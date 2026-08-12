உணவுப் பொருள்கள் விளம்பரத்தில் நடிக்கும் இன்ஃப்ளூயன்சர்களுக்கு 'FSSAI' எச்சரிக்கை
நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் அல்லது ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்தது போன்ற வாக்குறுதிகளை மக்கள் நம்புவதால், விளம்பரப்படுத்துபவர்கள் நுகர்வோரின் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமாக செயல்பட வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : August 12, 2026 at 3:29 PM IST
சென்னை: உணவுப் பொருட்கள் குறித்து ஆன்லைனில் விளம்பரம் செய்யும் பிரபலங்கள், உணவு விமர்சகர்கள் மற்றும் இன்ஃப்ளூயன்சர்களுக்கு உணவு பாதுகாப்புத் துறை கடும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை தங்களுக்கு பிடித்த பிரபலங்கள் அல்லது சமூக ஊடக இன்ஃப்ளூயன்சர்கள் பரிந்துரைக்கும் உணவுகளை நம்பி உண்கின்றனர். இதனால் எந்தவொரு விதிமுறையும் இல்லாமல், பிரபலங்கள் ஒரு உணவைச் சாப்பிடும்போது, அது ஆரோக்கியமானது, தரமானது என்ற போலி பிம்பம் நுகர்வோருக்கு ஏற்படுவதாக பொதுவெளியில் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்து வருகின்றன.
மேலும், முறையான வழிகாட்டுதல் இல்லாமல் இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் வழங்கும் டயட் டிப்ஸ்கள் உடல்நலக் குறைபாடுகளுக்கு வழிவகுக்கும் எனவும் மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
இந்நிலையில், திரைப் பிரபலங்கள் மற்றும் சமூக வலைத்தள இன்ஃப்ளூயன்சர்கள் உணவுப் பொருட்களை விளம்பரப்படுத்துவதற்கு முன், அப்பொருளில் கூறப்படும் தகவல்கள் அனைத்தும் உண்மையானவையா? சட்டத்திற்கு உட்பட்ட மற்றும் தகுந்த சான்றுகளுடன் கூடியவையா? என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என இந்திய உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையம் (FSSAI) அறிவித்துள்ளது.
இதுதொடர்பாக தமிழ்நாடு உணவு பாதுகாப்புத்துறை வெளியிட்டுள்ள சமூகவலைத்தளப் பதிவில், 'உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தரநிலைகள் சட்டம், 2006 (பிரிவுகள் 24 & 53), விளம்பரம் மற்றும் கோரிக்கைகள் விதிகள் 2018 ஆகியவற்றின் கீழ், நுகர்வோரை திசை திருப்பும் அல்லது தவறாக வழிநடத்தும் உணவு விளம்பரங்களை செய்வது சட்டப்படி தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.
https://t.co/FcXNcLoV03#fssai #fssaiawareness #Fsw #Tnfoodsafety #Tndipr pic.twitter.com/XhUmgFB8XK— Tamil Nadu Food Safety (@tnfoodsafety) August 12, 2026
நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் அல்லது ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்தது போன்ற வாக்குறுதிகளை மக்கள் நம்புவதால், விளம்பரப்படுத்துபவர்கள் நுகர்வோரின் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமாக செயல்பட வேண்டும்' என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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மேலும, 'ஒரு நிறுவனத்தின் விளம்பரத்தில் நடிப்பதற்கு அல்லது ஒப்பந்தம் செய்வதற்குக் கையெழுத்திடும் முன்பாக, அந்த உணவுப் பொருளின் தகவல்கள் FSSAI விதிகளுக்கு உட்பட்டுள்ளதா என்பதையும், நுகர்வோருக்கு தவறான வழிகாட்டுதலை வழங்கவில்லை என்பதையும் சரிபார்ப்பது மிகவும் அவசியமாகும்.
முறையான ஆதாரமற்ற மற்றும் தவறான உணவு விளம்பரங்களை ஊக்குவிப்பது சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கைகள் மற்றும் அபராதங்களுக்கு வழிவகுக்கும் என்பதால், விழிப்புணர்வுடன் செயல்பட வேண்டும்' என்று யூடியூப் (YouTube) மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் (Instagram) இன்ஃப்ளூயன்சர்களுக்கு உணவு பாதுகாப்புத் துறை கடுமையான எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளது.
இந்திய உணவு பாதுகாப்புத் துறை வழங்கியுள்ள அறிவுரைகளைப் பின்பற்றி, தமிழ்நாடு உணவு பாதுகாப்புத் துறையும் உணவுப் பொருட்கள் விளம்பரங்களில் நடிப்பவர்களுக்கு கடுமையான எச்சரிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.