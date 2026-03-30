இலவச திட்டங்கள் சமூக நீதிக்கான இன்வெஸ்ட்மென்ட் - கனிமொழி
"மகளிர் உரிமை தொகை பெண்கள் செலவு செய்யும் திறனை அதிகரிக்கிறது. இதன் மூலம் பொருளாதாரம் அதிகரிக்கிறது" என கனிமொழி எம்பி கூறியுள்ளார்.
Published : March 30, 2026 at 2:11 PM IST
சென்னை: திமுகவின் இலவச திட்டங்களை விமர்சிக்கும் விதமாக எதிர்க்கட்சியினர் சிலர் கருத்து பதிவிட்டு வந்த நிலையில், "இலவச திட்டங்கள் சமூகநீதிக்கான இன்வெஸ்ட்மென்ட்" என கனிமொழி பதில் அளித்துள்ளார்.
சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள திமுக தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் அக்கட்சியின் தேர்தல் அறிக்கை தயாரிப்புக் குழு தலைவர் கனிமொழி எம்பி இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "பலர் இலவசங்கள் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தி அரசியலாக்க முயற்சி செய்கின்றனர். மக்கள் கையில் பணம் கொடுக்கும் போது தான் பொருளாதாரம் வளர்ச்சி அடையும்" என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், "மகளிர் உரிமை தொகை பெண்கள் செலவு செய்யும் திறனை அதிகரிக்கிறது. இதன் மூலம் பொருளாதாரம் அதிகரிக்கிறது. கட்டணமில்லா பேருந்து பயணத் திட்டம், பெண்கள் சம்பாதிக்கும் வாய்ப்பை ஏற்படுத்திக் கொடுக்கிறது. இலவசத் திட்டங்கள் சமூக நீதிக்கான இன்வெஸ்ட்மென்ட். சமூக நீதி உருவாகிவிடக் கூடாது என்று நினைப்பவர்கள் இதனை விமர்சனம் செய்யலாம்" என கூறினார்.
தொடர்ந்து, "பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என கூறும் அதிமுகவினர், அவர்கள் ஆட்சியில் பொள்ளாச்சி சம்பவத்தின் மீது ஒரு எஃப்ஐஆர்-ஐ கூட போட முடியவில்லை. பொள்ளாச்சி சம்பவத்தில் குற்றவாளிகளை காப்பாற்ற முயற்சி செய்தது அதிமுக. பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும், குற்றம் செய்தவர்கள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை முதலமைச்சர் உறுதி செய்துள்ளார். எனவே திமுக-வை விமர்சிக்கும் அருகதை அதிமுக-விற்கு இல்லை" என காட்டமாக தெரிவித்தார்.
முன்னதாக, "கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக தேர்தல் அறிக்கையில் 505 தேர்தல் வாக்குறுதிகளை தந்திருந்தோம். அதில், 404 வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன. காலை உணவு திட்டம், தாயுமானவர் திட்டம், தமிழ் புதல்வன், நான் முதல்வன் போன்ற தேர்தல் வாக்குறுதிகளில் இல்லாத எத்தனையோ திட்டங்களை முதலமைச்சர் நிறைவேற்றியிருக்கிறார்" என அவர் பெருமிதத்தடன் கூறினார்.
அத்துடன், "மீதமுள்ள 101 வாக்குறுதிகளில் 37 வாக்குறுதிகள் ஒன்றிய அரசின் ஒத்துழைப்போடு தான் நிறைவேற்ற முடியும் என்ற காரணத்தினால் அவை நிறைவேற்ற முடியாத சூழல் உள்ளது. மீதியுள்ள 64 திட்டங்கள், அப்பகுதிகளில் உள்ள மக்களின் எதிர்ப்பு காரணத்தினால் நிறைவேற்ற முடியாத சூழல் உள்ளது" என திட்டங்களை நிறைவேற்ற முடியாததற்கான காரணங்களையும் அவர் விளக்கினார்.
இதையடுத்து, "தேர்தல் அறிக்கை குழு, பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு சென்று அப்பகுதி மக்களை சந்தித்து, அவர்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட மனுக்கள் மற்றும் மின்னஞ்சல், வாட்ஸ்-ஆப் போன்றவற்றின் வாயிலாக பெறப்பட்ட 80,000 கருத்துக்களின் அடிப்படையிலேயே தற்போதைய தேர்தல் வாக்குறுதிகள் தயார் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன" என்று தெரிவித்தார்.
இத்துடன், "கொடுக்கப்பட்டவை நிறைவேற்றப்படக் கூடிய வாக்குறுதிகளாக இருக்க வேண்டும் என முதலமைச்சர் உறுதியாக எங்களுக்கு அறிவுரை வழங்கியதன் அடிப்படையிலேயே இந்த தேர்தல் அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டது" என்றும் அவர் கூறினார்.
தொடர்ந்து திமுக-வின் தேர்தல் அறிக்கை அதிமுக-வின் தேர்தல் அறிக்கையை போன்றுள்ளது என்ற எடப்பாடியின் விமர்சனத்திற்கு பதிலளித்த கனிமொழி எம்பி, "அதிமுக-வின் தேர்தல் அறிக்கையை படிப்பதற்கு கூட எங்களுக்கு நேரமில்லை. அதிமுக-வின் தேர்தல் அறிக்கையை யாரும் படித்ததாக கூட எனக்கு தெரியவில்லை. அவர்களின் தேர்தல் அறிக்கையை யாரும் பெரிதாக பொருட்படுத்தவும் இல்லை.
அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் பல விஷயங்கள் நிறைவேற்றப்பட முடியாதவை. அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையில் தற்போது நடைமுறையில் இருக்கும் திட்டங்களே உள்ளன. திமுக என்ன திட்டங்களை செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை கூட தெரிந்து கொள்ளாமல், அதிமுக தன்னுடைய தேர்தல் அறிக்கையை உருவாக்கி உள்ளது. மேலும், அவர்களின் தேர்தல் அறிக்கையை காப்பி செய்யக் கூடிய அவசியம் நிச்சயம் எங்களுக்கு இல்லை" என்றார்.
அத்துடன், "மகளிருக்கு ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கும் உரிமை தொகை திட்டம் நாங்கள் நிறைவேற்றியது. மாதம் ரூ. 2 ஆயிரம் மகளிருக்கு தருவோம் என திமுக அறிவித்த பின்பு அதிமுக அதையே கூறி உள்ளனர். இது வேடிக்கையாக உள்ளது. திமுக 80 சதவீதத்திற்கும் மேலான வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றியுள்ளது. அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையில் கொடுத்த வாக்குறுதிகளில் எத்தனை நிறைவேற்றவில்லை என்ற கணக்கெடுப்பு எடுத்தால் அந்த பட்டியல் நீண்டு கொண்டே போகும்" என கனிமொழி எம்பி விமர்சித்தார்.