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மெரினா, பெசன்ட் நகர் கடற்கரைகளில் 32 இடங்களில் இலவச இணைய வசதி

பொதுமக்கள் அதிகம் கூடுமிடங்களான கடற்கரைப் பகுதிகள், பூங்காக்கள், விளையாட்டுத் திடல்களில் இலவச இணைய வசதியை ஏற்படுத்த தமிழக அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 11, 2026 at 11:02 PM IST

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சென்னை: மெரினா கடற்கரை மற்றும் பெசன்ட் நகர் கடற்கரைப் பகுதிகளில் 32 இடங்களில் இலவச வைஃபை (WIFI) வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

சென்னையில் மக்கள் அதிகம் வந்து செல்லும் கடற்கரைப் பகுதிகளான மெரினா, பெசன்ட் நகர் மற்றும் திருவான்மியூர் கடற்கரைப் பகுதிகளில் முதற்கட்டமாக மக்கள் தங்குதடையின்றி இணைய பயன்பாட்டினை மேற்கொள்ளும் வகையில் உயர்தரத்தில் இலவச வைஃபை (WIFI) வசதிக்கான ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தது. அதன் அடிப்படையில் மெரினா கடற்கரை மற்றும் பெசன்ட் நகர் கடற்கரைப் பகுதிகளில் 32 இடங்களில் பயன்பாட்டில் இல்லாத இலவச வைஃபை வசதி நேற்று முதல் பயன்பாட்டிற்குக் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.

சென்னை மாநகராட்சி
சென்னை மாநகராட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட மெரினா கடற்கரைப் பகுதியில் உழைப்பாளர் சிலை முதல் கலங்கரை விளக்கம் வரை 27 இடங்களிலும், பெசன்ட் நகர் கடற்கரைப் பகுதியில் 5 இடங்களிலும் நேற்று முதல் இலவச வைஃபை (WIFI) வசதி மக்கள் பயன்பாட்டிற்குக் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. இந்த வைஃபை வசதியினைப் பயன்படுத்துவதற்கு மக்கள் தங்கள் செல்பேசியில் வைஃபையினை ஆன் செய்து அதனை கிளிக் செய்தவுடன் வரும் QR Code-யை மீண்டும் கிளிக் செய்தவுடன், செல்பேசி எண்ணிற்கு வரும் OTP எண்ணை இதில் பதிவு செய்தவுடன் வைஃபை இணைப்பு ஏற்படும். மக்கள் இதனை இலவசமாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

இதன் தொடர்ச்சியாக, பொதுமக்கள் அதிகம் கூடுமிடங்களான இதர கடற்கரைப் பகுதிகள், பூங்காக்கள், விளையாட்டுத் திடல்கள் உள்ளிட்ட மக்கள் அதிகம் வந்து செல்லும் இடங்களில் பயன்பாட்டில் இல்லாத வைஃபை வசதியினை மீண்டும் பயன்பாட்டிக்குக் கொண்டு வருதல் மற்றும் புதிதாக வைஃபை (WIFI) வசதியினை ஏற்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

மேலும் சென்னை மாநகராட்சி பகுதிகளில் மாடுகளுக்கு சிப் பொருத்தாத உரிமையாளர்களுக்கு அபராதம் விதிக்க மாநகராட்சி அதிகாரிகள் முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன். சென்னை மாநகரத்தில் முக்கியமான சாலைகளில் மாடுகள் சுற்றி தெரிவதாக பொதுமக்கள் தொடர் புகாரை தெரிவித்து வந்தனர். இந்த புகாரின் அடிப்படையில் சென்னையில் முக்கிய சாலைகளில் சுற்றித் திரியும் மாடுகளை கண்டறிந்து அந்த மாடுகளை சம்பந்தப்பட்ட உரிமையாளர்களும் ஒப்படைப்பது மற்றும் சாலைகளில் சுற்றித் தெரியும் மாடுகளுக்கு சிப் பொருத்தும் பணியினை சென்னை மாநகராட்சி மேற்கொண்டது.

அதன்படி சென்னையில் 22,875 மாடுகள் உள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ள நிலையில், ஆயிரத்திற்கும் குறைவான மாடுகள் மட்டுமே சிப் பொருத்தப்பட்டுள்ளதாகவும், சாலையில் சுற்றித்திரியும் மாடுகளால் ஏற்படும் விபத்துக்கள தடுக்க சென்னை மாநகராட்சி இந்த நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளதாக சென்னை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

அவ்வாறு சிப் பொருத்தப்படாத மாடுகளின் உரிமையாளர்களுக்கு அபராதத்தையும் விதிக்க சென்னை மாநகராட்சி திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

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