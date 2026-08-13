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சுங்கத்துறையில் வேலை வாங்கித் தருவதாக மோசடி நாடகம் - ஆந்திர முதியவர் சிக்கியது எப்படி?

இதே போன்று எத்தனை பேரிடம் மோசடியில் ஈடுபட்டுள்ளார்? வேறு நபர்களுடன் தொடர்பு உள்ளதா? என்பதை அறிய போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

சென்னை விமான நிலைய காவல் நிலையம்
சென்னை விமான நிலைய காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 13, 2026 at 2:40 PM IST

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சென்னை: விமான நிலையத்தின் சுங்கத்துறையில் வேலை வாங்கித் தருவதாகக் கூறி, ரூ. 68 ஆயிரம் கேட்டு மோசடி செய்ய முயன்ற ஆந்திராவைச் சேர்ந்த 73 வயது முதியவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

ஆந்திர மாநிலம் ரேணிகுண்டா பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சங்கரையா (வயது 73). இவர் சென்னை ஆலந்தூர் பகுதியில் வசித்து வந்துள்ளார். சங்கரையா சென்னை விமான நிலையம் மற்றும் விமான நிலையம் மெட்ரோ ஆகிய பகுதிகளில் சில நாட்களாகவே சுற்றி திரிந்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து தாம்பரம் செல்லும் மாநகரப் பேருந்தில் சங்கரையா பயணம் செய்தபோது விமான நிலைய சுங்கத்துறையில் காலி பணியிடங்கள் இருப்பதாகவும், முறையாக விண்ணப்பித்தால் அங்கு வேலை கிடைக்கும் என்றும் செல்போனில் ஒருவரிடம் பேசிக் கொண்டிருந்ததாக கூறப்படுகிறது.

அப்போது அருகில் அமர்ந்திருந்த தாம்பரம் மகாலட்சுமி நகரைச் சேர்ந்த ராமமூர்த்தி என்பவர், தனது மகள் பொறியியல் பட்டதாரி எனவும், அவருக்கு அந்த வேலை கிடைக்குமா எனவும் சங்கரையாவிடம் கேட்டுள்ளார்.

அதற்கு சங்கரையா நிச்சயம் பெற்றுவிடலாம் எனக் கூறி வேலைக்கான விண்ணப்ப படிவத்தை வாங்குவதற்கு 2,500 ரூபாய், தனக்கு 500 என 3,000 ரூபாய் கொடுத்தால் அந்த படிவத்தையும் வாங்கி கொடுத்து வேலைக்கும் ஏற்பாடு செய்வதாக கூறியதாகத் தெரிகிறது.

இதனை நம்பிய ராமமூர்த்தி, சங்கரையாவிடம் 3,000 ரூபாய் கொடுத்துள்ளார். பணத்தைப் பெற்றுக்கொண்ட சங்கரையா இரண்டு நாட்களில் ராமமூர்த்தியின் மகளுக்கு சுங்கத்துறையில் வேலை வாங்கிவிடலாம், அதன்பிறகு தமக்கு விருப்பம் போல் பண உதவி செய்யலாம் என்று கூறிவிட்டு அங்கிருந்து சென்றுள்ளார்.

கைது செய்யப்பட்ட சங்கரையா
கைது செய்யப்பட்ட முதியவர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதையடுத்து மீண்டும் ராமமூர்த்தியை செல்போனில் தொடர்புகொண்ட சங்கரையா, விண்ணப்ப படிவம் வழங்குவதற்கு இன்று தான் கடைசி நாள். எனவே உடனடியாக விண்ணப்பத்தை பூர்த்தி செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார்.

மேலும், தான் சுங்கத்துறை அதிகாரிகளிடம் பேசிவிட்டதாகவும், அந்த அதிகாரிகளுக்கு வழங்குவதற்காக ரூபாய் 65 ஆயிரம் தேவைப்படுவதாகவும், அந்தப் பணத்துடன் சென்னை விமான நிலைய வளாகத்திலுள்ள மெட்ரோ ரயில் நிலைய நுழைவு வாயிலுக்கு வருமாறும், தான் அங்கு காத்திருப்பதாகவும் சங்கரையா தெரிவித்துள்ளார்.

இதையடுத்து சங்கரையா கேட்டபடி, 65 ஆயிரம் ரூபாய் பணத்துடன் ராமமூர்த்தி விமான நிலையம் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்திற்கு சென்றுள்ளார். அங்கு காத்திருந்த சங்கரையா, “முதலில் பணத்தை கொடு” என்று கேட்டதாக கூறப்படுகிறது.

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அப்போது ராமமூர்த்தி கேட்ட சில கேள்விகளுக்கு சங்கரையா சரியான பதிலளிக்காமல் மழுப்பியுள்ளார். இதனால் அவருடைய நடவடிக்கையில் சந்தேகமடைந்த ராமமூர்த்தி, அவரை பிடித்து சென்னை விமான நிலைய போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளார்.

சம்பவ இடத்திற்கு வந்த சென்னை விமான நிலைய போலீசார், ராமமூர்த்தியிடம் கேட்டபோது, தனக்கு சங்கரையா மீது எழுந்த சந்தேகங்கள் குறித்து தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். உடனடியாக சங்கரையாவை காவல்நிலையம் அழைத்துச்சென்று போலீசார் விசாரணை நடத்தினர்.

விசாரணையில் சென்னை விமான நிலைய சுங்கத்துறையில் காலி பணியிடங்கள் இருக்கிறது என பொய் கூறி 65 ஆயிரம் ரூபாய் பணத்தை பெற்றுக்கொண்டு மோசடி செய்ய திட்டமிட்டிருந்தது தெரியவந்துள்ளது.

இதையடுத்து சங்கரையா மீது மோசடி உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், அவரை ஆலந்தூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர். மேலும் இதுபோன்று எத்தனை பேரிடம் மோசடியில் ஈடுபட்டுள்ளார்? வேறு நபர்களுடன் தொடர்பு உள்ளதா? போன்ற விவரங்களை அறிய, சங்கரையாவை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருவதாக சென்னை விமான நிலைய போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.

சென்னை விமான நிலையத்தில் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் பெயரை பயன்படுத்தி பணம் மற்றும் பொருட்களை பறிக்க முயலும் சம்பவங்கள் தொடர்ந்து அரங்கேறி வருகிறது. கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு சுங்கத்துறை அதிகாரி எனக் கூறி விமான பயணி ஒருவரிடம் இருந்து 12 சவரன் தங்க நகை பறிக்கப்பட்ட சம்பவத்தின் பரபரப்பு அடங்குவதற்கு முன்பு, சுங்கத்துறையில் வேலை வாங்கித் தருவதாக 68 ஆயிரம் ரூபாய் மோசடி முயன்ற சம்பவம் மீண்டும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

TAGGED:

CUSTOMS DEPARTMENT JOB
CHENNAI AIRPORT
சுங்கத்துறை வேலை மோசடி
ஆந்திரா முதியவர் கைது
ANDHRA OLD MAN ARREST

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