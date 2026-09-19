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திருடச் சென்ற வீட்டில் பணம் இல்லை: கோபத்தில் பொருட்களை உடைத்து ருத்ர தாண்டவம் - கடைசியில் 'சாரி' வேறு

இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் பழைய குற்றவாளிகளா அல்லது வீட்டிற்கு அருகிலேயே வசிப்பவர்களா? என்ற கோணத்தில் விசாரித்து வருகின்றனர்.

திருடச் சென்ற வீட்டில் பணம் இல்லை- பொருட்களை சேதப்படுத்தி விட்டுச் சென்ற மர்ம ஆசாமி
திரு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 19, 2026 at 10:34 PM IST

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கோவை: கோயம்புத்தூரில் திருடச் சென்ற வீட்டில் நகை, பணம் இல்லாததால் கோபம் அடைந்த திருடன், வீட்டில் இருந்த பொருட்களை உடைத்து சேதப்படுத்தி விட்டு, கடைசியில் 'சாரி' என்று சுவரில் எழுதி வைத்து விட்டு சென்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

கோவை ராமநாதபுரத்தைச் சேர்ந்தவர் கிருஷ்ணமூர்த்தி. ஐ.டி. நிறுவன ஊழியரான இவர், வீட்டை பூட்டி விட்டு குடும்பத்தினருடன் கேரள மாநிலம், பாலக்காட்டில் உள்ள உறவினர் வீட்டிற்குச் சென்றுள்ளார்.

வீட்டில் யாரும் இல்லாததை நோட்டமிட்ட மர்ம நபர், பக்கவாட்டில் கதவை உடைத்து உள்ளே புகுந்து திருட முயற்சித்துள்ளார். ஆனால், நகை, பணம் எதுவும்இல்லாததால், ஆத்திரமடைந்த மர்ம நபர், வீட்டில் உள்ள டிவி, பிரிட்ஜ், வாஷிங்மெஷின், பீரோ, சோஃபா என அனைத்து பொருட்களையும் அடித்து நொறுக்கியுள்ளார். பின்னர், சுவரில் ஆங்கிலத்தில் 'சாரி' என்று எழுதி வைத்துவிட்டு தப்பிச் சென்றுள்ளார்.

இந்நிலையில், ஐடி ஊழியர் கிருஷ்ணமூர்த்தி நேற்று வீட்டிற்கு வந்தபோது வீட்டின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு, உள்ளே இருந்த பொருட்கள் அனைத்தும் உடைபட்டு கிடந்ததை பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்தார்.

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இது குறித்து கிருஷ்ணமூர்த்தி அளித்த புகாரின் பேரில், ராமநாதபுரம் காவல் துறையினர், சம்பவ இடத்திற்கு சென்று தடயங்களை சேகரித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மேலும் இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் பழைய குற்றவாளிகளா அல்லது வீட்டிற்கு அருகிலேயே வசிப்பவர்களா? என்ற கோணத்தில் விசாரித்து வருகின்றனர். மேலும் அந்த பகுதியில் உள்ள பல்வேறு சிசிடிவி கேமரா கண்காணிப்பு காட்சிகளையும் போலீசார் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.

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