ETV Bharat / state

பெட்ரோல் விலை உயர்வு - மத்திய அரசுக்கு உதயநிதி ஸ்டாலின் கண்டனம்

நாட்டு மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை கேள்விக்குறியாக்கிவிட்டு, ‘பொறுத்துக்கொள்ளுங்கள், அதைச் செய்யாதீர்கள், இதைச் செய்யாதீர்கள்’ என்று மத்திய அரசு அறிவுரை கூறுவது, தனது தோல்வியை மறைக்கும் முயற்சியே என உதயநிதி ஸ்டாலின் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 15, 2026 at 10:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: பெட்ரோல், டீசல், சிஎன்ஜி விலையை மத்திய அரசு உயர்த்தி இருப்பதற்கு எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

ஈரான்-அமெரிக்கா போர் எதிரொலியாக சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை கிடுகிடுவென உயர்ந்துள்ளது. இதனால் இந்தியாவில் இன்று (மே 15) காலை பெட்ரோல், டீசல் லிட்டருக்கு தலா 3 ரூபாயும், சிஎன்ஜி கேஸ் கிலோவுக்கு 2 ரூபாயும் உயர்த்தி மத்திய அரசின் பொதுத்துறை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் அறிவித்துள்ளனர். இந்த விலை உயர்வு உடனடியாக அமலுக்கு வந்துள்ளது.

பெட்ரோல், டீசல், சிஎன்ஜி கேஸ் விலை உயர்வுக்கு காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சிகளும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களின் முதலமைச்சர்களும் மத்திய அரசுக்கு கடும் கண்டனத்தை தெரிவித்துள்ளதுடன், அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை உயரக்கூடும் என்பதால் எரிபொருள் விலையை உடனடியாகக் குறைக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

அந்த வகையில், தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், மத்திய அரசுக்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து உதயநிதி ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில், "ஏழை, எளிய, நடுத்தர வர்க்க மக்களைப் பாதிப்புக்கு உள்ளாக்கும் வகையில் பெட்ரோல், டீசல், சிஎன்ஜி விலையை மத்திய அரசு உயர்த்தி இருப்பதை வன்மையாக கண்டிக்கிறோம்.

இந்த விலை ஏற்றத்தின் மூலம் நாட்டு மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை கேள்விக்குறியாக்கிவிட்டு, ‘பொறுத்துக்கொள்ளுங்கள், அதைச் செய்யாதீர்கள், இதைச் செய்யாதீர்கள்’ என்று மத்திய அரசு அறிவுரை கூறுவது, தனது தோல்வியை மறைக்கும் முயற்சியே ஆகும். மக்கள் மீது ஏற்றப்பட்டுள்ள இந்த சுமையை குறைக்க உடனே நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இதையும் படிங்க: தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தது ஏன்? - அதிமுக எம்எல்ஏ லீமா ரோஸ் விளக்கம்

அதேபோல், திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில், "மக்களின் தலையில் அடுத்தடுத்து பாரத்தைப் போடுகிறது மத்திய பா.ஜ.க. அரசு! ஏற்கனவே வணிகப் பயன்பாட்டுக்கான சிலிண்டரின் விலையை உயர்த்தியதால் அனைத்துப் பொருட்களின் விலையும் ஏறிவிட்டது. இந்நிலையில், இன்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கும் பெட்ரோல், டீசல், சிஎன்ஜி விலை உயர்வால் சாமானிய மக்களின் வாழ்வாதாரமே கேள்விக்குறியாகப் போகிறது. இதில் இருந்து மக்களை எப்படிக் காக்கப் போகிறது மத்திய அரசு?" என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

TAGGED:

FUEL PRICE HIKE
DMK
UNION GOVERNMENT
UDHAYANIDHI STALIN
DMK PRESIDENT MKSTALIN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.