நவம்பர் 1 முதல் மதுபாட்டிலுக்கு கூடுதலாக ரூ.10 வசூலிக்கக் கூடாது - டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு உத்தரவு
மதுபாட்டிலில் அச்சிடப்பட்டுள்ள அதிகபட்ச சில்லறை விலைக்கு மட்டுமே மதுபானங்களை விற்பனை செய்ய வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
Published : October 30, 2026 at 7:25 AM IST
சென்னை: நவம்பர் 1-ஆம் தேதி முதல் மதுபாட்டிலுக்கு கூடுதலாக 10 ரூபாய் வசூலிக்கக் கூடாது என டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக டாஸ்மாக் நிர்வாகம், அனைத்து மூத்த மண்டல மேலாளர்கள் மற்றும் மாவட்ட மேலாளர்களுக்கு சுற்றறிக்கை அனுப்பியுள்ளது. அதில், “தற்போது டாஸ்மாக் கடைகளில் மதுபாட்டிலின் அதிகபட்ச சில்லறை விலைக்கு மேல், காலி பாட்டிலைத் திரும்பப் பெறும் திட்டத்துக்காக நுகர்வோரிடம் 10 ரூபாய் தனியாக வசூலிக்கப்படுகிறது. காலி பாட்டிலைத் திருப்பிக் கொடுக்கும்போது அந்தத் தொகை நுகர்வோருக்கு மீண்டும் வழங்கப்படுகிறது.
மதுபாட்டிலுக்கு கூடுதல் ரூ.10 வசூலிக்கக்கூடாது
இந்நிலையில், நவம்பர் 1-ஆம் தேதி முதல் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக நல வரியாம் வாயிலாக, ஒரு மதுபானக் கொள்கலனுக்கு 10 ரூபாய் விதிக்கப்படுகிறது. இந்தத் தொகை மதுபாட்டிலின் அதிகபட்ச சில்லறை விலையிலேயே சேர்க்கப்படுவதால், நுகர்வோரிடம் தனியாக ரூ.10 வசூலிக்கும் நடைமுறை நிறுத்தப்படுகிறது.
இதன்படி, மதுபாட்டிலில் அச்சிடப்பட்டுள்ள அதிகபட்ச சில்லறை விலைக்கு மட்டுமே மதுபானங்களை விற்பனை செய்ய வேண்டும். எந்தக் காரணத்தைக் கூறியும் கூடுதல் தொகை வசூலிக்கக் கூடாது. இதை மீறி வசூல் செய்தால், சம்பந்தப்பட்ட கடைப் பணியாளர்கள் மற்றும் அதைக் கட்டுப்படுத்தத் தவறும் மேற்பார்வை அதிகாரிகள் மீது கடுமையான ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
காலி மதுபாட்டில்களைத் திரும்பப் பெறுவதற்கான இயந்திரங்கள் அனைத்து கடைகளிலும் நிறுவப்படும் வரை, தற்போதைய நடைமுறையின்படி காலி பாட்டில்களைப் பெற்று, நுகர்வோருக்கு ரூ.10 திரும்ப வழங்க வேண்டும். இந்தத் தொகை, மதுபாட்டிலின் அதிகபட்ச சில்லறை விலையில் ஏற்கனவே சேர்க்கப்பட்டுள்ள வரித் தொகையிலிருந்து வழங்கப்படும்.
காலி பாட்டில்களைத் திரும்பப் பெறும் இயந்திரங்களை நிறுவுவதற்கான ஒப்பந்த நடைமுறை நடைபெற்று வருகிறது. ஒப்பந்தம் இறுதி செய்யப்பட்ட பிறகு இயந்திரங்கள் படிப்படியாக நிறுவப்படும். அதனால் நவம்பர் 1-ஆம் தேதி முதல் மதுபானங்கள் அதிகபட்ச சில்லறை விலைக்கு மட்டுமே விற்பனை செய்யப்படும்.
விற்பனை தொகை செலுத்த புதிய நடைமுறை
அதேபோல் Buy-Back திட்டத்துக்காகக் கூடுதல் தொகை வசூலிக்கப்படாது. தகுதியுடைய காலி மதுபாட்டில்களைத் திருப்பிக் கொடுத்தால் ரூ.10 வழங்கப்படும் என்று நுகர்வோருக்குத் தெரிவிக்க வேண்டும். இதற்காக ஒவ்வொரு டாஸ்மாக் கடையிலும் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் அறிவிப்புப் பலகை வைக்க வேண்டும். இந்தப் பணியை அக்டோபர் 31-ஆம் தேதிக்குள் முடிக்க மாவட்ட மேலாளர்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
பழைய அதிகபட்ச சில்லறை விலை அச்சிடப்பட்ட மதுபாட்டில்களும், திருத்தப்பட்ட விலை அச்சிடப்பட்ட மதுபாட்டில்களும் பழைய இருப்புகள் தீரும் வரை ஒரே நேரத்தில் விற்பனை செய்யப்படும். எனவே, இரண்டு வகையான பாட்டில்களுக்கும் ஏற்ற வகையில் பில் தயாரிக்கும் மென்பொருளில் மாற்றம் செய்யப்படும்.
திருத்தப்பட்ட அதிகபட்ச சில்லறை விலை கொண்ட பாட்டில்களுக்கு மீண்டும் கூடுதலாக ரூ.10 சேர்த்துப் பில் தயாரிக்கக் கூடாது. காலி பாட்டில்களைத் திருப்பிக் கொடுக்கும் நுகர்வோருக்கு வழங்குவதற்கான தொகையை முறையாக கையாளவும், தினசரி விற்பனைத் தொகையை டாஸ்மாக் கணக்கில் செலுத்தவும் புதிய நடைமுறை அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது.
டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட தொகை பாதுகாப்பாக பராமரிக்கப்பட வேண்டும்
ஒவ்வொரு நாளின் விற்பனை முடிவிலும், கையடக்கக் கருவியில் உள்ள கணினி அமைப்பு தினசரி கணக்கு முடிப்பு அறிக்கையைத் தயாரிக்க வேண்டும். அதில் அன்றைய மொத்த வசூல், விற்பனையான பாட்டில்களுக்கான தொகை ரூ.10, முந்தைய நாளிலிருந்து வைத்திருந்த தொகை, காலி பாட்டில்களைத் திருப்பிக் கொடுத்தவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட தொகை, மீதமுள்ள தொகை மற்றும் டாஸ்மாக் கணக்கில் செலுத்த வேண்டிய தொகை ஆகிய விவரங்கள் இடம்பெறும்.
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இந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தொகையை மட்டுமே கடை மேற்பார்வையாளர் டாஸ்மாக் கணக்கில் செலுத்த வேண்டும். காலி பாட்டில்களுக்கான தொகையை வழங்குவதற்காக ஒதுக்கப்பட்ட தொகையைத் தவிர, வேறு எந்தத் தொகையையும் கடையில் வைத்திருக்கக் கூடாது. ஒதுக்கப்பட்ட தொகையும் பாதுகாப்பாகப் பராமரிக்கப்பட வேண்டும்.
புதிய நடைமுறை குறித்து அனைத்து கடை மேற்பார்வையாளர்களுக்கும், பில் தயாரிக்கும் பணியாளர்களுக்கும் நவம்பர் 1-ஆம் தேதிக்கு முன்பாகப் பயிற்சி அளிக்க வேண்டும். மேலும், ஒவ்வொரு கடையிலும் வசூலிக்கப்பட்ட தொகை, வைத்திருக்கப்பட்ட தொகை, நுகர்வோருக்கு வழங்கப்பட்ட தொகை மற்றும் டாஸ்மாக் கணக்கில் செலுத்தப்பட்ட தொகை ஆகியவற்றை வாரந்தோறும் சரிபார்க்க வேண்டும்.
இதற்கான கணக்கில் குறைபாடு அல்லது தொகை பற்றாக்குறை கண்டறியப்பட்டால், சம்பந்தப்பட்ட கடை மேற்பார்வையாளரிடமிருந்து அந்தத் தொகையை வசூலிப்பதுடன், டாஸ்மாக் நிர்வாக விதிகளின்படி உரிய நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படும்” என்று சுற்றறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.