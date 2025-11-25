ETV Bharat / state

'ராமதாஸ்-அன்புமணி இணைப்புக்காக எம்எல்ஏ பதவியை கூட ராஜினாமா செய்ய தயார்' - ஜி.கே.மணி

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் பாமக கூட்டணி குறித்து வருகிற டிசம்பர் 30ஆம் தேதி நடைபெறும் பொதுக்குழு கூட்டத்தில் அறிவிக்கப்படும் என பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

பாமக கௌரவ தலைவர் ஜி.கே.மணி
பாமக கௌரவ தலைவர் ஜி.கே.மணி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 25, 2025 at 2:59 PM IST

விழுப்புரம்: பாமக நிறுவனர் ராமதாஸும், அன்புமணியும் ஒன்றிணைவார்கள் என்றால் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை நாளைக்கே ராஜினாமா செய்ய தயாராக இருப்பதாக பாமக கௌரவ தலைவர் ஜி.கே.மணி தெரிவித்துள்ளார்.

2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் கூட்டணி குறித்து பாமகவின் மாநில நிர்வாகிகள், மாவட்ட செயலாளர்கள் ஆலோசனை கூட்டம் விழுப்புரம் மாவட்டம் தைலாபுரத்தில் இன்று (நவ.25) நடைபெற்றது. இதில், பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ், பாமக கௌரவ தலைவர் ஜி.கே.மணி, முன்னாள் தலைவர் தீரன், பொதுச்செயலாளர் முரளி சங்கர், எம்எல்ஏ அருள், தலைமை நிலைய செயலாளர் அன்பழகன் மற்றும் மாநில நிர்வாகிகள், மாவட்ட செயலாளர்கள், மாவட்ட தலைவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

இந்த கூட்டத்தில், 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் யாருடன் கூட்டணி அமைப்பது? எந்தெந்த தொகுதிகளில் போட்டியிடுவது? குறித்து கட்சி நிர்வாகிகளுடன் ராமதாஸ் கலந்துரையாடினார். பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய ராமதாஸ், “சாதிவாரி கணக்கெடுப்ப்பை எடுக்காத தமிழக அரசை கண்டித்து வருகிற டிசம்பர் 12ஆம் தேதி தமிழகம் முழுவதும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற உள்ளது. சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் அடுத்த தலைவாசலில் வருகிற டிசம்பர் 30ஆம் தேதி பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெற உள்ளது. இந்த கூட்டத்தில், கட்சி நிர்வாகிகளிடம் கருத்து கேட்டு, அதன் அடிப்படையில் கூட்டணி குறித்து முடிவு எடுப்போம்” என்றார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து பாமக கௌரவ தலைவர் ஜி.கே.மணி பேசியதாவது, “பாமக இரண்டு தரப்புகளாக செயல்படுவதற்கு காரணம் நான்தான் என சிலர் கூறுகின்றனர். அது முற்றிலும் திட்டமிட்ட பொய், வதந்தியை பரப்புகின்றனர். இதை மக்கள் நம்பக்கூடாது. பாமக நிறுவனரும், அன்புமணியும் ஒன்றிணைவதற்காக நான் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை நாளைக்கே ராஜினாமா செய்வதற்கு தயாராக இருக்கிறேன். ஆனால், இவர்கள் இணையாமல் இருப்பதற்கு நான்தான் காரணம் என பொய் பிரச்சாரம் பரப்பப்படுகிறது. அதோடு, ராமதாஸ் அணியை சேர்ந்தவர்கள் என்னை தீய சக்தி என கூறுவது வருத்தமாக இருக்கிறது” என்றார்.

பாமக கௌரவ தலைவர் ஜி.கே.மணி (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும் பேசிய அவர், “சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு சமூகநீதியின் பிறப்பிடம். ஆனால், தமிழ்நாட்டில் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தாத தமிழக அரசை கண்டித்து வருகிற 12 ஆம் தேதி பாமக நிறுவனர் தலைமையில் தமிழகம் முழுவதும் போராட்டம் நடைபெறும்” என்றார்.

