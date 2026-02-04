ஏழைகளை 'பசி' எனும் கொடுமையில் இருந்து விடுவிக்க மறைந்த பின்பும் போராடி வரும் தியாகி!
’அனந்த கிருஷ்ணன் அறக்கட்டளை’ என்ற பெயரில் அவரது குடும்பத்தினர் தினமும் 25 பேருக்கு சாப்பாடு மற்றும் ஏழை குழந்தைகளுக்கு இலவசமாக டியூசன் நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : February 4, 2026 at 4:37 PM IST
- இரா.மணிகண்டன்
"எனது கணவர் நகர்மன்ற தலைவராக இருந்த போது அவருக்கு அளிக்கப்பட்ட ஜீப்பில் ஒரு நாள் ஏறி உட்கார்ந்து விட்டேன். ஆனால், அவர் உடனே என்னை கீழே இறக்கிவிட்டார். பின்னர் வீட்டிற்கு வந்த பின், மக்களுக்கு சேவை செய்வதற்காக அரசு வாகனம் கொடுத்துள்ளது. நீ எப்படி ஏறலாம்? என்று என்னிடம் சண்டை போட்டார்" என்று கூறுகிறார் சுதந்திரப் போராட்ட தியாகி அனந்த கிருஷ்ணனின் மனைவி சீதா.
ஆர்.வி. அனந்தகிருஷ்ணன்... தென் மாவட்டங்களில் நன்கு அறியப்பட்ட கம்யூனிஸ்ட் தலைவர்களில் முக்கியமானவர். இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான நல்லகண்ணுவின் நண்பர். அம்பாசமுத்திரம் நகர்மன்றத்தின் முதல் தலைவர் என்ற பெருமைக்கும் சொந்தக்காரர். மேலும், பஞ்சாயத்து தலைவராகவும் இருந்துள்ளார். 2001-ம் ஆண்டு தனது 85-வது வயதில் தியாகி அனந்தகிருஷ்ணன் மறைந்து விட்டாலும், நெல்லை மாவட்டம் விக்கிரமசிங்கபுரத்தில் ஏழைகள் மனதில் இன்றும் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார். இதற்கு அவரது குடும்பத்தினரின் செயலே காரணம்...
விக்கிரமசிங்கபுரத்தில் தியாகி அனந்தகிருஷ்ணனின் பெயர் இன்றும் நிலைத்து நிற்க அவரது குடும்பத்தினர் அப்படி என்ன செய்து விட்டனர்? தியாகி அனந்தகிருஷ்ணனின் மனைவி சீதாவுக்கு வரும் சுதந்திரப் போராட்ட தியாகியின் குடும்ப ஓய்வூதியம் ரூ.10,500-ஐ கொண்டு தினமும் ஏழைகளுக்கு ஒருவேளை உணவு அளித்து வருகின்றனர். இதற்காக 'தியாகி ஆர்.வி.அனந்தகிருஷ்ணன் அறக்கட்டளை' என்பதையும் அவர்கள் நடத்தி வருகின்றனர்.
இது குறித்து கேள்விப்பட்டவுடன், விக்கிரமசிங்கபுரத்திற்கு விரைந்தது ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடக குழு. தியாகி அனந்த கிருஷ்ணனின் வீட்டிற்குள் நுழைந்தவுடன் மகாத்மா காந்தி, முன்னாள் பிரதமர் நேரு, முன்னாள் முதல்வர் காமராஜர் போன்ற தலைவர்களுடன் அனந்தகிருஷ்ணன் நிற்கும் புகைப்படங்கள் நம்மை வரவேற்றன.
அம்பாசமுத்திரம் நகர்மன்ற தலைவராக அவர் பொறுப்பேற்ற புகைப்படமும் அங்கு மாட்டப்பட்டுள்ளது. மேலும், சுதந்திர போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட போது எடுத்த புகைப்படமும் தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. அதில் 'கம்யூனிஸ்ட் செஞ்சேனை தளபதி' ஆர்.வி. அனந்த கிருஷ்ணன் என எழுதப்பட்டுள்ளது. கம்யூனிஸ்ட் தலைவர்களுடன் அவர் எடுத்த புகைப்படங்களும் அந்த சுவரை அலங்கரிக்கின்றன.
ஒவ்வொரு புகைப்படத்தையும் பார்த்து நாம் வியந்து கொண்டே சென்ற போது, அருகில் உள்ள அறையில் ஏராளமான சில்வர் பாத்திரங்களில் சாப்பாடுகள் எடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்தன. நாம் சென்ற நாளில், சாம்பார் சாதம், முட்டைக் கோஸ் பொறியல் மற்றும் அப்பளம் தயாராக வைக்கப்பட்டிருந்து.
மதியம் 12.30 மணி ஆனவுடன், ஏராளமான முதியவர்கள் அங்கு வரத் தொடங்கினர். அவர்களுக்கு அனந்தகிருஷ்ணனின் மனைவி சீதா, மகள்கள் ராஜலட்சுமி (60), ரேவதி குமாரி (52) மற்றும் மகன் ராஜ மணிகண்டன் (50) ஆகியோர் உணவுகளை மகிழ்ச்சியுடன் எடுத்துக் கொடுக்க தொடங்கினர்.
சிலர் வாங்கி அங்கேயே சாப்பிடத் தொடங்கினர். சிலர் தங்கள் வீடுகளுக்கு எடுத்துச் சென்றனர். வழக்கமாக வரும் ஒரு சிலர் வராததை கவனித்த, தியாகி அனந்த கிருஷ்ணன் குடும்பத்தினர், சாப்பாடு வாங்க வந்தவர்களிடம் அவர்கள் ஏன் வரவில்லை? என்று கேட்டனர். அவர்களுக்கு உடல் நிலை சரியில்லை என்று பதில் வந்தவுடன், சாப்பாட்டை எடுத்துக் கொண்டு வராதவர்களின் வீடுகளுக்கு சென்றார் தியாகி அனந்தகிருஷ்ணனின் மூத்த மகள் ராஜலட்சுமி.
அப்போது தியாகி அனந்த கிருஷ்ணனின் இளையமகள் ரேவதி குமாரியிடம் நாம் பேச்சுக் கொடுத்தோம். ஏழைகளுக்கு உணவு வழங்கும் திட்டம் குறித்து விவரிக்க தொடங்கினார். அவர் கூறுகையில், "எனது தந்தை உயிரோடு இருந்த போது அவருக்கு கிடைத்த சுதந்திர போராட்ட தியாகி பென்சனை, மக்களுக்கே வழங்கி விடுவார். அவர் மறைந்த பின்பும் இந்த சேவை தொடர வேண்டும் என விரும்பினார்.
அதன் பின்னர் எனது யோசனையின் படி, எனது தாயார் சீதா ஒப்புதலுடன் ஏழை மக்களுக்காக ’அனந்த கிருஷ்ணன்’ பெயரில் அறக்கட்டளை ஒன்றை தொடங்கினோம். கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் தொடங்கப்பட்ட அறக்கட்டளையின் மூலம் நாள்தோறும் ஆதரவற்ற முதியவர்கள் 25 பேருக்கு சாப்பாடு வழங்கி வருகிறோம்" என்றார்.
தினமும் ரசம், பொறியல், அவியலுடன் சாப்பாடு வழங்கி வருகின்றனர். சில நாட்களில் முட்டை, சிக்கன், மட்டன் போன்ற உணவுகளும் வழங்குகின்றனர். இதற்காக வீட்டிலேயே சமைத்துக் கொள்கின்றனர்.
தியாகி அனந்த கிருஷ்ணன் சிறுவயதில் சுதந்திரப் போராட்டத்தில் தீவிரமாக ஈடுபட்டவர். 16 வயது முதலே ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான பல்வேறு போராட்டங்களில் கலந்து கொண்டவர். 1942 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கத்தில் மகாத்மா காந்தி, நேரு ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டதை கண்டித்து தமிழ்நாட்டில் தீவிரப் போராட்டம் நடந்தது. இதில் கலந்து கொண்டு சிறை சென்றவர்களில் அனந்தகிருஷ்ணனும் ஒருவர்.
திருமணமாகி மனைவி, குழந்தைகளுடன் இருந்திருக்க வேண்டியவர், ஆங்கிலேயர்களால் கைது செய்யப்பட்டு தமிழ்நாட்டின் வேலூர், கடலூர், பாளையங்கோட்டை மட்டுமல்லாமல் ஆந்திராவின் பெல்லாரி சிறையிலும் அடைக்கப்பட்டிருந்தார். அப்போது அவருக்கு வயது 27. சுதந்திர போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதற்காக மொத்தம் 9 ஆண்டுகளை சிறையில் கழித்தவர்.
பின்னர் நாடு சுதந்திரம் அடைந்த பிறகு, நடைபெற்ற முதல் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் அம்பாசமுத்திரம் நகராட்சிக்கு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் போட்டியின்றி தேர்வு செய்யப்பட்டு, முதல் நகர்மன்ற தலைவராகவும் பதவி வகித்துள்ளார்.
நகர்மன்ற தலைவர், ஊராட்சித் தலைவர் போன்ற பதவிகளில் இருந்தாலும், அனந்த கிருஷ்ணன் தனக்கென எதையும் சேர்த்து வைக்கவில்லை. நாடு சுதந்திரம் அடைந்த பிறகு அவரது குடும்பம் வறுமையிலேயே வாழ்ந்துள்ளது. இந்த நிலையில் தான் அவரது மனைவி சீதாவுக்கு அம்பாசமுத்திரம் அரசு மருத்துவமனையில் செவிலியர் வேலை கிடைத்துள்ளது. அதன் பின்னரே அவரது குடும்பம் பொருளாதாரத்தில் தலை தூக்கியுள்ளது. சீதா, தனது வருமானத்தை மட்டுமே வைத்து குழந்தைகளை படிக்க வைப்பது வீட்டுச் செலவுகளை கவனிப்பது என அன்றாட பணிகளை கவனித்து வந்துள்ளார்.
தொடர்ந்து தியாகி அனந்த கிருஷ்ணனின் மனைவி சீதாவிடம் பேசினோம். அப்போது அவர், “எனது கணவர், யார் என்ன உதவி கேட்டாலும், உடனே செய்து கொடுத்து விடுவார். அவர் குடும்பத்திற்காக எதுவும் சம்பாதிக்கவில்லை. அவர் சேர்மனாக இருந்த போது நான் வெளியே சொல்வதற்காக, மனைவி என்ற உரிமையில் அவரது ஜீப்பில் ஏறி உட்கார்ந்து விட்டேன். அந்த ஜீப்பில் வட்டார வளர்ச்சி அதிகாரியும் உடன் இருந்தார். ஆனால், என்னை கீழே இறங்கும்படி எனது கணவர் கூறி விட்டார். பின்னர் வீட்டிற்கு வந்த பிறகு மக்களுக்கு சேவை செய்வதற்காக அரசு வாகனம் கொடுத்துள்ளது. நீ எப்படி ஏறலாம் என்று என்னிடம் சண்டை போட்டார்” என்று பெருமிதத்துடன் கூறினார்.
அப்போது அங்கே உணவு வாங்க வந்த குருவம்மா என்ற மூதாட்டியிடம் பேச்சுக் கொடுத்தோம். அவர் கூறுகையில், ”அனந்த கிருஷ்ணன் சேர்மனாக இருந்த போது தான் எங்கள் ஊருக்கு தண்ணீர் கிடைத்தது. இப்போது என்னை போன்ற முதியவர்களுக்கு தினமும் சாப்பாடு தருகின்றனர். இதன் மூலம் எங்கள் பசியை போக்கிக் கொள்கிறோம்” என்றார்.
முதியவர் அந்தோணிசாமி கூறுகையில், ”அனந்த கிருஷ்ணன் மறைந்த பிறகு அவரது குடும்பத்தினர் என்னைப் போல் பசியால் வாடும் ஆதரவற்ற முதியவர்களுக்கு தினமும் மதியம் உணவு வழங்கி வருகின்றனர். சுமார் 25 பேர் இங்கு வந்து சாப்பிட்டு செல்கிறோம். உடல் நலம் குன்றி படுக்கையில் இருப்பவர்களின் வீடுகளுக்கே சென்று சாப்பாடு வழங்குகின்றனர்" என்றார்.
தொடர்ந்து தியாகி அனந்தகிருஷ்ணனின் மகள் ரேவதி குமாரி கூறுகையில், ”எங்களது தந்தை சுதந்திர போராட்ட தியாகி என்பதை நினைத்து மிகவும் பெருமைப்படுகிறோம். அவர் பள்ளி படிப்பை முடித்தவுடன் கள்ளுக்கடை மறியல் போன்ற பல்வேறு போராட்டங்களில் கலந்து கொண்டார். சுதந்திர போராட்டத்தின் போது காந்தி, நேரு கைது செய்யப்பட்ட போது எனது தந்தை இப்பகுதியில் பல்வேறு போராட்டங்கள் நடத்தியதால் கைது செய்யப்பட்டார்.
தூக்கத்தில் கூட எனது தந்தை, ’வந்தே மாதரம்’ என்று தான் கூறுவார். இந்திரா காந்தி, ஜெயலலிதா ஆகியோரிடம் விருது வாங்கியுள்ளார். அவரது தியாகி பென்சன் தொகையை ஏழைகளின் உணவுக்காக செலவு செய்வதை பாக்கியமாக கருதுகிறோம். எனது தந்தை எப்படி இறுதி வரை மக்களுக்காக உதவி செய்தாரோ, அதே போல் அவர் மறைவுக்குப் பிறகும் அவரது தியாகம் தொடர வேண்டும் என்பதற்காக நாள்தோறும் முதியோர்களுக்கு உணவு வழங்கி வருகிறோம். அவரது பென்ஷன் தொகை தவிர, எங்கள் சொந்த பணத்திலிருந்தும் செலவு செய்கிறோம்” என்றார்.
மேலும் பேசிய ரேவதி குமாரி, “எதிர்காலத்தில் போட்டி தேர்வுக்கு தயாராகும் தேர்வர்களுக்கு இலவசமாக பயிற்சி கொடுக்க வேண்டும் என்பது தான் எங்களது லட்சியம். தற்போது தினமும் 18 குழந்தைகளுக்கு இலவசமாக டியூசன் எடுக்கிறோம். அவர்களுக்கு தேவையான கல்வி கட்டணம், நோட்டுப் புத்தகம் மற்றும் சீருடை போன்றவற்றையும் வாங்கிக் கொடுக்கிறோம்” என்று பெருமையோடு கூறினார்.