மரம் அறுக்கும் இயந்திரம் முதல் நீர் உறிஞ்சும் மோட்டார் வரை; பருவ மழையை எதிர்கொள்ள தயாராகும் சென்னை
இயந்திரங்களின் செயல்பாடுகள் குறித்து துறை சார்ந்த அதிகாரிகளிடம் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி இணை ஆணையாளர் சரவணன் கேட்டறிந்தார்.
Published : August 12, 2026 at 8:00 PM IST
சென்னை: வடகிழக்கு பருவமழை துவங்க உள்ள நிலையில், அதை எதிர்கொள்வதற்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை சென்னை மாநகராட்சி துரிதப்படுத்தி உள்ளது.
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியில் வடகிழக்குப் பருவமழையை முன்னிட்டு, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகளுக்காக பயன்படுத்தப்படவுள்ள வாகனங்கள், இயந்திரங்கள் மற்றும் அனைத்து வகை உபகரணங்களை சரிபார்த்து தயார்படுத்தும் பணியை பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி இணை ஆணையாளர் சரவணன் இன்று (ஆகஸ்ட் 12) ரிப்பன் கட்டட வளாகத்தில் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
தமிழ்நாட்டில் ஓரிரு மாதங்களில் வடகிழக்கு பருவமழை துவங்க உள்ள நிலையில், பருவமழையை எதிர்கொள்வதற்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை சென்னை மாநகராட்சி துரிதப்படுத்தி உள்ளது.
அந்த வகையில், மழைநீர் வடிகால் பணிகளை விரைவில் முடிப்பது. சாலைகளை சீரமைத்தல், பாதாள சாக்கடைகளை தூர்வாருதல், ஆறுகள், ஏரிகள் உள்ளிட்டவற்றை சுத்தம் செய்தல் உள்ளிட்ட பணிகளை சென்னை மாநகராட்சி நிர்வாகம் மேற்கொள்ளத் தொடங்கி உள்ளது.
இது தவிர, பருவ மழையின் போது சென்னையில் நிவாரண பணிகளை மேற்கொள்வதற்கான உபகரணங்களையும் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
அந்த வகையில் மரம் அறுக்கும் இயந்திரம், நீர் உறிஞ்சும் மோட்டார் வசதி கொண்ட டிராக்டர்கள், கயிறுகள், டீசல் ஜெனரேட்டர்கள், சேறு மற்றும் சகதிகளை அகற்றும் இயந்திரங்கள் ஆகியவற்றை சென்னை மாநகராட்சி தயார்படுத்தியுள்ளது. இவற்றை சென்னை மாநகராட்சியின் இணை ஆணையர் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
மேலும், இயந்திரங்களின் செயல்பாடுகள் குறித்து துறை சார்ந்த அதிகாரிகளிடம் அவர் கேட்டறிந்தார். இந்த ஆய்வின் போது தலைமைப் பொறியாளர்கள் பி.சங்கரவேலு, சி.ஏ.பாலமுரளி மற்றும் கண்காணிப்புப் பொறியாளர்கள் உள்ளிட்ட அலுவலர்கள் உடனிருந்தனர்.