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திருச்செந்தூர் முருகன் கோயில் விரைவு தரிசன கட்டண மோசடி- உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு முக்கிய உத்தரவு

முன்ஜாமீன் மனு தாக்கல் செய்த மூன்று பேரும் காவல் துறை விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்க வேண்டும். மறு உத்தரவு வரும் வரை மூன்று பேரையும் கைது செய்யக்கூடாது என்று நீதிபதி உத்தரவு பிறப்பித்தார்.

திருச்செந்தூர் முருகன் கோவில்
திருச்செந்தூர் முருகன் கோவில் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 9, 2026 at 10:35 PM IST

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மதுரை: திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் விரைவு தரிசன கட்டண மோசடி தொடர்பான விவகாரத்தில் முன்ஜாமின் கோரிய வழக்கில், மாவட்ட குற்றபிரிவு விசாரணை அதிகாரி, விசாரணை அறிக்கையை தாக்கல் செய்யுமாறு சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

அறுபடை வீடுகளில் 2-ஆம் படை வீடான திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலுக்கு நாள்தோறும் ஏராளமான பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்ய வருகின்றனர். திருவிழா மற்றும் சில முக்கிய தினங்களில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகின்றனர். பொது தரிசனம் மற்றும் 100 ரூபாய் கட்டண தரிசனம் என 2 வழிகளில் பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்கிறார்கள். இதற்கிடையே, கட்டண தரிசன டிக்கெட்டில் 25 லட்ச ரூபாய் முறைகேடு நடந்துள்ளதாக கோவில் நிர்வாகம் தரப்பில் 3 பேர் மீது புகார் கொடுக்கப்பட்டது.

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இதையடுத்து, கோவில் பணியாளர்கள் பாலமுருகன், உச்சிமாகாளி உள்ளிட்டோர் முன்ஜாமீன் கோரி உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு தாக்கல் செய்தனர். இந்த மனு, நீதிபதி பி.தனபால் முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "இது ஒரு விசித்திரமான வழக்கு. ஒரு பக்தர் 100 ரூபாய் தரிசன டிக்கெட் வாங்கும்போது கணினியில் ஒரு டிக்கெட் உருவாகும். அதேபோன்று ஒரு போலி டிக்கெட்டும் உருவாகும். அந்த போலி டிக்கெட்டை புதிதாக வரும் நபரிடம் விற்பனை செய்து முறைகேடு செய்துள்ளனர்.

போலி டிக்கெட் தொடர்பான ஆவணங்களை, மாவட்ட குற்றப்பிரிவு விசாரணை அதிகாரியிடம் கொடுத்துள்ளோம். விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது" என்று கூறினார்.

அதற்கு, "போலி டிக்கெட் விற்று கிடைத்த பணத்தை, முறைகேடு செய்த பணியாளர்கள் எவ்வாறு எடுத்துச் சென்றார்கள்? அவர்களை சோதனை செய்யும் நடைமுறை இல்லையா?" என்று நீதிபதி கேள்வி எழுப்பினார்.

அதற்கு, "கோயில் பணியாளர்கள் பணத்தை எடுத்துச் சென்ற இரண்டு சம்பவங்கள் மட்டும் சிசிடிவியில் பதிவாகியுள்ளது. கோவிலில் திருட்டுத்தனம் செய்வதற்கு எப்படித்தான் இவர்களுக்கு மனது வந்ததோ தெரியவில்லை. அவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்று அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் வாதிட்டார்.

அப்போது மனுதாரர்கள் தரப்பில், "இதுபோன்று கட்டண டிக்கெட் விற்கும் மையங்கள் 3 உள்ளன. ஆனால், எங்களை மட்டுமே குறை சொல்கிறார்கள். நாங்கள் காவல் துறை விசாரணைக்கு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்குகிறோம்" என்று தெரிவித்தனர்.

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இதையடுத்து, "மூன்று பேரும் காவல் துறை விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்க வேண்டும். மறு உத்தரவு வரும் வரை மூன்று பேரையும் கைது செய்யக்கூடாது. இந்த வழக்கின் மாவட்ட குற்றப் பிரிவு விசாரணை அதிகாரி, விசாரணை அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய வேண்டும்" என உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள், வழக்கு விசாரணையை ஒத்தி வைத்து உத்தரவிட்டார்.

TAGGED:

HC MDU BENCH
TIRUCHENDUR TEMPLE DHARSHAN FEES
திருச்செந்தூர் கோயில்
விரைவு தரிசன கட்டண மோசடி
TIRUCHENDUR TEMPLE SPECIAL DHARSHAN

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