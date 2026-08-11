125 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்திற்கு ரூ.12,643 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு - அமைச்சர் ஆனந்த் பேரவையில் தகவல்
125 நாட்கள் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்திற்காக 2026-27 நிதியாண்டில் ஒன்றிய அரசின் 60 சதவீத நிதிப் பங்களிப்பாக ரூ.7,586 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் என்.ஆனந்த் தெரிவித்தார்.
Published : August 11, 2026 at 10:33 PM IST
சென்னை: தமிழகத்தில் 125 நாட்கள் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்திற்காக மொத்தம் ரூ.12,643 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் என்.ஆனந்த் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழக சட்டசபையில் பட்ஜெட் மீதான விவாதத்தில் பேசிய மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் லதா, நெல் கொள்முதல் செய்யும் கிடங்குகள் குறித்தும், 125 நாள்கள் வேலை வாய்ப்பு குறித்தும் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பி இருந்தார்.
இதற்கு பதில் அளித்த உணவுத்துறை அமைச்சர் வெங்கடரமணன், "நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் தற்போது மொத்தம் 19 குடோன்கள் உள்ளன. இவற்றின் மொத்த சேமிப்புத் திறன் 1 லட்சத்து 83 ஆயிரத்து 400 மெட்ரிக் டன் ஆகும்.
இதில், 4 குடோன்கள் 8 ஆயிரம் மெட்ரிக் டன் கொள்ளளவிலும், 6 கிடங்குகள் 1 லட்சத்து 18 ஆயிரம் மெட்ரிக் டன் கொள்ளளவிலும், 5 குடோன்கள் 18 ஆயிரம் மெட்ரிக் டன் கொள்ளளவிலும் உள்ளன. மேலும், 4 சேமிப்பு கிடங்குகளும் உள்ளன. கடந்த ஓராண்டில் நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் 3 லட்சத்து 21 ஆயிரத்து 647 மெட்ரிக் டன் நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. 170 மையங்கள் மூலமாக இந்த நெல் கொள்முதல் நடைபெற்றுள்ளது. கொள்முதல் செய்யப்பட்ட நெல்லில் இதுவரை 2 லட்சத்து 10 ஆயிரத்து 79 மெட்ரிக் டன் நெல் வெளியில் இயக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
தற்போது குடோன்களில் உள்ள மொத்த நெல் இருப்பு 1 லட்சத்து 11 ஆயிரத்து 609 மெட்ரிக் டன் ஆகும். மொத்த சேமிப்புத் திறன் 1 லட்சத்து 83 ஆயிரத்து 400 மெட்ரிக் டன் என்பதால், சுமார் 60 ஆயிரம் மெட்ரிக் டன் அளவிற்கு சேமிப்பு இடம் காலியாக உள்ளது" என்றார்.
இதன் பிறகு பேசிய அமைச்சர் ஆனந்த், "மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்டு வந்த 100 நாள் வேலைவாய்ப்பு, தற்போது வளர்ச்சியடைந்த இந்தியா – கிராம வேலை மற்றும் வாழ்வாதாரத் திட்டம், 2025 திட்டத்தின் கீழ் 125 நாட்களாக உயர்த்தி வழங்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த திட்டத்தின் மூலம் கிராமப்புற குடும்பங்களுக்கு உத்தரவாதமான வேலைவாய்ப்பை வழங்கி, அவர்களின் வாழ்வாதாரப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதுடன், நீடித்த பயனளிக்கும் மற்றும் நிலையான சமூக சொத்துகளும் உருவாக்கப்படும். மேலும், இந்தப் புதிய திட்டத்தின் சிறப்பு அம்சமாக, வேளாண் பணிகள் நடைபெறும் உச்ச பருவ காலங்களில் விவசாயப் பணிகள் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கவும், தேவையான தொழிலாளர்கள் வேளாண் பணிகளில் ஈடுபடுவதற்கும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன்படி, ஒரு ஆண்டில் அதிகபட்சமாக 60 நாட்கள் உச்ச வேளாண் பருவ காலமாக அரசால் அறிவிக்கப்படும். அந்தக் காலகட்டத்தில் ஊரக வேலை உறுதித் திட்டத்தின் கீழ் எந்தப் பணிகளும் மேற்கொள்ளப்படாது. ஊரக தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்த வேண்டிய அவசியம் உள்ளதாலும், குறிப்பாக ஆதிதிராவிடர், பழங்குடியினர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி தொழிலாளர்கள் ஊரக வேலைவாய்ப்புத் திட்டத்தை அதிகளவில் சார்ந்திருப்பதாலும், தமிழ்நாட்டின் ஊரகப் பகுதிகளில் இத்திட்டத்திற்கான தொடர் தேவை இருந்து வருகிறது.
இதனைக் கருத்தில் கொண்டு, 2025 (VB-GRAM 2025) புதிய திட்டம் 2026ஆம் ஆண்டு முதல் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய திட்டத்தின் கீழ், 2026-27 நிதியாண்டில் ஒன்றிய அரசின் 60 சதவீத நிதிப் பங்களிப்பாக ரூ.7,586 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் உத்தரவின்படி, தமிழ்நாடு அரசின் 40 சதவீத நிதிப் பங்களிப்பாக ரூ.5,057 கோடி உடனடியாக ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், மொத்தம் ரூ.12,643 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதுடன், ஊரகப் பகுதிகளில் தொடர்ந்து வேலைவாய்ப்பு வழங்கப்படும்" என்றார்.