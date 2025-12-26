ETV Bharat / state

ராமதாசின் முன் அன்புமணியின் கபட நாடகம் எடுப்படாது - ஜி.கே. மணி காட்டம்

2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கி வருவதால், 'பாமக எங்களுடன் உள்ளது, எங்களுடன் கூட்டணி குறித்து பேசுங்கள்' என அன்புமணி கபட நாடகத்தை நடத்தி வருகிறார் என்று பாமக கவுரவத் தலைவர் ஜி.கே.மணி விமர்சித்துள்ளார்.

பாமக கவுரவத் தலைவர் ஜி.கே.மணி
பாமக கவுரவத் தலைவர் ஜி.கே.மணி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 26, 2025 at 9:21 AM IST

விழுப்புரம்: சேலத்தில் வரும் 29-ஆம் தேதி பாமக மாநில செயற்குழு மற்றும் பொதுக்குழுக் கூட்டம் திட்டமிட்டபடி நடைபெறும் என பாமக கவுரவத் தலைவர் ஜி.கே.மணி உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார்.

விழுப்புரம் மாவட்டம் தைலாபுரத்தில் பாமக கவுரவத் தலைவர் ஜி.கேமணி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "பாமக மாநில செயற்குழு மற்றும் பொதுக்குழுக் கூட்டம், சேலத்தில் வரும் 29-ஆம் தேதி திட்டமிட்டபடி ராமதாஸ் தலைமையில் நடைபெறும். இதில், தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி மாநில கட்சி நிர்வாகிகள் பங்கேற்பார்கள். 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கவுள்ள நிலையில் இக்கூட்டம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.

கூட்டணி குறித்து ராமதாஸ் அறிவிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கிறோம். பொதுக்குழுவில் தேர்தல் கூட்டணி குறித்து அவர் என்ற அறிவிப்பு என்ற எதிர்பார்ப்பு தேசிய மற்றும் மாநில அளவில் எழுந்துள்ளது. ஆனால், சக்தி வாய்ந்த, பெருமைமிக்க நிறுவனர் ராமதாஸை கொச்சைப்படுத்தும் விதத்தில் மனிதத்தன்மையே இல்லாமல் சிலர் நடந்து கொண்டு வருகின்றனர்" என்று அன்புமணியை ஜி,கே.மணி மறைமுகமாக சாடினார்.

மேலும் பேசிய அவர், "ராமதாஸுக்கு பொதுக்குழு கூட்டத்தை கூட்டுவதற்கு அதிகாரம் இல்லை என தேர்தல் ஆணையம் மற்றும் சேலம் மாநகர காவல் ஆனையரிடம் அன்புமணி தரப்பு புகார் அளித்துள்ளது. ராமதாஸ் நடத்தும் கூட்டம் செல்லாது, ஏற்புடையது அல்ல, எந்த முடிவும் எடுக்க முடியாது என்று சொல்வது அநாகரிகமானது. இதனை வன்மையாகக் கண்டிக்கிறேன்.

இதையும் படிங்க: ‘பராசக்தி’ படம் குறித்த கேள்வி... அரசியல் பேச வேண்டாம் என தவிர்த்த எல்.முருகன்

தேர்தல் ஆணையத்திற்கு போலி ஆவணங்களை தயார்படுத்திக் கொடுத்து, ஆணையத்தில் உள்ள சிலரை கையில் வைத்துக் கொண்டு கடிதம் பெற்றுள்ளனர். தொடர்ந்து, ராமதாஸ் தரப்பில் தேர்தல் ஆணையத்தின் மீது வழக்கு தொடுத்தோம். இதில், தேவையில்லாமல் அன்புமணி தரப்பு உள்ளே வந்தது. ஆனால், அன்புமணி தலைவர் இல்லை என வழக்கு முடிக்கப்பட்டது.

அன்புமணி தேர்தல் ஆணையத்திற்கு கடிதம் கொடுப்பது, தேர்தல் நெருங்கி வருவதால் விருப்ப மனுக்களை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். பாமக எங்களுடன் உள்ளது, எங்களுடன் கூட்டணி குறித்து பேசுங்கள் என கபட நாடகம் ஆட தான். மக்களை திசை திருப்பவே, ராமதாஸுக்கு பொதுக்குழு நடத்துவதற்கு அனுமதியில்லை என்று கூறுகின்றனர். இது நகைப்புக்குரியது.

ராமதாஸை கொச்சைப்படுத்தாதீர்கள், அவமானப்படுத்தாதீர்கள். திட்டமிட்டபடி செயற்குழு, பொதுக்குழு நடக்கும். சேலத்தில் நல்ல முடிவை மருத்துவர் ராமதாஸ் அறிவிப்பார். கபட நாடகம் மக்கள் மத்தியிலும், மருத்துவர் ராமதாஸ் மத்தியிலும் எடுபடாது. 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் மருத்துவர் ராமதாஸ் இடம்பெறும் கூட்டணி தான் வெற்றி பெறும்" என்று ஜி.கே.மணி கூறினார்.

