சாத்தான்குளம் வழக்கு: 9 போலீசாருக்கு தனித்தனியாக கொடுக்கப்பட்ட முழு தண்டனை விவரம்

ஒவ்வொரு குற்றவாளிக்கும் அவரவர் இழைத்த குற்றத்தின் தன்மையை பொறுத்து தனித்தனியாக தண்டனைகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.

பிரதிநிதித்துவப் படம்
பிரதிநிதித்துவப் படம் (IANS)
Published : April 7, 2026 at 10:21 AM IST

சென்னை: சாத்தான்குளம் தந்தை - மகன் கொலை வழக்கில் 9 போலீசாருக்கு இரட்டை மரண தண்டனை வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அவர்கள் ஒவ்வொருlவருக்கும் தனித்தனியாக கிடைக்கப்பெற்ற தண்டனைகள் என்ன? அபராதம் என்ன? என்பன போன்ற விவரங்களை இங்கு காணலாம்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளத்தைச் சேர்ந்த வணிகர் ஜெயராஜும், அவரது மகன் பென்னிக்ஸும் கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு போலீசார் காவல் நிலையத்துக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டு கடுமையாக தாக்கப்பட்டனர்.

இதில் இருவரும் அடுத்தடுத்து உயிரிழந்த நிலையில், இந்த வழக்கை விசாரித்து வந்த மதுரை நீதிமன்றம், இதில் தொடர்புடைய 9 போலீசாருக்கும் நேற்று இரட்டை மரண தண்டனை விதித்தது. மேலும், ஒவ்வொருவருக்கும் அவர்கள் செய்த குற்றத்தின் தன்மைக்கு ஏற்ப நீதிபதி தனித்தனியாக தண்டனைகளை வழங்கினார். அதன் விவரம்:

முதல் குற்றவாளியான இன்ஸ்பெக்டர் ஸ்ரீதருக்கு இரட்டை மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், அவருக்கு ஓராண்டு சிறை, 3 ஏழாண்டு சிறை, மூன்றாண்டு சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டன. இதுதவிர, அவருக்கு ரூ.24.10 லட்சம் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இரண்டாவது குற்றவாளியான உதவி ஆய்வாளர் பாலகிருஷ்ணனுக்கு பல்வேறு சட்டப்பிரிவுகளின் கீழ் ஓராண்டு சிறைத்தண்டனையும், ஏழாண்டு சிறைத்தண்டனையும் விதிக்கப்பட்டன. இதுதவிர, இரட்டை மரண தண்டனையும் ரூ.16.80 லட்சம் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது.

இதையும் படிங்க: ‘எதே... டீ விக்க போறியா’: நாம் தமிழர் கூட்டத்தில் புகுந்த தவெக தொண்டர்; அடுத்து நடந்த சம்பவம்

மூன்றாவது குற்றவாளியான சார்பு ஆய்வாளர் ரவி கணேஷுக்கு பல்வேறு சட்டப்பிரிவுகளின் கீழ் ஓராண்டு, ஏழாண்டு சிறைத்தண்டனைகள் விதிக்கப்பட்டன. இதுதவிர, இரட்டை மரண தண்டனையும், ரூ.5.20 லட்சம் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது.

நான்காவது குற்றவாளியான தலைமைக் காவலர் முருகனுக்கு இரட்டை தூக்கு தண்டனை, ஓராண்டு மற்றும் ஏழாண்டு சிறைத்தண்டனை, ரூ.10.10 லட்சம் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது.

ஐந்தாவது குற்றவாளியான காவலர் சாமிதுரைக்கு இரட்டை மரண தண்டனையும், ஓராண்டு மற்றும் ஏழாண்டு சிறைத்தண்டனையும் விதிக்கப்பட்டது. ரூ.5.60 லட்சம் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது.

ஆறாவது குற்றவாளியான காவலர் முத்துராஜாவுக்கு பல சட்டப்பிரிவுகளின் ஓராண்டு சிறைத்தண்டனை, மூன்று ஏழாண்டு சிறைத்தண்டனை, ஒரு மூன்றாண்டு சிறைத் தண்டனை, இரட்டை மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளன. இதுதவிர, ரூ.3.20 லட்சம் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது.

ஏழாவது குற்றவாளியான காவலர் செல்லத்துரைக்கு ஓராண்டு மற்றும் ஏழாண்டு சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. இதுதவிர, இரட்டை மரண தண்டனை, ரூ.14.40 லட்சம் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது.

எட்டாவது குற்றவாளியான தாமஸ் பிரான்சிஸுக்கு ஓராண்டு சிறைத்தண்டனை மற்றும் ஏழாண்டு சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. இதுதவிர, இரட்டை மரண தண்டனையும், ரூ.10.54 லட்சம் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது.

ஒன்பதாவது குற்றவாளியான வெயில் முத்துவுக்கு ஓராண்டு மற்றும் ஏழாண்டு சிரைத்தண்டனையும், இரட்டை மரண தண்டனையும், ரூ.10.54 லட்சம் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது. இவ்வாறு 9 குற்றவாளிகளுக்கு விதிக்கப்பட்ட மொத்த அபராதத் தொகை ரூ.1 கோடியே 40 லட்சம் ஆகும்.

