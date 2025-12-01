ETV Bharat / state

பெட்ரோல், டீசலுக்கு மாற்றாக 'கிரீன் அமோனியா' - இந்தியாவின் திட்டம் பலன் தருமா?; எரிபொருள் நிபுணர் விளக்கம்

கிரீன் அமோனியா என்பது நைட்ரஜன் மற்றும் ஹைட்ரஜன் இணைந்து உருவாகும் வேதியியல் சேர்மம். இதில் பயன்படுத்தப்படும் ஹைட்ரஜன் காற்றாற்றல் அல்லது சூரிய ஆற்றில் இருந்து எடுக்கப்படுவதால் உற்பத்தியிலும், பயன்பாட்டிலும் பூஜ்ஜிய கார்பன் உமிழ்வு காணப்படுகிறது.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 1, 2025 at 10:08 PM IST

BY - செ.சிவக்குமார்

நூறு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக உலகின் ஆற்றல் வரைபடத்தை எண்ணெய் வளம் கொண்ட நாடுகள் மட்டுமே நிர்ணயித்து வந்தன. பொதுவாக ஆற்றலுக்கு தேவைப்படும் எரிபொருள் மத்திய கிழக்கு பாலைவனங்களில் இருந்து மட்டுமே கிடைக்கும் ஒன்றாக இருந்தது. ஆனால் தற்போது வரலாறு மாற்றம் கண்டு, அடுத்த நூற்றாண்டின் ஆற்றலை வரையறுக்கும் சக்தியாக, பசுமை எரிபொருளாக 'கிரீன் அமோனியா' உருவெடுத்துள்ளது.

உலகம் இன்று வெப்ப அலைகள், வறட்சி, வெள்ளம், பாலைவனமாதல் ஆகிய காலநிலை நெருக்கடியில் சிக்கி தவிக்கிறது. இதனால் தங்கள் தொழிற்சாலைகளை காப்பாற்ற விரும்பும் ஜப்பானும், கடல் போக்குவரத்தை மாற்ற விரும்பும் நார்வேவுயும், கோடிக்கணக்கான மக்களை கொண்ட இந்தியாவும் ஒரே தீர்வை நோக்கி நகர்வதற்காக, 'கிரீன் அமோனியா' எரிபொருளை கையில் எடுத்துள்ளது. வேளாண் உரங்களில், சுத்திகரிப்பு பொருட்களில் பல ஆண்டுகளாக பயன்படுத்தப்படும் வேதியியல் பொருள் 'அமோனியா'. ஆனால் 'கிரீன் அமோனியா' என்பது நைட்ரஜன் மற்றும் ஹைட்ரஜன் இணைந்து உருவாகும் ஒரு வேதியியல் சேர்மம் ஆகும். இதில் பயன்படுத்தப்படும் ஹைட்ரஜன் காற்றாற்றல் அல்லது சூரிய ஆற்றலில் இருந்து எடுக்கப்படுவதால், உற்பத்தி மற்றும் பயன்பாட்டில் பூஜ்ஜிய கார்பன் உமிழ்வு காணப்படுகிறது. எனவே, இது புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலை பயன்படுத்தி உற்பத்தி செய்யப்படும் ஒரு வகை சுத்தமான எரிபொருள் ஆகும்.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இது, உர உற்பத்திக்கு மட்டுமல்லாமல் கப்பல்கள், விமானங்கள், கனரக வாகனங்கள் மற்றும் மின் உற்பத்தி ஆகியவற்றிலும் எரிபொருளாக பயன்படுத்தப்படுகின்றது. இந்த எரிபொருளை விமானம், கடல்சார் போக்குவரத்து, கனரக தொழில் துறை, ரயில்வே போக்குவரத்து ஆகிய துறைகளில் வளர்ந்த நாடுகள் பயன்படுத்தி வருகின்றன. அந்த வகையில், கிரீன் அம்மோனியா எரிபொருளை வரும் காலங்களில் டீசல், பெட்ரோலுக்கு மாற்றாக நிரந்தர பசுமை எரிபொருளாக உபயோகிக்க இந்தியா திட்டமிட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், 'கிரீன் அமோனியா' குறித்து மேலும் அறிந்துள்ள சர்வதேச பொதுப் போக்குவரத்து மற்றும் மாற்று எரிபொருள் நிபுணர் முனைவர் வளவன் அமுதன் 'ஈ டிவி பாரத் தமிழ்நாடு' ஊடகம் எழுப்பிய பல்வேறு கேள்விகளுக்கு பதில் அளித்துள்ளார்.

எரிபொருள் நிபுணர் முனைவர் வளவன் அமுதன்
எரிபொருள் நிபுணர் முனைவர் வளவன் அமுதன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

உலக நாடுகள் கிரீன் அமோனியாவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க காரணம்?

இன்று உலகம் ஆற்றல் பாதுகாப்பு, காலநிலை மாற்றம், எரிபொருள் விலையேற்றம் ஆகிய மூன்று பெரிய நெருக்கடிகளை சந்தித்து வருகிறது. இந்த மூன்றிற்கும் ஒரே நேரத்தில் தீர்வை தரும் சக்தியாக 'கிரீன் அமோனியா' விளங்குகிறது. தற்பொழுது உலக நாடுகள் பெட்ரோல் டீசலுக்கு அடுத்தபடியாக ஹைட்ரஜனை உபயோகிக்க துவங்கியுள்ளன. ஹைட்ரஜன் நல்ல எரிபொருள். ஆனால் அதை சேமிப்பதும், எடுத்துச் செல்வதும் மிகவும் சிக்கல். அமோனியாவில் ஹைட்ரஜன் 1.7 மடங்கு அதிக அடர்த்தியுடன் கிடைக்கும். மேலும், அதை சிறிய அழுத்தத்தில் மாத கணக்கில் சேமிக்கலாம். இதனால் கிரீன் அமோனியா சர்வதேச ஆற்றல் சந்தையில் அடுத்த தலைமுறை எரிபொருளாக மாறுகிறது.

கிரீன் அமோனியாவுக்கு உலகில் மிகப்பெரிய தேவை எங்கு உருவாகின்றது?

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இன்றைய நிலையில் கப்பல்கள் 3% உலக கார்பன் உமிழ்வுகளுக்கு காரணமாக உள்ளது. எனவே கடல் சரக்கு போக்குவரத்து துறையில் கிரீன் அமோனியா பயன்படுத்த துவங்கியுள்ளனர். உதாரணமாக உலகின் பெரிய கப்பல் நிறுவனங்களான Maersk, NYK ஆகியவை அமோனியாவை முதன்மை எரிபொருளாக (primary fuel) ஏற்க தொடங்கியுள்ளன. பவர் பேக்கப் & கிரிட் சேமிப்பு (Power Backup & Grid Storage) புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலாக மின்சாரம் வழங்கும் நிறுவனங்களுக்கு வங்கியாக கிரீன் அமோனியா செயல்படுகிறது. மேலும், கனரக தொழில்துறை, ரயில்வே போக்குவரத்து துறைகளில் மாற்று எரிபொருளாக கிரீன் அமோனியா உருவெடுத்துள்ளது. அந்தவகையில் கடல்சார் போக்குவரத்து, கிர்ட் எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ், கனரகத் தொழில்துறை, மற்றும் ரயில்வே போக்குவரத்து ஆகிய நான்கு துறைகள் மூலம் உலகில் மொத்தமாக உருவாகும் 35% CO₂ வெளியீட்டை கிரீன் அமோனியா தடுக்கும் வல்லமை பெற்றுள்ளது.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்தியாவில் கிரீன் அமோனியாவுக்கு என்ன வாய்ப்பு இருக்கிறது? அல்லது கிரீன் அமோனியாவில் இந்தியா பெரிய ஏற்றுமதி மையமாக மாற முடியுமா?

இந்தியாவுக்கு கிரீன் அமோனியாவினால் மூன்று பெரிய நன்மைகள் உள்ளன. இந்தியா அபாரமான சூரிய ஒளி ஆற்றல் 7,500+ கிமீ நீளமான கடற்கரை, அதிக திறமையான பொறியியல் மனிதவளம், குறைந்த சூரிய மின் கட்டணம் ஆகிவற்றை கொண்டுள்ளது. இதனால் குறைந்த விலை, உயர்தர உற்பத்திக்கு ஏற்ற சூழலை இந்தியா கொண்டுள்ளதால் இந்தியா கிரீன் அமோனியா ஏற்றுமதி முனையங்கள் உருவாக்க சிறந்த இடமாக உள்ளது. இந்தியா கிரீன் அமோனியா உற்பத்தியை துவங்குமெனில் எண்ணெய் சந்தையில் சவுதி அரேபியா எட்டிய தூரத்தை அடுத்த 10 முதல் 15 ஆண்டுகளில் இந்தியா 'கிரீன் அமோனியா' ஏற்றுமதியில் எட்டிவிடும். குறிப்பாக குஜராத், தமிழ்நாடு, ஒடிசா ஆகிய மாநிலங்களில் ஹைட்ரஜன் உற்பத்திக்கான மத்திய அரசு மேற்கொண்டுள்ள திட்டங்கள் கிரீன் அமோனியாவின் உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதிக்கான எதிர்கால முதலீடுகள் ஆகும்.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

கிரீன் அமோனியாவால் பயன் என்ன? இது மக்களின் வாழ்க்கையை மாற்றுமா?

கிரீன் அமோனியா பயன்படுத்தப்படும் உலகில் மின்சார விலைகள் நிலையாகும். பொதுப் போக்குவரத்து சுத்தமாகும். காற்றின் தரம் மேம்படும். பெட்ரோலிய வள நாடுகளின் கச்சா பொருட்களின் விலை உயர்வால் இந்தியாவுக்கு எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்படாது. வேலை வாய்ப்புகள் நீடித்து நிலைத்ததாக இருக்கும். கிரீன் அமோனியா ஒரு எரிபொருள் மாற்று மட்டுமில்ல. இது, கிராமப்புற பகுதிகளில் புதிய பசுமை வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கும். கிரீன் அமோனியா உற்பத்திக்கு தேவைப்படும் சூரிய ஒளி, காற்று ஆற்றல் ஆலைகள், பெரும்பாலும் கிராமங்களிலேயே அமைக்கப்படுகின்றன. இது இடம் பெயர்வு குறைந்து, உள்ளூர் மக்கள் தங்கள் ஊர்களில் என்ஜினீயரிங், பராமரிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு பயிற்சி போன்ற துறைகளில் வேலைவாய்ப்பை பெற வழி செய்கிறது. மேலும், அமோனியா ஆலைகள் கிராமங்களுக்கு மின்சாரம், RO நீர், கழிவுநீர் மேலாண்மை போன்ற அடிப்படை வசதிகளையும் கொண்டு வருவதால் “சுற்றுச்சூழல் + சமூக” (eco-social transformation) என்ற இரட்டை நன்மை கிடைக்கிறது. இதனால் கிரீன் அமோனியா எரிபொருள் பற்றிய மாற்றமே அல்ல. அது வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்தும் மாற்றமாக அமையும்.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

கிரீன் அமோனியா எரிபொருள் பயன்பாட்டில் உள்ள சவால்கள் என்ன?

கிரீன் அமோனியா ஒரு நச்சுப் பொருள் என்பதில் மாற்றுக்கருத்து இல்லை. ஆனால் இன்று உலகம் பயன்படுத்தும் எல்பிஜி, எல்என்ஜி, குளோரின், பெட்ரோல், டீசல் (LPG, LNG, Chlorine, even Petrol) ஆகிய பொருட்களும் அனைத்தும் சம அளவில் ஆபத்தானவையே. இருப்பினும் பல தசாப்தங்களாக பாதுகாப்பு பொறியியல் முன்னேற்றத்தால் நாம் அவற்றை பயமின்றி தினசரி பயன்படுத்தி வருகிறோம். அதேபோல் அம்மோனியா உள்கட்டமைப்பிற்கும் சவால்கள் உள்ளன.

அடுத்த 20 ஆண்டுகளில் கிரீன் அமோனியா என்ன பெரிய மாற்றத்தை உண்டாக்கும்?

கிரீன் அமோனியா உலகின் ஆற்றல் அமைப்புகளாக தற்போது இருக்கும் நிலக்கரி → எண்ணெய் → இயற்கை எரிவாயு (Coal → Oil → Natural Gas) என்பதை புதுப்பிக்கத்தக்கவை → ஹைட்ரஜன் → அமோனியா (Renewables → Hydrogen → Ammonia)” என மாற்றும். 2050-க்குள், சர்வதேச ஆற்றல் நிறுவனங்கள் கணிப்புப்படி, உலகின் மொத்த ஹைட்ரஜன் தேவையில் 45% வரை அமோனியா பூர்த்தி செய்யும்.

கிரீன் அமோனியா விமானத்துறையில் ஏற்படுத்தும் மாற்றம் என்ன?

உலகின் மொத்த கார்பன் உமிழ்வுகளில் 2–3% பங்கு விமானத்துறையுடையது. ஆனால் இதை குறைப்பதற்கான மாற்று எரிபொருட்கள் மிகவும் குறைவு என்பதால் கிரீன் அமோனியா ஒரு மிக முக்கியமான முன்னேற்றமாகும். ஏனெனில் அது அதிக ஹைட்ரஜன் அடர்த்தி கொண்டது. நீண்ட தூர விமானங்களுக்கு தேவையான ஆற்றலை வழங்கும் அளவிற்கு சக்தி வாய்ந்தது. உலகின் பெரிய விமான நிலையங்கள், சிங்கப்பூர், துபாய், சிட்னி ஆகியவை ஏற்கனவே கிரீன் அமோனியா விமான திட்டங்களை ஆய்வு செய்கின்றன. இதன் நீண்ட ஆயுள், சேமிப்பு எளிமை மற்றும் சுழற்சி நன்மைகள், விமானத்துறைக்கு ஒரு மாற்றமாக உள்ளது.

கிரீன் அமோனியா கொள்கை (policy) வளர்ச்சிக்கு எந்தவகை சர்வதேச ஒத்துழைப்புகள் அவசியம்?

கிரீன் அமோனியா வெற்றி பெற சர்வதேச அளவில் பொதுவான தரநிலைகள் (common safety & energy standards) தேவை. ஒரு நாட்டில் தயாரிக்கும் கிரீன் அமோனியா மற்றொரு நாட்டில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டுமானால் அதன் தூய்மைத் தரம், எரிப்பு தரம், சேமிப்பு நெறிமுறைகள், கசிவு பாதுகாப்பு, ஐஎஸ்ஓ தரங்கள் (ISO Standards ) அனைத்தும் ஒரே மாதிரியாக இருக்க வேண்டும். இதற்காக ஜப்பான், ஐரோப்பியா, ஆஸ்திரேலியா, இந்தியா ஆகிய நாடுகள் 'சர்வதேச அமோனியா கூட்டணி (International Ammonia Alliance)' எனும் புதிய கூட்டமைப்பை உருவாக்கி வருகின்றன. இதன் மூலம் எதிர்காலத்தில் கிரீன் அமோனியா உலக ஆற்றல் நாணயமாக மாறும் என்பதில் ஐயம் இல்லை.

