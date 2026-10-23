செம்பரம்பாக்கம் முதல் புழல் வரை: சென்னை மக்களின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்யும் நீர்த்தேக்கங்களின் நிலை என்ன?
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள நீர்த்தேக்கங்களில் 15 டிஎம்சி தண்ணீர் இருந்தால் மட்டுமே சென்னை மக்களின் குடிநீர் தேவையை போக்க முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : October 23, 2026 at 12:21 PM IST
சென்னை: செம்பரம்பாக்கம் முதல் புழல் நீர்தேக்கம் வரை சென்னை மக்களின் குடிநீர் தேவையை போக்கக்கூடிய ஏரிகளின் தற்போதைய நிலவரம் என்ன என்பதை தெரிந்துகொள்ளலாம்.
சென்னை மக்களின் குடிநீர் தேவையை போக்கக்கூடிய முக்கிய நீர்த்தேக்கங்களாக பூண்டி சத்தியமூர்த்தி நீர்த்தேக்கம், செம்பரம்பாக்கம் நீர்த்தேக்கம், சோழவரம் ஏரி, புழல் நீர்த்தேக்கம் மற்றும் கண்ணன் கோட்டை நீர்த்தேக்கம் ஆகியன உள்ளன.
முன்னதாக, செம்பரம்பாக்கம் தவிர்த்து திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள நீர்த்தேக்கங்களில் 15 டிஎம்சி தண்ணீர் இருந்தால், சென்னை மக்களின் குடிநீர் தேவையை போக்க முடியும். ஆனால், தற்போது 11 டிஎம்சி தண்ணீர் மட்டுமே உள்ளது.
தொடர்ந்து பெய்து வரும் மழையின் காரணமாக நீர்த்தேக்கங்களில் நீர் போதுமானதாக இருக்கும் என்றும், அதிகப்படியான மழை பெய்தால் நீர் வெளியேற்றப்படும் என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
பூண்டி சத்தியமூர்த்தி நீர்த்தேக்கம்
தற்போது பூண்டி சத்தியமூர்த்தி நீர்த்தேக்கமானது சென்னை மக்களின் முக்கிய குடிநீர் ஆதாரமாக திகழ்கிறது. அதன்படி, பூண்டி சத்தியமூர்த்தி நீர்த்தேக்கத்தின் மொத்த உயரமான 35 அடியில், தற்போது 22.25 அடிக்கு நீர் இருப்பு உள்ளது. இந்த நீர்த்தேக்கத்தின் மொத்த கொள்ளளவு 3,231 மில்லியன் கன அடியாகும். அதில் தபோது 485 மில்லியன் கன அடி நீர் இருப்பு உள்ளது.
நீர்வரத்து: 250 கன அடி
நீர் வெளியேற்றம்: 230 கன அடி
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் தொடர்ந்து மழை பெய்தால், பூண்டி சத்தியமூர்த்தி நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்ளளவு கிடுகிடுவென உயரம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வடகிழக்கு பருவமழை மற்றும் தொடர்மழை இருந்தால் மட்டுமே, பூண்டி சத்தியமூர்த்தி நீர்த்தேக்கம் இன்னும் ஒரு மாதம் அல்லது இரண்டு மாதத்தில் முழு கொள்ளளவை எட்டும் என்று நீர்த்தேக்க பொறியாளர் தெரிவிக்கிறார்கள்.
செம்பரம்பாக்கம் நீர்த்தேக்கம்
தொடர்ந்து, சென்னை மக்களின் குடிநீர் தேவையை போக்கக்கூடிய முக்கிய நீர்த்தேக்கங்களின் ஒன்றாக செம்பரம்பாக்கம் நீர்த்தேக்கம் உள்ளது. இந்த நீர்த்தேக்கத்தை பொறுத்தவரை, இங்கு நீண்ட நாட்கள் தண்ணீர் தேங்கி நிற்காது. தொடர்ந்து, அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் தொடர்ந்து மழை பெய்தால் மட்டுமே இங்கு நீர்மட்டம் காணப்படும்.
செம்பரம்பாக்கம் நீர்த்தேக்கத்தின் மொத்த உயரம் 24 அடியாகும். அதில் தற்போது 14.64 அடி நீர் இருப்பு உள்ளது. அதன் மொத்த கொள்ளளவு 3,645 மில்லியன் கன அடியாகு. அதில், தற்போது 1,466 மில்லியன் கன அடி நீர் இருப்பு உள்ளது.
நீர்வரத்து: 525 கன அடி
நீர் வெளியேற்றம்: 190 கன அடியாக உள்ளது.
புழல் நீர்த்தேக்கம்
சென்னை குடிநீர் தேவைக்கான முக்கிய நீர்த்தேக்கங்களில் ஒன்றான புழல் நீர்த்தேக்கத்தில், கடந்த சில நாட்களாக பெய்த மழையின் காரணமாக அனையின் நீர் மட்டம் கிடுகிடுவென உயர்ந்துள்ளது.
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புழல் ஏரியின் மொத்த உயரம் 21.20 அடியாகும். அதில் தற்போது 16.71 அடி நீர் இருப்பு உள்ளது. மொத்த நீர் கொள்ளளவு 3,300 மில்லியன் கன அடியாகும். அதில், தற்போது, 2,351 மில்லியன் கன அடி நீர் இருப்பு உள்ளது.
நீர்வரத்து: 875 கன அடி
நீர் வெளியேற்றம்: 200 கன அடி
சோழவரம் ஏரி நீர்த்தேக்கம்
சோழவரம் நீர் தேக்கத்தின் மொத்த உயரமான 1,886 அடியில், தற்போது 332 அடி உயரம் நீர் இருப்பு உள்ளது. சோழவரம் நீர்த்தேக்கத்தின் மொத்த கொள்ளளவான 1,081 மில்லியன் கன அடியில், தற்போது 142 மில்லியன் கன அடி நீர் இருப்பு உள்ளது.
நீர்வரத்து: 30 கன அடி
நீர் வெளியேற்றம்: 8 கன அடியாக உள்ளது.
கண்ணன்கோட்டை தேர்வாய் கண்டிகை நீர்த்தேக்கம்
இதனைத் தொடர்ந்து, புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள கண்ணன்கோட்டை தேர்வாய் கண்டிகை நீர்த்தேக்கம் அதன் மொத்த உயரமான 36.61 அடியில் 28.18 அடி நீர் இருப்பு உள்ளது. அதன் மொத்த கொள்ளளவான 500 மில்லியன் கன அடியில், தற்போது 242 மில்லியன் கனஅடி நீர் இருப்பது உள்ளது.
நீர்வரத்து: 40 கன அடி
நீர் வெளியேற்றம்:19 கன அடியாக உள்ளது.