நீலாங்கரை முதல் செங்கிப்பட்டி வரை போலீசாருடன் உதயநிதியின் ஒருநாள் - நடந்தது என்ன?
உதயநிதியை போலீசார் தஞ்சாவூருக்கு அழைத்துச் சென்றபோது, வழிநெடுகிலும் திமுகவினர் திரண்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் போலீசார் வாகனம் பல இடங்களில் மெதுவாக நகர்ந்தது.
Published : August 4, 2026 at 11:02 PM IST
சென்னை: முதலமைச்சர் விஜய்யை நடிகையுடன் தொடர்புப்படுத்தி பேசியதாக, சென்னையில் இன்று காலையில் கைது செய்யப்பட்ட எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், இரவு தஞ்சாவூர் அருகே உள்ள செங்கிப்பட்டியில் விடுவிக்கப்பட்டார். இந்த ஒரு நாள் முழுவதும் காவல் துறையினருடன் பயணித்த அவருக்கு என்ன நடந்தது என்று இச்செய்தி தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
சர்ச்சைக்கு வித்திட்ட தஞ்சை ஆர்ப்பாட்டம்
காவிரி நதிநீர் பிரச்சனை, விவசாயிகள் பிரச்சனையை முன்வைத்து தமிழக அரசை கண்டித்து தஞ்சாவூரில் நேற்று நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு காவிரி விவகாரத்தில் தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்று விமர்சித்தார்.
அப்போது கூட்டத்தில் இருந்த திமுகவினர் சிலர், நடிகை ஒருவரின் பெயரை கூறி முழக்கங்கள் எழுப்பினர். அதறகு உதயநிதி ஸ்டாலின் அளித்த பதில் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.
தஞ்சை கிழக்கு காவல் நிலையத்தில் புகார்
இதையடுத்து, உதயநிதி ஸ்டாலின் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி தவெக தஞ்சை மாவட்ட மகளிர் அணி அமைப்பாளர் பைரவி, தஞ்சாவூர் கிழக்கு காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். அந்தப் புகாரின் அடிப்படையில் தஞ்சாவூர் நகர கிழக்கு காவல் நிலையத்தில் 9 பிரிவுகளில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது.
காலையில் நீலாங்கரையில் குவிந்த போலீசார்
இதையடுத்து, உதயநிதி ஸ்டாலினை விசாரணைக்கு அழைத்து செல்ல தஞ்சாவூர் போலீசார் இன்று காலை சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள அவரது வீட்டுக்கு வந்தனர். இதையறிந்த திமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் மா.சுப்பிரமணியன், கே.என்.நேரு, சேகர்பாபு மற்றும் மூத்த நிர்வாகிகள் அங்கு வந்து போலீசருடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். பேச்சுவார்த்தையின் முடிவில், நீதிமன்ற உத்தரவின்படி, உதயநிதி ஸ்டாலினை விசாரணைக்காக அழைத்துச் செல்ல வேண்டி இருப்பதாக போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
காலை 10.50 மணிக்கு கைது
நீலாங்கரை இல்லத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலினை தஞ்சாவூர் போலீசார் காலை 10:50 மணிக்கு கைது செய்தனர். வீட்டின் முன்பு திரண்டு இருந்த திமுகவினர் மற்றும் ஆதரவாளர்களை போலீசார் கட்டுப்படுத்தினர். உதயநிதியை போலீஸ் வாகனத்தில் ஏற்றிச் செல்ல முயன்றபோது வாகனத்தை சுற்றி திமுகவினர் முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இருப்பினும் பலத்த பாதுகாப்புக்கு மத்தியில் உதயநிதி ஸ்டாலினை போலீஸ் வாகனத்தில் அழைத்துச் சென்றனர்.
பொய் வழக்கிற்கு அஞ்சமாட்டேன்- உதயநிதி ஸ்டாலின்
போலீஸ் வாகனத்தில் அழைத்துச் செல்லப்பட்டபோது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய உதயநிதி ஸ்டாலின், தான் பேசாத ஒன்றை பேசியதாக, தனது பேச்சை வெட்டி ஒட்டி போலியான செய்திகள் பரப்பப்படுவதாகவும், பொய் வழக்கு போட்டு கைது செய்து உள்ளனர். இதற்கு அஞ்சுகிற ஆள் நான் கிடையாது. சட்டப்படி நீதி மன்றத்தின் மூலம் பார்த்துக் கொள்வோம்" என்று தெரிவித்தார்.
தஞ்சாவூரை நோக்கி நகர்ந்த போலீஸ் வாகனம்
சென்னையில் இருந்து உதயநிதி ஸ்டாலினை போலீசார் சாலை மார்க்கமாக தஞ்சாவூருக்கு அழைத்துச் சென்றனர். வழிநெடுகிலும் திமுகவினர் திரண்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் போலீசார் வாகனம் பல இடங்களில் மெதுவாக நகர்ந்தது. சில இடங்களில் சாலை மறியலில் போராட்டம் நடைபெற்றதால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. இதனால் உதயநிதியை அழைத்துச் சென்ற போலீஸ் வாகனம், தொடர்ந்து வேகமாக செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டது.
மா.சுப்பிரமணியன் குற்றச்சாட்டு
உதயநிதி ஸ்டாலினை அழைத்துச் செல்லும் வழியில் அவருக்கு உணவு வழங்க போலீசார் மறுப்பதாக முன்னாள் அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் குற்றம்சாட்டினார். இயற்கை உபாதை கழிக்க கூட அனுமதிக்காமல் போலீஸ் வாகனம் தொடர்ந்து செல்வதாகவும் அவர் குற்றம்சாட்டினார்.
பரபரப்பான செங்கிப்பட்டி காவல் நிலையம்
உதயநிதியை தஞ்சாவூர் கிழக்கு காவல் நிலையத்திற்கு கொண்டு செல்லாமல் செங்கிப்பட்டி காவல் நிலையத்திற்கு போலீசார் மாலை 6 மணி அளவில் அழைத்துச் சென்றனர். அங்கு உதயநிதி நீண்ட நேரம் போலீஸ் வாகனத்தில் இருந்து இறங்காமல் அமர்ந்து கொண்டிருந்தார். வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்ட காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து செல்லுங்கள் என அவர் தெரிவித்தார். பின்னர் போலீசாருடன் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையை தொடர்ந்து அவர் மாலை 6.50 மணிக்கு வாகனத்தில் இருந்து இறங்கி காவல் நிலையத்திற்குள் சென்றார்.
கைது சட்ட விரோதம் - உதயநிதி தரப்பு வாதம்
முன்னதாக, உதயநிதி ஸ்டாலின் தரப்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் முன் ஜாமீன் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. வழக்கறிஞர் என்.ஆர்.இளங்கோ, "உதயநிதி பேசியதில் இருந்து சில வார்த்தைகளை மட்டும் தனியாக பிரித்து உள்நோக்கம் கற்பித்து தஞ்சாவூர் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர்" என்று வாதிட்டார்.
உதயநிதியை கைது செய்ய போலீசார் காலை 8:30 மணிக்கு வந்ததாகவும், அவர் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட எஃப்ஐஆர் சட்டவிரோதமானது என்றும் வாதிட்டார். எனவே, வழக்கை அவசரமாக விசாரிக்க வேண்டும் என்றும் நீதிமன்றத்தில் அவர் தெரிவித்தார்.
ரிமாண்ட் செய்யும் எண்ணம் இல்லை - அரசு தரப்பு
இந்த வழக்கு உயர்நீதிமன்றத்தில் பிற்பகலில் விசாரணைக்கு வந்தது. நீதிபதி இளந்திரையன் முன்பு நடைபெற்ற விசாரணையின்போது அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் விஜய் நாராயணன் ஆஜராகி, "உதயநிதி ஸ்டாலின் ஏற்கனவே கைது செய்யப்பட்டு தஞ்சாவூருக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டுள்ளார். அவரை நீதிமன்ற காவலுக்கு அனுப்பும் எண்ணம் அரசுக்கு இல்லை. காவல் நிலையத்தில் விசாரணை நடத்தி வாக்குமூலம் பதிவு செய்த பிறகு சொந்த ஜாமீனில் விடுவிக்கப்படுவார்" என்று வாதிட்டார்.
இன்றே விடுவிக்க வேண்டும்- உயர் நீதிமன்றம்
இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி இளந்திரையன், உதயநிதி ஸ்டாலினை காவல்துறை விசாரணைக்கு பிறகு இன்றே விடுவிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டார். முன்ஜாமீன் கோரும் மனுவாக தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதால், தற்போதைய நிலையில் இந்த மனு விசாரணைக்கு உகந்ததல்ல என்றும் நீதிபதி குறிப்பிட்டார். அதே நேரத்தில் காவல் துறை விசாரணைக்கு உதயநிதி ஸ்டாலின் முழுமையாக ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்றும் நீதிபதி அறிவுறுத்தினார்.
அரசியல் தலைவர்கள் கண்டனம்
உதயநிதி ஸ்டாலின் பேச்சுக்கு ஆளும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தரப்பை சேர்ந்த என்.ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா, ராஜ்மோகன் உள்ளிட்ட அமைச்சர்கள் கண்டனம் தெரிவித்தனர். பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் உதயநிதி பேச்சுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.
இரவு 8:15 மணிக்கு உதயநிதி விடுவிப்பு
செங்கிப்பட்டி காவல் நிலையத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின், இரவு 6.50 மணிக்கு உள்ளே விசாரணைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டார். சுமார் ஒன்றரை மணி நேரம் விசாரணைக்குப் பிறகு இரவு 8.15 மணிக்கு காவல் நிலைய ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டார். ஏற்கனவே உயர் நீதிமன்றம் அவரை விடுவிக்க உத்தரவிட்டநிலையில், அதன்படி விசாரணை முடிந்து விடுவிக்கப்பட்டார்.
கைது முதல் விடுதலை வரை - அடுத்த கட்டம் என்ன?
தஞ்சாவூர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் எழுந்த சர்ச்சை, காவல் நிலையத்தில் புகார், ஒன்பது பிரிவுகளில் வழக்கு பதிவு, சென்னை நீலாங்கரை இல்லத்தில் கைது, போலீஸ் வாகனம் முற்றுகை, தமிழக முழுவதும் போராட்டம், தஞ்சாவூருக்கு அழைத்து செல்லும் வழியில் ஏற்பட்ட பரபரப்பு, செங்கிப்பட்டி காவல் நிலையத்தில் நீடித்த பதற்றம், காவல் நிலையத்தில் வைத்து விசாரணை, இரவு 8.15 மணிக்கு விடுவிப்பு என நாள் முழுவதும் உதயநிதி ஸ்டாலின் காவல் துறையினருடன் பரபரப்புடன் பயணித்து உள்ளார். இதனால் தஞ்சை ஆர்ப்பாட்டத்தில் தொடங்கிய சர்ச்சை, உதயநிதியின் கைது நடவடிக்கையை தொடர்ந்து அரசியல் போராட்டமாகவும் மாறி உள்ளது.