கைதிகள் தப்பியோடும் சம்பவங்கள்: பாளையங்கோட்டை சிறைக்கு வெளியே கைதிகள் நடத்தி வந்த பெட்ரோல் நிலையம் மூடல்
தமிழகம் முழுவதும் சிறைத்துறை சார்பில் 'ஃபிரீடம்' (Freedom) என்ற பெயரில் பெட்ரோல் விற்பனை நிலையங்கள், உணவகங்கள், இறைச்சிக் கடைகள் உள்ளிட்டவை செயல்பட்டு வந்தன.
Published : October 31, 2026 at 10:55 PM IST
நெல்லை: தமிழகத்தில் சிறைகளில் இருந்து கைதிகள் தப்பியோடும் சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடைபெறுவதை ஒட்டி, பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறைச்சாலைக்கு வெளியே கைதிகளால் நடத்தப்பட்டு வந்த ஃப்ரீடம் பெட்ரோல் நிலையம் மூடப்பட்டுள்ளது.
தமிழகம் முழுவதும் சிறைத்துறை சார்பில் 'ஃபிரீடம்' (Freedom) என்ற பெயரில் பெட்ரோல் விற்பனை நிலையங்கள், உணவகங்கள், இறைச்சிக் கடைகள் உள்ளிட்டவை செயல்பட்டு வந்தன.
இதன் ஒரு பகுதியாக, பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறை வளாகத்திற்கு வெளியே சிறைத்துறைக்கு சொந்தமான இடத்தில் உணவகம், இறைச்சிக் கடை ஆகியவை செயல்பட்டு வந்தன. இவற்றில் தண்டனை பெற்ற நன்னடத்தை கைதிகள் பணியமர்த்தப்பட்டு வந்தனர்.
இதன் மூலம் சிறைத்துறைக்கு வருவாய் கிடைத்ததுடன், பணியாற்றிய சிறைவாசிகளுக்கும் ஊதியம் வழங்கப்பட்டு வந்தது. இதன் தொடர்ச்சியாக, சிறை வளாகத்திற்கு எதிரே ஃபிரீடம் என்ற பெயரில் பெட்ரோல் விற்பனை நிலையம் தொடங்கப்பட்டது.
கடந்த 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக செயல்பட்டு வந்த இந்த பெட்ரோல் நிலையத்தில், சரியான அளவில் எரிபொருள் விநியோகம், விரைவான சேவை உள்ளிட்ட காரணங்களால் வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வந்தது.
இந்த சூழலில், இன்று இந்த பெட்ரோல் விற்பனை நிலையம் திடீரென மூடப்பட்டது. இதுகுறித்து சிறைத்துறை அதிகாரிகளிடம் கேட்டபோது, அரசின் உத்தரவின்படியே இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தனர்.
அதாவது, தேனி சிறையில் இருந்து அண்மையில் 17 கைதிகள் அண்மையில் தப்பியோடிய சம்பவம் நாடு முழுவதும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இதற்கு இரு தினங்களுக்கு முன்புதான் புழல் சிறையில் இருந்து 2 கைதிகள் தப்பினர். இந்நிலையில், இன்று கோவையிலும் கைதி ஒருவர் தப்பியதாக தகவல் வெளியாகியது.
இதையடுத்து, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக பாளையங்கோட்டை சிறைச்சாலைக்கு எதிரே உள்ள ஃப்ரீடம் பெட்ரோல் நிலையத்தின் செயல்பாடு நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இதேபோல், பாளையங்கோட்டை சிறை வளாகத்திற்கு வெளியே சிறைவாசிகளால் நடத்தப்பட்டு வந்த இறைச்சிக் கடையும் இன்று முதல் மூடப்பட்டுள்ளது.
கைதிகள் தப்பியோடும் சம்பவங்கள் காரணமாக சிறைத்துறை சார்பில் மேற்கொள்ளப்படும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள், சிறைவாசிகளின் மறுவாழ்வுக்காக செயல்பட்டு வந்த வர்த்தக நிறுவனங்களின் செயல்பாடுகள் ஆகியவற்றை பாதிப்பதோடு, மக்களுக்கு கிடைத்து வந்த சிறப்பான சேவையையும் பாதித்துள்ளது என சமூக ஆர்வலர்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.