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சுதந்திர போராட்ட வீரர் ஒண்டிவீரன் நினைவு நாள் - அரசியல் கட்சியினர் மரியாதை

திமுக துணைப் பொதுச்செயலாளர் கனிமொழி, முன்னாள் அமைச்சர் மதிவேந்தன் உள்ளிட்ட திமுகவினர் ஒண்டிவீரன் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர்.

ஒண்டி வீரனுக்கு அமைச்சர்கள் மரிய வில்சன், லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் மரியாதை
ஒண்டி வீரனுக்கு அமைச்சர்கள் மரிய வில்சன், லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் மரியாதை (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 20, 2026 at 10:09 PM IST

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நெல்லை: சுதந்திர போராட்ட வீரர் ஒண்டிவீரனின் 255-வது நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு நெல்லை மணிமண்டபத்தில் உள்ள அவரது சிலைக்கு அரசு சார்பிலும், அரசியல் கட்சிகள் சார்பிலும் மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.

சுதந்திரப் போராட்ட வீரர் ஒண்டிவீரனின் 255-வது நினைவு தினம் இன்று அனுசரிக்கப்பட்டது. ஒண்டி வீரனுக்கு அரசு சார்பில் திருநெல்வேலி மாநகர பகுதியான பாளையங்கோட்டையில் நீதிமன்றத்திற்கு எதிரே மணிமண்டபம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த மண்டபத்தில் ஒண்டிவீரன் கையில் வாள் ஏந்தியபடி குதிரையில் கம்பீரமாக காட்சி தரும் பிரமாண்ட சிலை அமைத்து அரசு சார்பில் அதனை பராமரித்து வருகிறார்கள்.

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ஆண்டு தோறும் ஒண்டிவீரன் பிறந்தநாள் மற்றும் நினைவு நாளில் இந்த மணிமண்டபத்திற்கு அரசியல் தலைவர்கள், அமைச்சர்கள், நாடாளுமன்ற மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வந்து மரியாதை செலுத்துவார்கள். அதேபோல், ஏராளமான அமைப்புகளை சேர்ந்ந நிர்வாகிகளும் இங்கு வந்து ஒண்டிவீரனுக்கு மரியாதை செலுத்துவார்கள்.

இன்று ஒண்டிவீரனின் 255-வது நினைவு தினத்தை ஒட்டி, தமிழக அரசு சார்பில் ஒண்டிவீரன் மணிமண்டபத்தில் உள்ள அவரது திருவுருவச் சிலைக்கு நிதி அமைச்சர் மரியவில்சன், பத்திரப்பதிவு மற்றும் வணிகவரித் துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர்.

பின்னர் கூட்டாக செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த அவர்கள், மாநிலத்தின் பொருளாதார நிலை தொடர்ந்து மேம்பட்டு வருவதாகவும், பத்திரப்பதிவுத் துறையில் லஞ்சம் முற்றிலும் ஒழிக்கப்பட்டு வருகிறது என்றும் தெரிவித்தனர்.

கனிமொழி மரியாதை

இதேபோல், மணிமண்டபத்தில் உள்ள ஒண்டிவீரன் சிலைக்கு திமுக துணைப் பொதுச்செயலாளர் கனிமொழி எம்.பி, முன்னாள் அமைச்சர் மதிவேந்தன் உள்ளிட்ட திமுகவினர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர். இந்த நிகழ்ச்சியில் திமுக தொண்டர்கள் பலரும் கலந்து கொண்டனர்.

TAGGED:

FREEDOM FIGHTER ONDIVEERAN
MINISTER MARIA WILSON
DMK MP KANIMOZHI
TIRUNELVELI PALAYANKOTTAI
ONDIVEERANS MEMORIAL DAY

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