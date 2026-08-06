இளைஞரை கழுத்தறுத்து கொலை செய்த நண்பர்களை தீவிரமாக தேடும் போலீஸ்
கோயம்புத்தூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் உத்தரவின்பேரில் தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு கொலையாளிகளைத் தேடும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.
Published : August 6, 2026 at 10:24 PM IST
கோயம்புத்தூர்: சக நண்பர்களால் இளைஞர் ஒருவர் கழுத்து அறுத்துக் கொலைச் செய்யப்பட்ட சம்பவம் மக்களிடையே கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், பொள்ளாச்சி அருகே உள்ள கிணத்துக்கடவு, சிக்கலாம்பாளையம் பகுதியில் வசித்து வருபவர் அஸ்வின் (வயது 22). இவர் கூலி வேலை செய்து வருகிறார். இந்த நிலையில் வழக்கம்போல் பணிக்கு சென்று வந்த நிலையில் நேற்றிரவு தனது நண்பர்கள் வீட்டிற்கு சென்று உறங்கி உள்ளார். அப்போது நள்ளிரவில் நண்பர்களுக்குள் தகராறு ஏற்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
அப்போது அந்த வீட்டில் இருந்த சக நண்பர்கள் இருவர் அஸ்வினின் கழுத்தை கத்தி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களைக் கொண்டு அறுத்துக் கொலை செய்ததாக போலீசார் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது. பின்னர், உயிரிழந்த அஸ்வின் முன்பு செல்ஃபி புகைப்படங்களை எடுத்தவர்கள், அதனை சக நண்பர்களுக்கு சமூக வலைத்தளங்கள் வாயிலாகப் பகிர்ந்துவிட்டு தப்பிச் சென்றுள்ளனர்.
தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்குச் விரைந்து சென்ற கிணத்துக்கடவு காவல் நிலைய போவீசார், ரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்த அஸ்வினின் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக பொள்ளாச்சி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அத்துடன், இந்த சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவுச் செய்த காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
கோயம்புத்தூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் பவன் குமார் ரெட்டி உத்தரவின்பேரில் பேரூர் காவல்துறை டிஎஸ்பி சுரேஷ் தலைமையிலான காவல்துறையினர் தனிப்படையை அமைத்து கொலையாளிகளைத் தேடும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
கொலை நிகழ்ந்தது எப்படி?, திட்டமிட்டு கொலை செய்யப்பட்டாரா? போன்ற பல்வேறு கோணங்களிலும் விசாரணைகள் நடைபெற்று வருகின்றன. நண்பர் ஒருவரை சக நண்பர்களே கொடூரமான முறையில் கொலைச் செய்த சம்பவம், சிக்கலாம்பாளையம் பகுதி மக்களிடையே கடும் அதிர்ச்சியையும், அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.