தீபாவளி வந்தாச்சு.. கருப்பு கவுனி அரிசி அல்வா முதல் பக்லாவா ஸ்வீட் வரை.. நாவில் எச்சில் ஊற வைக்கும் திருநெல்வேலி லாலா ஸ்வீட்கள்
ரோஸ் அல்வா, இளநீர் அல்வா, மஸ்கட் அல்வா, கருப்பட்டி அல்வா, அசோகா அல்வா, அத்திப்பழ அல்வா, பாதாம் அல்வா, கேரட் பால் அல்வா, முந்திரி மஸ்கட் எனப் பல்வேறு சுவைகளில் அல்வாக்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன.
Published : November 2, 2026 at 8:00 AM IST
-By. இரா.மணிகண்டன்
தீபாவளி என்றாலே புத்தாடை, பட்டாசு, கொண்டாட்டம் என பல விஷயங்கள் நினைவுக்கு வந்தாலும், அவற்றுக்கு இணையாக அனைவரின் மனதிலும் இடம் பிடிப்பது இனிப்புகள் தான். உறவினர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் இனிப்புகளைப் பரிமாறி மகிழ்வதே தீபாவளிக் கொண்டாட்டத்தின் தனிச்சிறப்பு. அந்த வகையில், இந்த ஆண்டு தீபாவளியை மேலும் தித்திப்பாக்கும் வகையில் திருநெல்வேலியில் 25-க்கும் மேற்பட்ட வகையான அல்வாக்கள் மற்றும் வித விதமான ஸ்வீட்கள் விற்கப்படுகின்றன.
திருநெல்வேலி என்றாலே 100 ஆண்டுகள் பாரம்பரியமான லாலா கடைகள் பல உள்ளன. லாலா கடைகளில் தயார் செய்யப்படும் ஜாங்கிரி, லட்டு, அல்வா, மிட்டாய் போன்ற ஸ்வீட்களை பார்த்தாலே நாவில் எச்சி ஊறும். அதிலும் திருநெல்வேலி இருட்டுக்கடை அல்வா உலக புகழ்பெற்றது.
100 வகையான அல்வாக்கள்
பொதுவாக அல்வா என்றாலே கோதுமை அல்வா, நெய் அல்வா என்று தான் பலரும் நினைப்பார்கள். ஆனால், திருநெல்வேலியில் அல்வா வகைகளின் பட்டியல் மிகவும் நீளமானது. கிட்டத்தட்ட 100 வகையான அல்வாக்கள் உள்ளதாக லாலா கடை உரிமையாளர்கள் கூறுகிறார்கள்.
ரோஸ் அல்வா, இளநீர் அல்வா, மஸ்கட் அல்வா, கருப்பட்டி அல்வா, அசோகா அல்வா, அத்திப்பழ அல்வா, பாதாம் அல்வா, கேரட் பால் அல்வா, முந்திரி மஸ்கட், கவுனி அரிசி அல்வா எனப் பல்வேறு சுவைகளில் அல்வாக்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன.
வரவேற்பை பெற்றுள்ள பருத்திப்பால் அல்வா, கருப்பு கவுனி அரிசி அல்வா
இதுமட்டுமின்றி, புட்டு அல்வா, திருப்பாகம், நெய் அல்வா, சாதா அல்வா உள்ளிட்ட பாரம்பரிய இனிப்பு வகைகளும் வாடிக்கையாளர்களைக் கவர்ந்து வருகின்றன. இந்த அல்வா வகைகளில் தற்போது வாடிக்கையாளர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வருவது பருத்திப்பால் அல்வா. அதேபோல் இந்தாண்டு கவுனி அரிசி அல்வாவும் அதன் தனித்துவமான சுவையால் இனிப்புப் பிரியர்களைக் கவர்ந்துள்ளது.
பருத்தி பால் மற்றும் கவுனி அரிசியில் மருத்துவ குணம் இருப்பதால் மக்கள் அந்த அல்வாக்களை விரும்பி வாங்குகிறார்கள். இந்த அல்வாக்கள் கிலோ 700 ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது. விலை அதிகமாக இருந்தாலும் உடல் ஆரோக்கியம் கருதி மக்கள் விலையை பொருள்படுத்தாமல் வாங்கி செல்கிறார்கள்.
கருப்பட்டியின் மணம் கலந்த அல்வா, கவுனி அரிசியின் தனிச்சுவை, இளநீரின் மென்மை என ஒவ்வொரு அல்வா வகையிலும் தனித்துவம் மிளிர்கிறது. ஒவ்வொரு அல்வாவுக்கும் தனித்தனியான தயாரிப்பு முறை, பயன்படுத்தப்படும் மூலப்பொருட்கள், பக்குவம் என அனைத்திலும் கவனம் செலுத்தப்படுவதாகக் கூறுகின்றனர் அல்வா தயாரிப்பாளர்கள்.
இதுகுறித்து பாளையங்கோட்டையில் உள்ள ராம் லாலா ஸ்வீட் கடை உரிமையாளர் சுப்ரமணியன் நம்மிடம் கூறுகையில், "எங்களுக்கு போன வாரமே தீபாவளி தொடங்கி விட்டது. நாங்கள் பல வகையான இனிப்பு மற்றும் கார வகைகளை விற்பனை செய்து வருகிறோம்.
லாலா ஸ்வீட், மில்க் ஸ்வீட், அல்வா போன்ற பல வகையான இனிப்பு வகைகளை மக்கள் வாங்குகிறார்கள். குறிப்பாக, எங்களிடம் வெளிநாட்டு ஸ்வீட் வகைகளில் ஒன்றான பக்லாவா ஸ்வீட் விற்பனை செய்து வருகிறோம்.
நெய், தேன், பாதாம் பருப்பு, முந்திரி போன்ற நட்ஸ்களை சேர்த்து பக்லாவா ஸ்வீட் செய்கிறோம். இந்த ஸ்வீட்டை அறிமுகப்படுத்தியபோது மக்கள் ஆர்வமாக வாங்கவில்லை.
ஆனால் தற்போது பல்வேறு வெளிநாடுகளில் இருந்து ஊருக்கு வருபவர்கள் இந்த ஸ்வீட் பற்றி அறிந்து அதிகமாக வாங்குகிறார்கள். அல்வாவில் எங்களிடம் பல்வேறு வகை உள்ளன. பருத்தி பால் அல்வா, கருப்பு கவுனி அல்வா, புதிதாக விற்பனை செய்கிறோம்.
மருத்துவ குணம் கொண்ட அல்வா
ஆனால், இது நமது தாத்தா பாட்டி காலத்திலே பாரம்பரியமாக இருந்த இனிப்புதான். அப்போது மக்கள் இதை அதிகம் விரும்பவில்லை. தற்போது உடல் ஆரோக்கியத்திற்காக விரும்பி வாங்குகிறார்கள்.
பருத்திப்பால் அல்வா வேறு எங்கும் கிடைக்காது. நாங்கள் மட்டும்தான் திருநெல்வேலியில் விற்பனை செய்கிறோம். ஒவ்வொரு அல்வாவிலும் ஒரு மருத்துவ குணம் உள்ளது. ரோஜாப் பூ அல்வாவில், வாய்ப்புண், குடல் புண், நெஞ்சு எரிச்சல், வயிற்றுப் போக்கு போன்ற பிரச்சனைகளை குணமாக்கும் மருத்துவ குணம் கொண்டது.
திருநெல்வேலி அல்வா என்றாலே கோதுமை அல்வா தான் எல்லோருக்கும் தெரியும். இப்போது அப்படி இல்லை. அல்வாவில் வேறு என்ன ஸ்பெஷல் இருக்கிறது என்று கேட்கிறார்கள். எனவேதான் இளநீர் அல்வா, ரோஜாப்பூ அல்வா, பருத்திப்பால் என புதுப் புது வகையை அறிமுகப்படுத்தி உள்ளோம்.
தீபாவளிக்கு மில்க் ஸ்வீட் தான் ஸ்பெஷல். 100 வகையான மில்க் ஸ்வீட்டுகள் உள்ளன. அதுதான் அதிகம் விற்பனை ஆகிறது. பழைய மாதிரி ஜாங்கிரி, லட்டு கொடுங்க என்று யாரும் கேட்பதில்லை. புதுப்புது ஸ்வீட்டை தான் கேட்கிறார்கள்
கருப்பு கவுனி அரிசி சர்க்கரை நோய்க்கு நல்லது என்று சொல்வார்கள். அது, கேன்சர், குறுக்கு வலி போன்ற பிரச்சனைக்கும் சிறந்த மருந்தாகும். எனவே தான் கருப்பு கவுனி அரிசி அல்வாவை தயார் செய்கிறோம். மருத்துவ குணம் இருப்பதால் அந்த அரிசி அல்வாவை மக்கள் கேட்டு வாங்குகிறார்கள்" என்று தெரிவித்தார்.
இது குறித்து அல்வா மாஸ்டர் கர்ணன் நம்மிடம் கூறுகையில், "எங்களிடம் இளநீர் அல்வா, ரோஜாப்பூ அல்வா, ஃபுரூட் அல்வா, பருத்திப்பால் அல்வா உட்பட பல வகை அல்வாக்கள் உள்ளன. இதில், பருத்திப்பால் அதிக மருத்துவ குணம் கொண்டது. இந்த அல்வாவை தயார் செய்ய குறைந்தது ஆறு மணி நேரம் ஆகும்.
இந்த அல்வா செய்ய பருத்தியை 6 மணி நேரம் ஊறவைத்து பால் எடுக்க வேண்டும். நெய், சர்க்கரை, பாதாம் பருப்பு, முந்திரி பருப்பு போன்றவை சேர்த்து அல்வா தயார் செய்வோம். பெண்களுக்கு பருத்திப்பால் அல்வா மிகவும் சிறந்த மருத்துவ குணம் கொண்டதாக உள்ளது. குறுக்கு வலி போன்ற பிரச்சினைகளுக்கு இந்த அல்வா சாப்பிடலாம்" என்றார்
இது குறித்து முத்துலட்சுமி என்ற வாடிக்கையாளர் கூறுகையில், "நாங்கள் 25 ஆண்டுகளாக இங்கு ஸ்வீட் வாங்குகிறோம். தீபாவளிக்கு இங்கு தான் ஸ்வீட் வாங்கி வெளியூரில் உள்ள உறவினர்களுக்கும் அனுப்பி வைப்போம்.
குறிப்பாக எங்களுக்கு இங்கு அல்வாதான் மிகவும் பிடிக்கும். வெரைட்டிஸ் அல்வா மிகவும் சுவையாக இருக்கும். மில்க் ஸ்வீட் போன்ற ஸ்வீட்டுகளும் அதிகம் வாங்குவோம்" என்றார்.