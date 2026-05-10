தேர்தல் வியூக வகுப்பாளர் டூ அமைச்சர்; யார் இந்த ஆதவ் அர்ஜுனா?
தவெகவில் சேர்ந்த சில மாதங்களில் விஜய்யின் பிரச்சார பயணங்கள், பிரச்சார உத்திகள் ஆகியவற்றை திட்டமிடும் முக்கிய நபர்களில் ஒருவராக மாறினார் ஆதவ் அர்ஜுனா.
Published : May 10, 2026 at 8:28 PM IST
சென்னை: தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தேர்தல் பிரிவு பொதுச் செயலாளரான ஆதவ் அர்ஜுனா, தமிழ்நாட்டின் அமைச்சராக இன்று பதவியேற்றுக் கொண்டார்.
தமிழக சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் இன்று முதலமைச்சராக பதவியேற்றுக் கொண்டார். அவருக்கு தமிழக ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைத்தார். விஜய் உடன் என்.ஆனந்த், கே.ஏ.செங்கோட்டையன், ஆதவ் அர்ஜுனா உள்ளிட்ட 9 பேர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றுக் கொண்டனர்.
இதில், சென்னை வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்ற ஆதவ் அர்ஜுனாவும் அமைச்சராக பதவி ஏற்றுக்கொண்டார். இவர் திமுக வேட்பாளரும், அண்ணா நகர் முன்னாள் எம்எல்ஏ எம்.கே.மோகனின் மகனுமான கார்த்திக் மோகனை 17,302 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
ஆதவ் அர்ஜுனாவுக்கு விளையாட்டுத் துறை மற்றும் இளைஞர் நலன்துறை ஒதுக்கப்பட்ட வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
யார் இந்த ஆதவ் அர்ஜுனா?
1982-ஆம் ஆண்டு திருச்சியில் ஒரு விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்தவர் ஆதவ் அர்ஜுனா. சிறு வயதிலேயே தாயை இழந்த இவர், சென்னை கிறிஸ்தவ கல்லூரியில் இளநிலை அரசியல் அறிவியல் படிப்பை முடித்தார்.
பிரபல லாட்டரி அதிபர் மார்டினின் மகள் டெய்சியை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்ட ஆதவ் அர்ஜுனா, கூடைப்பந்து விளையாட்டில் ஆர்வம் கொண்டிருந்தார்.
தொடர்ந்து தமிழ்நாடு கூடைப்பந்து சங்கத்தின் தலைவராகவும், தமிழ்நாடு ஒலிம்பிக் சங்கத்தின் செயலாளராகவும் பதவி வகித்தார். தற்போது இந்திய கூடைப்பந்து சம்மேளனத்தின் தலைவராக பதவி வகித்து வருகிறார்.
தேர்தல் வியூக வகுப்பாளர்
பிரபல தேர்தல் வியூக வகுப்பாளர் பிரசாந்த் கிஷோர், முன்னாள் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினின் மருமகன் ஆகியோருடன் சேர்ந்து கடந்த 2016 முதல் 2021 வரை திமுகவின் தேர்தல் வியூக வகுப்பாளராக பணியாற்றி வந்துள்ளார்.
2021 சட்டமன்ற தேர்தலுக்குப் பிறகு 'வாய்ஸ் ஆஃப் காமன்' என்ற நிறுவனத்தை தொடங்கி, விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிக்கு தேர்தல் ஆலோசனைகளை வழங்கி வந்தார்.
2024ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 26ஆம் தேதி, திருச்சியில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் வெல்லும் ஜனநாயகம் மாநாடு நடைபெற்றது. அந்த மாநாட்டிற்கான ஏற்பாடுகளை கவனித்து வெற்றி பெறச் செய்ததற்காக விசிக தலைவர் திருமாவளவன் பாராட்டினார். மாநாடு முடிந்த பிறகு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டார் ஆதவ் ஆர்ஜுனா.
கட்சியில் சேர்ந்த அடுத்த மாதமே அவருக்கு துணைப் பொதுச் செயலாளர் பதவி வழங்கப்பட்டது. இதனால் விசிகவின் மற்ற நிர்வாகிகள் அதிருப்தி அடைந்தனர்.
2024 மக்களவைத் தேர்தலில், திமுக கூட்டணியில் விசிகவுக்கு 2 இடங்கள் மட்டுமே ஒதுக்கப்பட்டதால், அந்த தேர்தலில் போட்டியிடும் வாய்ப்பு நழுவி விட்டது.
சர்ச்சை பேச்சால் வந்த விபரீதம்
2024இல், சட்டமேதை அம்பேத்கரின் நினைவு நாளான டிசம்பர் 6-ஆம் தேதி, எல்லோருக்குமான தலைவர் அம்பேத்கர் என்ற நூல் வெளியீட்டு விழா நடைபெற்றது. அந்த விழாவில் தவெக தலைவர் விஜய் கலந்து கொண்டார். அந்த விழாவில், திமுகவை ஆதவ் அர்ஜுனா விமர்சித்து பேசியதால், திமுக தலைமை விசிக தலைவர் திருமாவளவனிடம் முறையிட்டது.
இதையடுத்து, கட்சியின் கொள்கைகளுக்கு எதிராக பேசியதாக கூறி ஆதவ் அர்ஜுனாவை 6 மாதங்களுக்கு இடைநீக்கம் செய்து திருமாவளவன் அறிவித்தார். அதன்பிறகு விசிகவில் தொடர விரும்பாத அர்ஜுனா, அக்கட்சியில் அனைத்து பொறுப்புகளில் இருந்து விலகினார்.
பின்னர், 2025 ஜனவரி 31ஆம் தேதி, பனையூரில் உள்ள தவெக தலைமை அலுவலகத்தில் கட்சியின் தலைவர் விஜய்யை நேரில் சந்தித்து அக்கட்சியில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டார் ஆதவ் அர்ஜுனா. அதேநாளில்தான் அதிமுகவில் தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு இணை செயலாளராக இருந்த சிடிஆர் நிர்மல் குமாரும் தவெகவில் இணைந்தார். தவெகவில் ஆதவ் அர்ஜுனாவுக்கு தேர்தல் பிரசார மேலாண்மை பொதுச் செயலாளர் பதவி வழங்கப்பட்டது.
தவெகவில் ஆதவ் அர்ஜுனா, தேர்தல் வியூக வகுப்பாளர் ஜான் ஆரோக்கியசாமியுடன் இணைந்து, தேர்தல் பிரச்சாரங்களுக்கான வியூகங்களை வடிவமைத்துக் கொடுத்தார்.
இதனால் கட்சியில் சேர்ந்த சில மாதங்களிலேயே தவெக தலைவர் விஜய்யின் பிரச்சார பயணங்கள், உரைகள், பிரச்சார உத்திகள் ஆகியவற்றை வகுக்கும் முக்கிய நபர்களில் ஒருவராக மாறினார்.
அவரை 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் களமிறக்கினார் தவெக தலைவர் விஜய். அந்த தேர்தலில், தனது முன்னாள் நண்பரான கார்த்திக் மோகனை எதிர்த்து போட்டியிட வேண்டிய சூழல் ஆதவ் அர்ஜுனாவுக்கு ஏற்பட்டது. ஏனெனில் திமுகவுக்கு தேர்தல் உத்தி வகுக்கும் நிறுவனத்தின் வேலை செய்தபோது, கார்த்திக் மோகனும், ஆதவ் அர்ஜுனாவும் இணைந்து பயணித்துள்ளனர்.
இந்த தேர்தலில், கார்த்திக் மோகனை 17,302 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றுள்ளார் ஆதவ் அர்ஜுனா. அவருக்கு விளையாட்டுத் துறை மற்றும் இளைஞர் நலன்துறை ஒதுக்கப்பட்ட வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.