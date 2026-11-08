சென்னை நகரின் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு பங்காற்றிய நித்யா ராமன் - பலரும் அறியாத சுவாரசிய தகவல்
நித்யா ராமன், சென்னை மாநகரின் வளர்ச்சிக்காக பல ஆக்கபூர்வமான திட்டங்களை சென்னை மாநகராட்சி நிர்வாகத்திடம் சமர்ப்பித்துள்ளார்.
Published : November 8, 2026 at 9:05 PM IST
-By. எஸ்.சிவக்குமார்
அமெரிக்காவின் புகழ்பெற்ற லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரின் மேயராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள நித்யா ராமனின் சமூகப் பணிகள் குறித்து, நங்கநல்லூர் நலவாழ்வு சங்கங்களின் கூட்டமைப்பின் ஆலோசகர் வி.ராமாராவ் ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திடம் பல்வேறு தகவல்களை பகிர்ந்திருந்தார். அவரிடமிருந்து பெறப்பட்ட தகவல்களின்படி, சென்னை நகரின் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்காக நித்யா ராமன் பெருமளவில் பங்காற்றி இருப்பது தெரியவந்துள்ளது. நித்யா ராமனின் பங்களிப்பு மற்றும் அவருடைய தொலைநோக்குச் சிந்தனைகள் குறித்து விரிவாக பார்ப்போம்.
நித்யா ராமனின் பின்னணியும் சென்னை வருகையும்
கேரளாவில் பிறந்து, தனது 6-ஆவது வயதில் அமெரிக்காவிற்கு சென்றவர் நித்யா ராமன். ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் முனைவர் பட்டத்தை (PhD) முடித்த இவர், தாய்நாட்டுக்கு வந்து ஏதாவது சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு சென்னைக்குத் திரும்பினார். 2010-ஆம் ஆண்டு 'டிரான்ஸ்பரன்ட் சென்னை' (Transparent Chennai) என்ற அமைப்பு மூலமாக, மக்கள் சேவையை தொடங்கினார் நித்யா ராமன். அதனை தொடர்ந்து, சென்னையில் நங்கநல்லூர் பகுதி நலவாழ்வு சங்கங்களுடன் இணைந்து பல்வேறு நகர்ப்புற மேம்பாட்டுப் பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபடத் தொடங்கினார்.
சென்னையில் சாலை வடிவமைப்பிற்கு முக்கியத்துவம்
2012-13 காலகட்டங்களில் சென்னை நகருக்கான அவரது முக்கிய பங்களிப்புகள் மற்றும் திட்டங்கள் தொலைநோக்கு பார்வையுடன் அமைந்திருந்தது. சென்னையில் உள்ள நடைபாதைகள் மற்றும் சாலை வடிவமைப்பில் (Roads & Footpaths) ஆர்வம் காட்டினார். நடைபாதைகளில் உள்ள தடைகளை நீக்கி, பொதுமக்கள் தடையின்றி நடப்பதற்கான வழிகளை உருவாக்குவதில் நித்யா ராமன் முனைப்புடன் செயல்பட்டார்.
நீர் மேலாண்மை மற்றும் கழிவுநீர் அமைப்பு
சென்னையில் நிலவிய குடிநீர் பற்றாக்குறையை தீர்ப்பதற்கு அவர் விரிவான ஆலோசனைகளை வழங்கினார். நீர் ஆதாரங்கள் இருக்கும் இடங்களைக் கண்டறிந்து அவற்றை எவ்வாறு திறம்படப் பயன்படுத்துவது மற்றும் நிலத்தடி நீரைச் சேமிப்பது குறித்த வழிமுறைகளை வகுத்துக் கொடுத்தார்.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள 51 கால்வாய்களையும், பல்வேறு நதிகளையும் மாசுபடுத்தாமல் பாதுகாப்பது குறித்தும், நகரில் நிலவக்கூடிய கழிவுநீர் மற்றும் வடிகால் பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பதற்கான அறிவியல் பூர்வமான பரிந்துரைகளையும் அரசுக்கு வழங்கினார்.
பொது கழிப்பறைகளுக்கு முக்கியத்துவம்
பொதுக் கழிப்பறைகள் மற்றும் சுகாதாரதிதற்கு முன்னுரிமை அளித்து, பொதுக் கழிப்பறைகளைப் பராமரிப்பதில் தனி அக்கறை செலுத்தினார். ஒவ்வொரு கழிப்பறையாக சென்று ஆய்வு செய்து, அங்குள்ள சிக்கல்களைக் களைவதிலும், குடிசைப் பகுதி மக்களை மறுகுடியமர்த்தல் செய்து அவர்களுக்கு 500 சதுர அடி பரப்பளவில் உறுதியான வீடுகளை வழங்குவதற்கான திட்டப் பரிந்துரைகளையும் முன்வைத்தார்.
ஒருங்கிணைந்த பயணச்சீட்டு முறை (Kumta System)
வெளிநாடுகளில் நடைமுறையில் உள்ளதைப் போல, ஒரே பயணச்சீட்டை (Single Ticket) பயன்படுத்தி பேருந்து, ரயில், படகு மற்றும் விமானம் என அனைத்துப் போக்குவரத்து சேவைகளையும் மக்கள் பயன்படுத்தும் முறையை சென்னைக்கும் கொண்டு வர வேண்டும் என்ற தொலைநோக்கு சிந்தனையை அவர் விதைத்தார். மேலும், நகரப் போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்க BRTS (Bus Rapid Transit System) போன்ற நவீன பேருந்து போக்குவரத்து முறைகளைக் கொண்டு வர வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார்.
வாகன நிறுத்துமிடம், திடக்கழிவு மேலாண்மை
பெருகிவரும் கார்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப பார்க்கிங் இடங்களை உருவாக்குவது, அதற்கான விதிகளை வகுப்பது, வெளிநாட்டு முறைகளைப் பின்பற்றுவது போன்ற ஆலோசனை வழங்கினார். சென்னையில் தினசரி உருவாகும் ஆயிரக்கணக்கான டன் குப்பைகளில், மக்கும் குப்பை மற்றும் மக்காத குப்பைகளைத் தனித்தனியாகப் பிரித்து பயோ மைனிங் மற்றும் அறிவியல் முறைப்படி அவற்றை அழித்து நிர்வகிப்பதற்கான தீர்வுகளை வழங்கினார்.
நித்யா ராமன், சென்னை மாநகரின் வளர்ச்சிக்காக பல ஆக்கபூர்வமான திட்டங்களை, சென்னை மாநகராட்சி நிர்வாகத்திடம் சமர்ப்பித்துள்ளார். நித்யா ராமனிடம் இருந்த சமூக அக்கறை இன்று அமெரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் அவரை மேயர் பதவி வரை உயர்த்தியுள்ளது. தென்னிந்தியாவில் இருந்து சென்று இத்தகைய உயரிய பொறுப்பைப் பெற்றுள்ள அவர், எதிர்காலத்தில் அமெரிக்கக் குடிமக்களுக்கும், உலக நாடுகளுக்கும் மேலும் பல சிறந்த சேவைகளை வழங்குவார் என்பதில் ஐயமில்லை.