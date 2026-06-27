தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகளை ஏமாற்றி ரூ.100 கோடி மோசடி; மோசடி மன்னன் கைது
சென்னை சாலிகிராமத்தில் உள்ள மெஜஸ்டிக் காலனியில் அரசகுமாரை போலீசார் இன்று (ஜூன் 27) கைது செய்துள்ளது.
Published : June 27, 2026 at 10:13 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகளை குறிவைத்து ரூ. 100 கோடி மோசடி செய்த நபரை சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீஸார் கைது செய்து நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளனர்.
தமிழ்நாடு தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகளை குறிவைத்து சுமார் 100 கோடி ரூபாய் வரை ஏமாற்றிய மோசடி நபரை சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலிஸார் இன்று (ஜூன் 27) கைது செய்துள்ளனர். மேலும், இதுகுறித்து சென்னை காவல்துறை ஆணையர் அலுவலகம் செய்தி குறிப்பு ஒன்றை வெளியிடப்பட்டு உள்ளது.
அதில் கூறியிருப்பதாவது, "சென்னை தி.நகரில் செயல்பட்டு வரும் தமிழ்நாடு தனியார் பள்ளிகள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு (Federation of Associations of Private School In Tamil Nadu)-இன் செயலாளர் இளங்கோவன், சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையாளர் அமல்ராஜிடம் புகார் ஒன்றை அளித்தார்.
அந்த புகாரில், 'கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக தமிழ்நாட்டில் உள்ள தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகள், தங்களின் பள்ளிகளுக்கான அங்கீகாரம், தரம் உயர்த்துதல் மற்றும் திட்ட அனுமதி ஆகியவற்றைப் பெறுவதில் சிரமங்களை எதிர் கொண்டு வந்தனர்.
இந்த சூழலில், சென்னை சாலிகிராமத்தை மையமாகக் கொண்டு 'தமிழ்நாடு தனியார் பள்ளிகள் சங்கம்' என்ற பெயரில், பதிவு செய்யப்படாமல் இயங்கி வந்த சங்கத்தை சேர்ந்த அரசகுமார், தனக்கு உள்ள அரசியல் செல்வாக்கு மற்றும் அதிகார தொடர்புகளைப் பயன்படுத்தி நிரந்தர அங்கீகாரம், பள்ளித் தரம் உயர்வு, டிடிசிபி/சிஎம்டிஏ (DTCP/CMDA) உள்ளிட்ட அனுமதிகளை பெற்று தருவதாகக் கூறி உறுதியளித்தார்.
அதற்கான பணத்தையும் அவர் பெற்றுக் கொண்டார். ஆனால், உறுதியளித்தப்படி அவர் அனுமதிகளைப் பெற்றுத் தரவில்லை. மேலும், பணத்தையும் அவர் திரும்ப வழங்கவில்லை. அவரை நம்பி தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள பல தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகள் பணத்தைக் கொடுத்துள்ளனர். அதன் மதிப்பு சுமார் 100 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகம் இருக்கும். இவ்வளவு பெரிய தொகையை வசூலித்து ஏமாற்றிய அரசகுமார் மற்றும் அவருக்கு உடந்தையாக இருந்தவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்' என கூறப்பட்டிருந்தது.
இந்த புகாரின் மீது சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவில் வழக்குபதிவு செய்து புலன் விசாரணை மேற்கொண்டது. மேலும், இவ்வழக்கில் தொடர்புடையவர்கள் மீது விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையாளர் ஏ. அமல்ராஜ் உத்தரவிட்டார். இதன்பேரில், சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீஸார் தனிப்படை அமைத்து தனியார் பள்ளிகளை ஏமாற்றி பல கோடி ரூபாய்களை மோசடி செய்த அரசகுமாரை தேடி வந்தனர்.
இந்த நிலையில், சென்னை சாலிகிராமத்தில் உள்ள மெஜஸ்டிக் காலனியில் வைத்து அரசகுமாரை காவல்துறை இன்று (ஜூன் 27) கைது செய்துள்ளது" என தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.