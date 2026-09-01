சுதந்திர போராட்ட வீரர் பூலித்தேவனின் 311-வது பிறந்த நாள் - ஆளுநர், முதலமைச்சர் புகழாரம்
பூலித்தேவனின் பிறந்த நாளை, அவருடைய சொந்த ஊரான தென்காசி மாவட்டம், புளியங்குடி அருகே உள்ள நெல்கட்டும்செவலில், அவருடைய வம்சாவளியினர் விமர்சையாக கொண்டாடினார்கள்.
Published : September 1, 2026 at 4:13 PM IST
சென்னை/திருநெல்வேலி: சுதந்திர போராட்ட வீரர் பூலித்தேவரின் 311-வது பிறந்தநாளை ஒட்டி, ஆளுநர் ஆர்.வி.அர்லேகர், முதலமைச்சர் விஜய் உள்ளிட்டோர் புகழாரம் சூட்டியுள்ளனர்.
இதுகுறித்து ஆளுநர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், 'சித்திரபுத்திரத் தேவர் சிவஞான நாச்சியாரின் சீர்மிகு புத்திரன் காத்தப்பதுரை, பேருக்கேற்றாற்போல் புலியைக் கொன்று பூர்வகுடிகளை காத்ததால் பூலித்தேவன் ஆனான்.
வாசுதேவநல்லூர் அருகிலுள்ள நெற்கட்டும்செவல் என்ற பாளையத்தின் மன்னன், 1755 -ஆண்டில் நவாபிற்காக வரிவசூல் செய்ய வந்து, நெற்கட்டும்செவல் கோட்டையினைத் தாக்கிய, கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் கர்னல் ஹெரோனின் தலைமையிலான பீரங்கிப்படையை பின்வாங்கச் செய்து, சின்னாபின்னமாக்கி சிதறியோடச் செய்தவன்.
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நெல்லையின் மன்னன் மாபூஸ்கான், நவாப் படை மற்றும் உள்நாட்டுப் படையுடன் மீண்டும் வந்த கிழக்கிந்திய படையை பந்தாடிய போரேறு பூலித்தேவன்! 1761 -ஆண்டில் இரு மாதங்கள் தொடர்ந்து நடந்த போரில், துரோகத்தால் வீழ்ந்தாலும், அன்னியரின் கையில் அகப்படாமல், சங்கரன்கோவில் ஆலயத்துள் சென்று அன்னை கோமதியின் அருள்பெற்று தன் உடலை மாயமாய் மறையச் செய்த மாவீரன் புலித்தேவன், அரசியலில் மட்டுமல்ல ஆன்மிகத்திலும் அருள் பெற்றவன். கிழக்கிந்திய கம்பெனிப்படையை முதன்முதலில் விரட்டியடித்து விடுதலைப் போருக்கு வித்திட்ட பூலித்தேவனின் புகழைக் கூறுவோம்!" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
பூலித்தேவனின் புகழ் என்றும் நிலைத்திருக்கட்டும்! - முதல்வர் விஜய்
முதல்வர் விஜய், எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், "ஆங்கிலேய ஏகாதிபத்தியத்திற்கு எதிராகத் தமிழக மண்ணில் முதல் இந்திய சுதந்திரப் போராட்டத்திற்கு முன்னதாகவே துணிச்சலுடன் களம் கண்ட விடுதலைப் போராட்ட வீரரும், நெற்கட்டும்செவல் பாளையக்காரருமான மாவீரன் பூலித்தேவனின் பிறந்தநாளில், அவரைப் போற்றிப் பெருமிதத்துடன் நினைவுகூர்கிறேன். அடிமைத்தனத்தை ஏற்க மறுத்து, அந்நிய ஆதிக்கத்திற்கு எதிராகத் தனது இறுதி மூச்சுவரை அஞ்சாது போராடிய அவரது வீரமும், தாய்மண் மீதான பற்றும், சுயமரியாதை உணர்வும் தமிழர் வரலாற்றில் என்றும் அழியாத இடத்தைப் பெற்றுள்ளன.
தாய்நாட்டு விடுதலைக்காகத் தன்னலமின்றிப் போராடிய மாவீரன் பூலித்தேவனின் புகழ் என்றும் நிலைத்திருக்கட்டும்!" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
சொந்த ஊரில் கொண்டாட்டம்
பூலித்தேவனின் பிறந்த நாளை, அவருடைய சொந்த ஊரான தென்காசி மாவட்டம், புளியங்குடி அருகே உள்ள நெல்கட்டும்செவலில், அவருடைய வம்சாவளியினர் கொண்டாடினார்கள்.
பூலித்தேவரின் வம்சாவளியினரான கோமதிமுத்து துரைச்சி மற்றும் ஊர் பொதுமக்கள் இணைந்து பால்குடம் எடுத்து ஊர்வலமாக முக்கிய வீதிகள் வழியாக வந்தனர். பின்னர் பூலித்தேவர் திருவுருவ சிலைக்குப் பாலாபிஷேகம் செய்து மாலை அணிவித்து தங்களது மரியாதையைச் செலுத்தினர்.
பூலித்தேவன் சிலைக்கு மாலை அணிவிக்க பல்வேறு அரசியல் தலைவர்களும், முக்கிய பிரமுகர்களும் வருகை தருவதால் நெல்கட்டும்செவல் விழாக்கோலம் பூண்டுள்ளது. இதையொட்டி நெல்கட்டும்செவல் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதியில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.