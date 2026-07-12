வியட்நாம் படகு விபத்தில் உயிரிழந்த தமிழர்கள் யார், யார்? முழு விவரம் வெளியானது
வியட்நாம் படகு விபத்தில் உயிரிழந்த நபர்களின் உடல்களை தாயகம் கொண்டு வருவதற்கான நடவடிக்கைகளை மத்திய அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது.
Published : July 12, 2026 at 11:45 AM IST
சென்னை: வியட்நாம் படகு விபத்தில் உயிரிழந்த 10 தமிழர்களின் பெயர், முகவரி உள்ளிட்ட விவரங்கள் வெளியாகியுள்ளது.
வியர்நாமில் ஃபு குவோக் தீவு அருகே நேற்று மாலை (ஜூலை 11) நிகழ்ந்த படகு விபத்தில், அங்கு சுற்றுலா சென்றிருந்த தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த 10 பேர் உள்ளிட்ட இந்தியர்கள் 15 பேர் உயிரிழந்தனர் என்று இந்திய தூதரகம் அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
32 சுற்றுலாப் பயணிகளும், 4 பணியாளர்களும் படகில் பயணித்த சூழலில், ஹான் மே ரூட் ங்வோய் பகுதிக்கு அப்பால் சுமார் 400 மீட்டர் தொலைவில், இந்த கோர விபத்து நிகழ்ந்துள்ளது. விபத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு தேவையான நிவாரணங்களை உடனடியாக மேற்கொள்ளவும், விபத்துக்கான காரணம் குறித்து விசாரணை நடத்தவும் வியட்நாம் பிதரமர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
அதேசமயம், மத்திய அரசு மற்றும் தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தகவல் மற்றும் தேவையான உதவிகளை வழங்குவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. மேலும், வியட்நாமின் ஹோ சி மின் நகரில் உள்ள இந்திய துணைத் தூதரகத்தில் கட்டுப்பாட்டு அறையும், ஹனோயில் ஒரு கட்டுப்பாட்டு அறையும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. உதவி எண்களும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
வியட்நாமில் நிகழ்ந்த படகு விபத்தில் சிக்கியுள்ள தமிழர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்ய முதலமைச்சர் விஜய் தமிழ்நாடு அரசின் அயலகத் தமிழர் நலத்துறைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார். இந்நிலையில், விபத்தில் உயிரிழந்த தமிழகத்தைச் சேர்ந்த 10 நபர்களின் பெயர், வயது, அவர்கள் எந்த மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பன உள்ளிட்ட விவரங்களை மத்திய அரசு தற்போது அதிகாரபூர்வமாக வெளியிட்டுள்ளது.
|வ.எண்
|பெயர்
|மாவட்டம்
|1
|பாலாஜி (45)
|திருச்சி
|2
|ஷேக் அப்துல்லா (52)
|திருச்சி
|3
|அழகுராஜன் (38)
|திருச்சி
|4
|ஸ்ரீதர் (62)
|சேலம்
|5
|முருகபிரபு (42)
|திண்டுக்கல்
|6
|சந்தோஷ் குமார் (47)
|சென்னை அகரம்
|7
|ரவிசங்கர் (51)
|திருவண்ணாமலை
|8
|வினய்குமார் (47)
|வேலூர்
|9
|பாபு (52)
|திருவள்ளூர்
|10
|செந்தில்குமார் (45)
|தருமபுரி
திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனியை சேர்ந்த முருகபிரபு(42), நிர்மல்குமார் ஆகிய இருவரும் பிரபல செல்ஃபோன் நிறுவனத்தின் (லாவா) அதிகாரப்பூர்வ விநியோகிஸ்தர்களாக பணியாற்றி வந்துள்ளனர். சிறப்பான வணிகச் செயல்பாட்டிற்காக, சம்மந்தப்பட்ட செல்ஃபோன் நிறுவனம் இவர்களை வியட்நாம் நாட்டிற்கு சுற்றுலா அழைத்துச் சென்றுள்ளது. விபத்தில் முருகபிரபு உயிரிழந்த நிலையில் நிர்மல்குமார் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டுள்ளார்.
வேலூர் மாவட்டம் சைதாப்பேட்டை கன்னிகா பரமேஸ்வரி தெருவைச் சேர்ந்தவர் வினய்குமார்(47). வேலூர் மெயின் பஜாரில் நகைக்கடை ஒன்றை நடத்தி வந்த இவர், பிரபல செல்போன் நிறுவனத்தின் விநியோகஸ்தராகவும் செயல்பட்டு வந்துள்ளார். இவருக்கு ஜெயந்தி என்ற மனைவியும், 13 வயது மகளும் உள்ளனர்.
சுற்றுலா சென்ற வினய்குமார் அவரது குடும்பத்திடம் பேசியபோது, இரண்டு நாட்களில் ஊர் திரும்புவதாக தெரிவித்துள்ளார். இந்நிலையில், படகு விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களில் வினய்குமாரும் ஒருவர் என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது.
திருச்சி மாவட்டம் எடமலைப்பட்டி புதூர், அன்பு நகரைச் சேர்ந்த அழகுராஜன்; திருவானைக்காவல், ஸ்ரீரங்கம் பகுதியை சேர்ந்த பாலாஜி மற்றும் பீமநகர் பகுதியை சேர்ந்த ஷேக் அப்துல்லா ஆகியோரும் உயிரிழந்துள்ளனர். இவர்கள் மூவரும் லாவா நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வந்தவர்கள்.
காலையில தான் பேசுனோம் - மாமனார் உருக்கம்
அழகுராஜனின் மாமனார் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், "எனது மருமகன் அழகுராஜா கடந்த எட்டாம் தேதி திருச்சியில் இருந்து புறப்பட்டு வியட்நாமுக்கு சென்றார். நேற்று காலையில் கூட எங்களை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசினார். ஆனால் மாலை இப்படியொரு துயர சம்பவம் நடக்கும் என்று கனவில் கூட நினைக்கவில்லை" என்று வேதனை தெரிவித்தார்.
ராமநாதபுரம் எம்பி நவாஸ்கனி பாதிக்கப்பட்ட நபர்களின் குடும்பத்தினரை நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்தார். அப்போது பேசிய அவர், “உயிரிழந்த நபர்களின் உடலை விரைவாக கொண்டு வருவதற்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் வலியுறுத்தியுள்ளார். ஒன்றிய அரசு இறந்தவர்களின் உடல்களை விரைவாக கொண்டு வருவதற்கு தூதரகத்தின் மூலமாக ஏற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும்” என்றார்.
தருமபுரி மாவட்டம் கடத்தூர் பகுதியை சேர்ந்தவர் தொழிலதிபர் செந்தில்குமார் (வயது 45). இவர் குறிப்பிட்ட செல்ஃபோன் பிராண்டின் விநியோகிஸ்தராக தொழில் செய்து வந்துள்ளார். தந்தை ஓய்வுபெற்ற காவல்துறை அதிகாரி. செல்ஃபோன் விற்பனையில் சாதனைப் படைத்ததற்காக, அந்த நிறுவனம் தரப்பில் சுற்றுலாவுக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டுள்ளார். சுற்றுப்பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு ஜூலை 12 தாயகம் திரும்பவிருந்தார். இந்நிலையில், செந்தில்குமாரின் பிறந்தநாளான நேற்று அவர் உயிரிழந்திருப்பது அவரது குடும்பத்தினரை நிலைக்குலையச் செய்துள்ளது.
சேலம் மாவட்டம் அழகாபுரம் ராமகிருஷ்ணா சாலையை சேர்ந்தவர் ஸ்ரீதர். ஸ்ரீதருக்கு கார்த்திக், ஹரிணி என இரண்டு பிள்ளைகள் உள்ளனர். இதில், கார்த்திக் ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள நிறுவனம் ஒன்றிலும், ஹரிணி ஸ்காட்லாந்தில் உள்ள நிறுவனத்திலும் வேலை பார்த்து வருகின்றனர். இவர்கள் இருவருக்கும் இன்னும் திருமணமாகவில்லை என கூறப்படுகின்றது. லாவா நிறுவனம் சிறப்பாக செயல்பட்ட விநியோகஸ்தர்களை வியட்நாமுக்கு இன்ப சுற்றுலா அழைத்துச் சென்ற நிலையில், செல்ஃபோன் நிறுவனத்தின் விநியோகிஸ்தரான ஸ்ரீதரும் இந்த படகு விபத்தில் உயிரிழந்துள்ளார்.
இவர்களுடன், சென்னை அகரம் பகுதியை சேர்ந்த சந்தோஷ் குமார், திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ரவிசங்கர், திருவள்ளூர் மாவட்டம் கும்மிடிப்பூண்டி அருகே கோட்டைக்கரையை சேர்ந்த பாபு ஆகிய 10 பேர் இந்த படகு விபத்தில் உயிரிழந்துள்ளனர்.
இதேபோன்று ஆந்திரா மாநிலம் நல்லபேட்டையை சேர்ந்த ஆதிசேஷய்யா, கடப்பாவை சேர்ந்த ஸ்ரீதர், மசூலிப்பட்டினத்தை சேர்ந்த ஜெயலட்சுமி. கேரளம் மாநிலத்தை சேர்ந்த அவிகோட் செரியன், லவேனி ஆகியோரும் விபத்தில் உயிரிழந்துள்ளனர்.