்சர் பிரபு குறித்து அவதூறு கருத்துகளை வெளியிட மாரிதாசுக்கு இடைக்காலத் தடை விதித்து உத்தரவிட்டுள்ளார்.
மேலும், அமைச்சர் பிரபு குறித்த பதிவுகள், வீடியோ காட்சிகளை நீக்க வேண்டும் என யூடியூப், எக்ஸ், போன்ற சமூக வலைத்தளங்களுக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதி, வழக்கின் விசாரணையை நவம்பர் 17-ஆம் தேதிக்கு தள்ளிவைத்தார்.