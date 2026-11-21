செல்போன் திருடன் என அழைத்ததால் ஆத்திரம் - நண்பனை தீர்த்துக்கட்டிய 2 பேர் கைது; ஒருவருக்கு வலைவீச்சு
2 பேர் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில் தலைமறைவாக உள்ள மற்றொரு நபரை போலீசார் தேடிவருகின்றனர்.
Published : November 21, 2026 at 10:37 AM IST
சென்னை: செல்போன் திருடன் எனத் தொடர்ந்து கூறி அவதூறாகப் பேசியதால் ஏற்பட்ட தகராறில் நண்பர்களே சேர்ந்து இளைஞரை பட்டாக்கத்தியால் சரமாரியாக வெட்டிக் கொலை செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுதொடர்பாக இருவரை போலீசார் கைது செய்துள்ள நிலையில் தலைமறைவான மற்றொருவரைத் தேடி வருகின்றனர்.
சென்னை தாம்பரம் அடுத்த அஸ்தினாபுரம் அண்ணா நகர், திருக்குறள் தெருவைச் சேர்ந்தவர் ஆகாஷ் (25). இவர் சுடுகாட்டில் சடலங்களை அடக்கம் செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டு வந்தார். இந்நிலையில் வியாழக்கிழமை (நவ.19) இரவு பல்லாவரம் மலங்காநந்தபுரம், ஏரிக்கரை தெருவில் ஆகாஷ் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார்.
அப்போது அவரைப் பின்தொடர்ந்து வந்த மூன்று பேர் கொண்ட கும்பல், தாங்கள் மறைத்து வைத்திருந்த பட்டாக்கத்தியால் ஆகாஷின் தலை மற்றும் பின்பக்கத்தில் சரமாரியாக வெட்டிவிட்டு அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றது. இதில் தலையில் பலத்த வெட்டுக் காயமடைந்த ஆகாஷ் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
இதனைப் பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்த அப்பகுதி மக்கள் பல்லாவரம் காவல் நிலையத்திற்குத் தகவல் தெரிவித்தனர். இதையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்ற போலீசார், ஆகாஷின் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும் இதுகுறித்து கொலை வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணையை தொடங்கினர்.
இந்நிலையில் நேற்று (நவ.20) அதிகாலை பல்லாவரம் பேருந்து நிலையம் அருகே ரத்தக்கறை படிந்த ஆடைகளுடன் சந்தேகத்திற்கிடமான வகையில் சுற்றித் திரிந்த இருவரைப் பிடித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தினர்.
அதில் அவர்கள் மலங்காநந்தபுரம், ஏரிக்கரை தெருவைச் சேர்ந்த குரு என்ற புருஷோத்தமன் (23), விமல்ராஜ் (22) என்பது தெரியவந்தது. இருவரும் ஆகாஷின் நண்பர்கள் என்பதும், மற்றொரு நபருடன் சேர்ந்து ஆகாஷைக் கொலை செய்ததும் விசாரணையில் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து இருவரையும் கைது செய்த போலீசார் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனர். அதில், முன்விரோதம் காரணமாக இந்த கொலை அரங்கேற்றப்பட்டது தெரிய வந்தது. அவர்கள் அளித்த வாக்குமூலத்தின் படி, கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு ஆகாஷ், விமல்ராஜ் உள்ளிட்ட நண்பர்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து பல்லாவரத்தில் மது அருந்தியுள்ளனர். அப்போது ஆகாஷின் செல்போன் காணாமல் போனதாக கூறப்படுகிறது.
இதில் விமல்ராஜ் மீது ஆகாஷுக்கு சந்தேகம் ஏற்படவே, தொடர்ந்து அவரிடம் தனது செல்போனை திருடிவிட்டதாக கூறிவந்துள்ளார். இதனால் நண்பர்களுக்குள் இது குறித்து அவ்வபோது வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம் இரவு மூவரும் வழக்கம்போல் மது அருந்தியபோது மீண்டும் ஆகாஷ் விமல்ராஜை செல்போன் திருடன் எனக் கூறியதுடன் அவரது தாயையும் தரக்குறைவாகப் பேசியதாக கூறப்படுகிறது.
இதனால் ஆத்திரமடைந்த விமல்ராஜ், தனது கூட்டாளிகளுடன் சேர்ந்து ஆகாஷை கொலை செய்யத் திட்டமிட்டதாக விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது. இதையடுத்து வீட்டில் வைத்திருந்த பட்டாக்கத்தியை எடுத்துக்கொண்டு தனது நண்பர்களுடன் சென்ற விமல்ராஜ், சாலையில் நடந்து சென்றுகொண்டிருந்த ஆகாஷை சரமாரியாக வெட்டிக் கொலை செய்ததாக வாக்குமூலம் அளித்துள்ளனர்.
இந்த கொலை வழக்கில் இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், தலைமறைவாக உள்ள மற்றொருவரை தேடும் பணியும் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.