EXCLUSIVE: கண்ணீர், ராஜினாமா முதல் PEN மீதான கம்ப்ளைண்ட் வரை! திமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் நடந்தது என்ன?
தேர்தல் தோல்விக்கு யாரையும் காரணம் கூறாதீர்கள், நானே பொறுப்பேற்கிறேன் என்று திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறியபோது பல மாவட்ட செயலாளர்கள் கண்ணீர் விட்டு அழுதனர்.
Published : May 14, 2026 at 8:00 PM IST
By- ப.பாண்டியராஜ்
சென்னையில் இன்று நடைபெற்ற திமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தில், முதல்வரின் உணர்வுபூர்வமான பேச்சு, மாவட்ட செயலாளர்களின் கண்ணீர், கட்சி மறுசீரமைப்பு பற்றிய ஆலோசனை என பல்வேறு நிகழ்வுகள் நடைபெற்றன.
நடைபெற்று முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் ஆளும் கட்சியாக இருந்த திமுக படுதோல்வியை சந்தித்தது. குறிப்பாக முதலமைச்சர் உள்ளிட்ட 15 அமைச்சர்களே தோல்வியை தழுவினர். திமுக 59 இடங்களை மட்டுமே கைப்பற்றியது.
இந்த நிலையில், தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிறகு திமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம், திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில், சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் உள்ள கலைஞர் அரங்கில் இன்று நடைபெற்றது.
மூன்று மணி நேர ஆலோசனை
திமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம் காலை 10:45 மணிக்கு தொடங்கி மதியம் சுமார் 1:40 மணியளவில் நிறைவடைந்தது.
கூட்டத்தில் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினும், பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த மாவட்ட செயலாளர்களும் தேர்தல் தோல்வி தொடர்பாகவும், கட்சியை மறு சேரமைப்பது தொடர்பாகவும் விரிவான ஆலோசனையை மேற்கொண்டனர்.
தேர்தல் தோல்விக்கு நானே பொறுப்பேற்கிறேன்
மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் பேசிய திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், "2001-இல் திமுக 37 இடங்களில்தான் வென்றது. அதேபோல், 2011-இல் 31 இடங்களில்தான் வெற்றி பெற்றோம். ஆனால் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் நாம் 59 இடங்களில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறோம். தோல்விக்கான காரணங்களை நிர்வாகிகள் தொடங்கி பொதுமக்கள் வரை பலரும் பதவிதமாக பேசுகிறார்கள். தோல்விக்கான காரணங்களாக ஒருவர் மாற்றி ஒருவரை குற்றம் காட்டுகிறார்கள். எனவே கழகத் தலைவர் என்ற முறையில் இந்த தோல்விக்கு நானே பொறுப்பேற்றுக் கொள்கிறேன்" என்றார். அப்போது, அங்கிருந்த பெரும்பாலான நிர்வாகிகள் கண்கலங்கியுள்ளனர். ஒரு சிலர் கண்ணீர் விட்டு அழுதனர்.
கண்ணீர் சிந்திய முன்னாள் அமைச்சர்கள்
தேர்தல் தோல்விக்கு நானே பொறுப்பேற்கிறேன் என திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறியதும் முன்னாள் அமைச்சர்களான ஆவடி நாசர், ராணிப்பேட்டை காந்தி, சங்கராபுரம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் உதயசூரியன் ஆகியோர் கண்ணீர் விட்டு கதறியுள்ளனர்.
'தோல்விக்கு நீங்கள் எப்படி காரணமாக முடியும்? சட்டமன்றத் தேர்தலில் உங்களுடைய பணி மிகவும் மகத்தானது. தோல்விக்காக எங்களை ராஜினாமா செய்ய சொன்னாலும் மாவட்ட செயலாளர் பதவியை நாங்கள் ராஜினாமா செய்கிறோம்' என கண்ணீர் சிந்தியபடி அவர்கள் பேசி உள்ளனர். குறிப்பாக கூட்டத்தில் அழத் தொடங்கிய சங்கராபுரம் தொகுதி முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் உதயசூரியன், கூட்டம் முடியும் வரை கண்ணீர் விட்டு அழுததாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.
நாங்கள் தோற்றுப் போயிருந்தால் கூட கவலை இல்லை
முன்னாள் நிதியமைச்சரும், விருதுநகர் வடக்கு மாவட்ட திமுக செயலாளருமான தங்கம் தென்னரசு பேசிய போது, "நாங்கள் எல்லாம் தோற்றுப் போய் நீங்கள் மட்டும் சட்டசபைக்கு சென்று இருந்தால் கூட கவலைப்பட்டிருக்க மாட்டோம். ஆனால் தோல்விக்கு நீங்கள்தான் பொறுப்பு என சொல்லாதீர்கள். மனது மிகவும் வலிக்கிறது" என்று கூறி கண்கலங்கி உள்ளார். தேர்தல் தோல்விக்கு என்ன நடவடிக்கை எடுத்தாலும் நாங்கள் கட்டுப்படுகிறோம் என்றும் பேசி உள்ளார்.
குழந்தைகள் பேச்சைக்கேட்டு ஓட்டு போட்டு விட்டனர்
முன்னாள் அமைச்சரும், ஆலந்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் தோல்வியை தழுவியவருமான, தா.மோ.அன்பரசன் பேசுகையில், "சமூக வலைதளங்களையும், வாட்ஸ் அப்பில் வரக்கூடிய தகவலையும் நம்பி ஓட்டு போட்டு விட்டனர். அதேபோல நமக்கு வரும் பாரம்பரிய ஓட்டுகள் கூட இந்த முறை குழந்தைகளின் பேச்சைக் கேட்டு தவெகவிற்கு சென்றுள்ளது" என வேதனையுடன் பேசி உள்ளார்.
ராஜினாமா செய்யத் தயார்
சட்டமன்றத் தேர்தல் தோல்வி தொடர்பாக கட்சித் தலைமை என்ன முடிவெடுத்தாலும் அதற்கு நாங்கள் கட்டுப்படுகிறோம். தலைவர் சொன்னால் இப்போதே எங்கள் மாவட்ட செயலாளர் பொறுப்பை ராஜினாமா செய்ய தயாராக இருக்கிறோம் என பத்துக்கும் மேற்பட்ட மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் கூறிய நிலையில், அதெல்லாம் தேவையில்லை நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் என ஆசுவாசப்படுத்தியுள்ளார் திமுக தலைவர்.
PEN & உளவுத்துறை தோல்வி
சட்டமன்றத் தேர்தலில் இந்த படுதோல்விக்கு, திமுகவின் ஊடக மற்றும் தேர்தல் வியூக நிறுவனமான 'PEN' நிறுவனம் மற்றும் உளவுத்துறையே முக்கிய காரணம் என கடுமையான குற்றச்சாட்டினை ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட மாவட்ட செயலாளர்கள் வைத்தனர்.
குறிப்பாக திருச்சி மத்திய மாவட்ட செயலாளர் வைரமணி, முன்னாள் அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ், தங்க தமிழ்ச்செல்வன் உள்ளிட்டோர் உளவுத்துறையும், PEN நிறுவனமும் தவறான ஆய்வுத் தகவல்களையும், உத்திகளையும் தலைமைக்கு தெரிவித்துள்ளது. இல்லையென்றால் கொளத்தூரில் தலைவர் தோற்கும் நிலை ஏன் வந்தது? என்றும் கேள்வி எழுப்பினர்.
தலித்துகளுக்கு உரிய பிரதிநிதித்துவம் வழங்க வேண்டும்
மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் மிக முக்கியமாக, "தலித்துகளுக்கு உரிய பிரதிநிதித்துவத்தை கட்சி வழங்க வேண்டும், துணை அல்லது இணை என பொறுப்புகள் வழங்குவதை அந்த சமூக மக்கள் விரும்பவில்லை. தங்களுக்கான பிரதிநிதித்துவம் கிடைக்கவில்லை என்ற வருத்தத்தில் அந்த சமூக மக்கள் உள்ளனர்.
எனவே கட்சியில் தலைமை பொறுப்புகளிலும், மாவட்ட பொறுப்புகளிலும் தலித்துகளுக்கு உரிய பிரதிநிதித்துவத்தை வழங்க வேண்டும் என்றும் வலியுத்தினார் முக்குலத்தோர் சமுதாயத்தை சேர்ந்த தங்கத்தமிழ்ச் செல்வன்.
மேலும் "மாவட்ட செயலாளர்கள் மற்றும் பல்வேறு பொறுப்புகளில் இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்பு அளியுங்கள். எனக்கு கூட மாவட்ட செயலாளர் பொறுப்பு வேண்டாம். 30 வயதில் ஒரு இளைஞரை மாவட்ட செயலாளராக நியமியுங்கள். பெரும்பாலான அமைச்சர்கள் மீது கட்சி நிர்வாகிகள் அதிருப்தியில் இருந்தனர். அறிவாலயத்திற்கு வரும் பெரும்பாலான தொண்டர்களும், சாதாரண நிர்வாகிகளும் தலைவரை எளிதில் பார்க்க முடியவில்லை என்ற வருத்தமும், கோபமும் மனதில் உள்ளது. அதன் வெளிப்பாடு களத்திலும் எதிரொலித்தது. பல்வேறு தொகுதிகளில் கட்சி நிர்வாகிகளும் சரிவர பணியாற்றவில்லை" என்பதை தங்கத்தமிழ்ச் செல்வன் சுட்டிக்காட்டி உள்ளார்.
விரைவில் அதிரடி மாற்றம்?
கூட்டத்தில் பேசிய திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், "சட்டமன்றத் தேர்தல் தோல்வி தொடர்பாக ஒரு கமிட்டி போடப்படும். அந்த கமிட்டியின் அறிக்கையின்படி பல்வேறு மாற்றங்கள் கட்சியில் நடைபெறும். அந்த மாற்றம் மேலேயும் இருக்கும், கீழேயும் மாறும் என்று மேடையில் அமர்ந்திருந்த நிர்வாகிகளை பார்த்து கூறியுள்ளார்.