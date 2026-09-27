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கருணாநிதி முதல் ஜோசப் விஜய் வரை; தமிழக அரசின் 'தங்க' திட்டங்கள் - ஒரு மீள்பார்வை

தமிழக அரசின் திருமண உதவியாக தொடங்கிய தங்க நலத் திட்டங்கள், தற்போது பிறக்கும் குழந்தைக்குகளுக்கும், மணமகளுக்கும் அரசின் ‘சீர்’ என பரிணாமம் பெற்றுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (@X/TNDIPR)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 27, 2026 at 7:00 PM IST

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By - இரா.சிவகுமார்

திருமண உதவித்திட்டம் முதல் தாய்மாமன் சீர் வரை, தமிழக அரசின் தங்க நலத்திட்டங்களின் தொடர்ச்சியாக தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்தை நாளை தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் மதுரையில் தொடங்கி வைக்க உள்ளார்.

தமிழக அரசின் நலத்திட்டங்களில் தங்கம் என்பது புதிதல்ல. ஏழைக் குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்களின் திருமணச் செலவைக் குறைப்பதற்காக தொடங்கப்பட்ட திருமண உதவித் திட்டங்களில், ஒரு கட்டத்தில் தங்க நாணயமும் இணைக்கப்பட்டது. பின்னர் 8 கிராம் தங்கம் வழங்கும் அளவுக்கு அது விரிவடைந்தது.

2022-ல் அந்த முக்கியத் திருமண உதவித் திட்டம் உயர்கல்வி உதவித் திட்டமாக மாற்றப்பட்ட நிலையில், 2026-27-ல் மீண்டும் ‘அண்ணனின் சீர்’ என்ற பெயரில் 8 கிராம் தங்க நாணயம் மற்றும் பட்டுப்புடவையுடன் திருமண உதவி வடிவம் திரும்பியுள்ளது.

இதனுடன், அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு ஒரு கிராம் தங்க மோதிரம் வழங்கும் ‘தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்’ திட்டமும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதாவது, தமிழக அரசின் தற்போதைய தங்கத் திட்டங்கள் காரணமாக, திருமணத்திலிருந்து பிறப்பு வரை தங்கம் ஒரு நலத்திட்டப் பொருளாக விரிவடைந்துள்ளதை இங்கே உணர முடிகிறது.

1989 முதல் தொடங்கிய பயணம்

மூவலூர் இராமாமிர்தம் அம்மையார் நினைவு திருமண உதவித் திட்டம் 1989-ல் தொடங்கப்பட்டபோது, ஏழைக் குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்களின் திருமணத்திற்கு ரூ.5,000 நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது. 2009-ல் உதவி ரூ.25,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டது. 2011-ல் திருமண உதவியுடன் தங்கம் வழங்கும் முறை உருவானது. ஆரம்பத்தில் 4 கிராம் தங்கம் வழங்கப்பட்ட நிலையில், 2016-ல் அது 8 கிராம் என உயர்த்தப்பட்டது. பட்டப்படிப்பு/டிப்ளமோ முடித்தவர்களுக்கு ரூ.50,000; அதற்குக் குறைந்த கல்வித் தகுதியுள்ளவர்களுக்கு ரூ.25,000 என்ற பண உதவியும் வழங்கப்பட்டது. இதுவே பொதுவாக ‘தாலிக்கு தங்கம்’ என அழைக்கப்பட்ட திட்டத்தின் அடிப்படை வடிவமாக மாறியது.

ஒரே திட்டம் அல்ல – 5 திருமண உதவித் திட்டங்களில் தங்கம்

‘தாலிக்கு தங்கம்’ என்ற பெயர் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்பட்டாலும், உண்மையில் தமிழகத்தின் திருமண உதவி அமைப்பில் பல்வேறு சமூகப் பிரிவுகளுக்கான தனித்திட்டங்கள் இருந்தன. அவற்றில்,மூவலூர் இராமாமிர்தம் அம்மையார் திருமண உதவித் திட்டம்; ஈ.வெ.ரா. மணியம்மையார் – ஏழை விதவைகளின் மகள்களுக்கான திருமண உதவித் திட்டம்; அன்னை தெரசா – ஆதரவற்ற பெண்களுக்கான திருமண உதவித் திட்டம்; டாக்டர் தர்மாம்பாள் – விதவை மறுமண உதவித் திட்டம்; டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி – கலப்புத் திருமண உதவித் திட்டம் ஆகியவை முக்கியமானவை. இந்தத் திட்டங்கள் பலவற்றில் 8 கிராம் 22 காரட் தங்க நாணயம் மற்றும் ரூ.25,000 அல்லது ரூ.50,000 வரையிலான நிதியுதவி வழங்கப்பட்டு வந்தது.

புள்ளிவிவரம் சொல்வது என்ன?

தமிழ்நாடு அரசின் Statistical Hand Book 2022-23-ல் இடம்பெற்றுள்ள அதிகாரப்பூர்வ தரவுகள் மிகவும் முக்கியமானவை. 2021-22 அனைத்து திருமண உதவித் திட்டங்களிலும் சேர்த்து 94,700 பயனாளிகள்; நிதியுதவி - ரூ.729.99 கோடி என பதிவாகியுள்ளது. இதில், மூவலூர் இராமாமிர்தம் திட்டம் – 86,668 பேர்‌ என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அதாவது மொத்த பயனாளிகளில் பெரும்பகுதி இந்த ஒரு திட்டத்தின் மூலம் பயன்பெற்றவர்கள்.

2022-23 மூவலூர் இராமாமிர்தம் திட்டம் உயர்கல்வி உறுதித் திட்டமாக மாற்றப்பட்ட பிறகு, மீதமிருந்த நான்கு திருமண உதவித் திட்டங்களின் பயனாளிகள் 7,012 பேர்; நிதியுதவி: ரூ.63.94 கோடி என குறைந்தது. அதாவது, ஒரு ஆண்டில் 94,700 பேரிலிருந்து 7,012 பேராக பயனாளிகள் குறைந்திருப்பது வெறும் எண்ணிக்கை மாற்றமல்ல; திருமண உதவித் திட்டத்தின் கொள்கைத் திசையே மாறியதைக் காட்டுகிறது.

ஏன் ‘தாலிக்கு தங்கம்’ நிறுத்தப்பட்டது?

2022-ல் மூவலூர் இராமாமிர்தம் திருமண உதவித் திட்டம், ‘மூவலூர் இராமாமிர்தம் அம்மையார் உயர்கல்வி உறுதித் திட்டம்’ என மாற்றப்பட்டது. அதன் கீழ் அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில் 6 முதல் 12-ம் வகுப்பு வரை படித்த மாணவிகள் உயர்கல்விக்குச் செல்லும்போது மாதம் ரூ.1,000 நேரடியாக வழங்கும் முறை கொண்டுவரப்பட்டது.

அந்த மாற்றத்துக்கு முன் நிலவிய சிக்கல்களாக தங்கத்தின் விலை உயர்வு, விண்ணப்பங்கள் தேங்குதல், பயனாளிகளுக்கு தங்கம் வழங்குவதில் ஏற்பட்ட காலதாமதம், நிர்வாகச் சுமை என அதிகாரிகள் சுட்டிக்காட்டியிருந்தனர்.

2021-ல் மட்டும் 3.34 லட்சம் விண்ணப்பங்கள் நிலுவையில் இருந்ததாக சட்டப்பேரவையில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. தங்கத்தை வழங்குவது, ஏழைக் குடும்பத்தின் உடனடி திருமணச் செலவை குறைக்கிறதா? அல்லது அதே நிதியை கல்வி, வேலைவாய்ப்பு, வருமான உருவாக்கம் போன்ற நீண்டகால முதலீடாக மாற்றுவது அதிக பயன் தருமா? என்ற கேள்வி எழுந்த நிலையில் தமிழக அரசு 2022-ல் இரண்டாவது பாதையைத் தேர்ந்தெடுத்தது. தற்போது 2026-ல் மீண்டும் முதலாவது பாதைக்கு ஒரு புதிய வடிவம் வந்துள்ளது.

மீண்டும் வந்த ‘அண்ணனின் சீர்’

2026-27 திருத்தப்பட்ட நிதிநிலை அறிக்கையில், திருமணம் செய்யும் தகுதியுடைய பெண்களுக்கு
8 கிராம் தங்க நாணயம் மற்றும் ஒரு பட்டுப்புடவை வழங்கும் ‘அண்ணனின் சீர்’ திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டது. இதற்காக, ரூ.812 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் முக்கிய வேறுபாடு என்னவென்றால், பழைய ‘தாலிக்கு தங்கம்’ திட்டத்தில் இருந்த பண உதவிக்கு பதிலாக, தற்போதைய அறிவிப்பில் 8 கிராம் தங்கம் மற்றும் பட்டுப்புடவை என மாற்றம் கண்டுள்ளது.

ரூ.812 கோடி – எத்தனை பெண்களுக்கு?

8 கிராம் 22 காரட் தங்கத்தின் சந்தை மதிப்பு மட்டும் ஒரு பயனாளிக்கு சுமார் ரூ.1.1 லட்சத்தைத் தாண்டுகிறது.
செப்டம்பர் 2026-ல் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை ஒரு கிராமுக்கு சுமார் ரூ.14,000 என்ற அளவில் இருந்தது.

பிறக்கும் குழந்தைக்கும் ஒரு கிராம் தங்கம் – ‘தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்’

தற்போது முற்றிலும் வேறுபட்ட ஒரு தங்க நலத்திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு: 1 கிராம் – 22 காரட் தங்க மோதிரம்‌ தமிழக அரசால் வழங்கப்படவுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் குழந்தைகள் இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெறுவர் என அரசு அறிவித்துள்ளது.

இந்தத் திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாக அரசு கூறுவது, அரசு மருத்துவமனைகளில் பிரசவத்தை ஊக்குவித்தல், தாய்மையையும் குழந்தைப் பிறப்பையும் கொண்டாடுதல், அரசு சுகாதார சேவைகள் மீதான நம்பிக்கையை வலுப்படுத்துதல் ஆகியவை ஆகும்.

ஒரு ஆண்டில் 4.41 லட்சம் மோதிரங்கள்

தமிழ்நாடு மருத்துவப் பணிகள் கழகம் 2026-ல், 4,41,667 ஒரு கிராம் தங்க மோதிரங்களை கொள்முதல் செய்வதற்கான டெண்டரை வெளியிட்டது. அவை,1 கிராம்; 22 காரட் 916 ஹால்மார்க் என்ற தரத்தில் இருக்க வேண்டும் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

மொத்த தங்கத்தின் அளவு

4,41,667 கிராம் = 441.667 கிலோ. அதாவது, ஒரு ஆண்டில் சுமார் 442 கிலோ தங்கம் மோதிரங்களாக மாற்றப்பட உள்ளது. ரூ.1,372 கோடி – தங்கத்தை மையமாகக் கொண்ட புதிய நலத்திட்டங்களின் அளவு 2026-27 திருத்தப்பட்ட பட்ஜெட்டில் அண்ணனின் சீர் – ரூ.812 கோடி, தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் – ரூ.560 கோடி என இரு திட்டங்களுக்கும் சேர்த்து ரூ.1,372 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக பட்ஜெட் அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.

பழைய திட்டத்தின் 2021-22 தரவுடன் ஒப்பிடும்போது, புதிய ‘அண்ணனின் சீர்’ திட்டம் எத்தனை பேரை சென்றடையும் என்பது இக்குறிப்பிட்ட திட்டத்தின் முக்கிய விளைவாக இருக்கும் தங்கத்தின் விலை உயர்ந்தால் அரசின் செலவும் உயரும். இரண்டு திட்டங்களுக்கும் பொதுவான மிகப்பெரிய பொருளாதார சவால் தங்கத்தின் விலை. தாய்மாமன் திட்டத்தில் தங்கத்தின் விலை சந்தை/IBJA விகிதத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு செலுத்தப்படுவதால், தங்க விலை உயரும்போது அரசின் மொத்தச் செலவும் அதிகரிக்கும். உதாரணமாக, 4,41,667 கிராம் தங்கத்தில், ஒரு கிராமுக்கு ரூ.1,000 விலை உயர்வு என்றால் மட்டும் ரூ.44.17 கோடி
அளவுக்கு தங்கக் கொள்முதல் மதிப்பு அதிகரிக்கும்.

இதேபோல், 8 கிராம் தங்கம் வழங்கும் ‘அண்ணனின் சீர்’ திட்டத்திலும் ஒரு கிராமுக்கு ரூ.1,000 உயர்வு ஏற்பட்டால், ஒவ்வொரு பயனாளிக்கும் தங்கப் பகுதி மட்டும் ரூ.8,000 அதிகரிக்கும். இதனால் தங்கம் வழங்கும் நலத்திட்டம் என்பது ஒருமுறை செலவிடும் திட்டம் அல்ல; தங்க விலை மாறுபாட்டுடன் இணைந்த தொடர்ச்சியான நிதிச்சுமை கொண்ட திட்டம்.

நலத்திட்டமா? பண்பாட்டு அரசியலா?

‘தாய்மாமன் சீர்’ – குழந்தைப் பிறப்பை வரவேற்பது; ‘அண்ணன் சீர்’ – சகோதரியின் திருமணத்தில் அண்ணனின் பங்கு என்ற தமிழர் குடும்ப மரபுகளை அரசு நலத்திட்ட வடிவமாக்குவது. மற்றொரு பக்கம், இந்தத் திட்டங்களின் தாக்கத்தை மதிப்பிடும்போது, பண்பாட்டு அடையாளத்தைத் தாண்டி அளவிடக்கூடிய விளைவுகள் என்ன என்பதே முக்கியம்.

அதாவது, அரசு மருத்துவமனைப் பிரசவங்கள் உண்மையில் அதிகரிக்கிறதா? தனியார் மருத்துவமனைப் பிரசவத்திலிருந்து அரசு மருத்துவமனைக்கு மாற்றம் ஏற்படுகிறதா?‌ திருமணச் செலவில் உண்மையான நிவாரணம் கிடைக்கிறதா? தங்கம் பெற்ற குடும்பங்களின் பொருளாதார நிலை எவ்வாறு மாறுகிறது? திட்டத்தின் பயனாளிகள் யார்? திட்டத்தால் பயன்பெற முடியாத ஏழைப் பெண்கள் எத்தனை பேர்? விண்ணப்பம் முதல் தங்கம் வழங்குதல் வரை காலதாமதம் ஏற்படுகிறதா? தங்க விலை உயர்வால் எதிர்கால ஒதுக்கீடு அதிகரிக்க வேண்டிய நிலை வருகிறதா? என்பவையே இந்தத் திட்டத்தின் வெற்றிக்கு மிக முக்கிய கேள்விகளாக அமையும்.

கடந்த காலம் எச்சரிக்கை ஒரு பாடம்

‘தாலிக்கு தங்கம்’ திட்டத்தின் வரலாற்றில் மிக முக்கியமான தரவு ஒன்று உள்ளது. 2021-22ல் திருமண உதவித் திட்டங்களில் 94,700 பேர் பயனடைந்த நிலையில், அடுத்த ஆண்டில் மூவலூர் திட்டம் மாற்றப்பட்டதால் மீதமிருந்த நான்கு திட்டங்களின் பயனாளிகள் 7,012 ஆகக் குறைந்தனர். அதே காலகட்டத்தில், பழைய திட்டத்தின் நிலுவை விண்ணப்பங்களும் நிர்வாகச் சிக்கல்களும் வெளிச்சத்துக்கு வந்திருந்தன. எனவே 2026-ல் தங்கத் திட்டங்கள் மீண்டும் வந்திருப்பது வெறும் ‘தங்கம் வழங்கும் திட்டம் மீண்டும் வந்தது’ என்ற செய்தியாக மட்டுமே பார்க்க முடியாது. இது தமிழகத்தின் நலத்திட்ட அணுகுமுறையில் ஏற்பட்ட ஒரு முக்கியமான மாற்றத்தையும் காட்டுகிறது.

திட்டத்தின் உண்மையான தாக்கம்

தமிழகத்தில் தங்கம் வழங்கும் நலத்திட்டம் புதிய கருத்தல்ல; ஆனால் 2026-ல் அது திருமண உதவியைத் தாண்டி பிறக்கும் குழந்தைக்கும் விரிவடைந்துள்ளது. ரூ.1,372 கோடி அளவிலான புதிய பட்ஜெட் ஒதுக்கீடுகள் இந்தத் திட்டங்களின் அளவை காட்டினாலும், அவற்றின் உண்மையான தாக்கத்தை தீர்மானிக்கப் போவது தங்கத்தின் எடை அல்ல - பயனாளி எண்ணிக்கை, உண்மையான செலவு, காலதாமதமின்றி வழங்கப்படுகிறதா, மற்றும் திட்டம் உருவாக்கும் அளவிடக்கூடிய சமூகப் பலன் ஆகியவையே.

மேலும் முக்கியமாக, ‘தங்கம் எவ்வளவு வழங்கப்பட்டது?’ என்பதுடன் ‘ஒரு பயனாளியை உருவாக்க அரசுக்கு எவ்வளவு செலவானது?’ என்ற கணக்கும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் வெளிப்படையாக வெளியிடப்பட வேண்டும். அதுவே இந்தத் திட்டங்களை உணர்ச்சியிலிருந்து தரவு சார்ந்த நலத்திட்ட மதிப்பீட்டுக்குக் கொண்டு செல்லும்.

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தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்
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