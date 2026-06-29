தனியார் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் பெற்று தருவதாக மோசடி - தீவிரம் அடைந்தது விசாரணை
மோசடி புகாரில் கைது செய்யப்பட்ட சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள பி.டி.அரசகுமார் திமுகவின் செய்தி தொடர்பு குழு துணைத் தலைவராக பதவி வகித்து வருவது தெரிய வந்துள்ளது.
Published : June 29, 2026 at 3:52 PM IST
சென்னை: தனியார் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் உள்ளிட்ட அரசு அனுமதிகளை பெற்று தருவதாக கூறி ரூ.100 கோடி வரை மோசடி நடைபெற்றதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்த நிலையில், இது தொடர்பாக தனியார் பள்ளிகள் புகார் அளிக்க முன் வரலாம் என சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர்.
தமிழ்நாடு தனியார் பள்ளிகள் சங்க கூட்டமைப்பின் செயலாளர் டி.சி. இளங்கோவன் சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு பரபரப்பு புகார் ஒன்றை அளித்தார்.
அந்த புகாரில் "பதிவு செய்யப்படாத தமிழ்நாடு பிரைவேட் ஸ்கூல் அசோசியேஷன் என்ற அமைப்பின் நிர்வாகியான பி.டி. அரசகுமார் மற்றும் சிலர் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகளிடம் பள்ளிக்கு அங்கீகாரம் புதுப்பிப்பு மற்றும் கட்டட அனுமதி உள்ளிட்ட பல்வேறு ஒப்புதல்களை பெற்று தருவதாகக் கூறி அவர்களிடமிருந்து ரூ.100 கோடி பெற்றுள்ளார். மேலும், வாக்குறுதி அளித்தபடி அனுமதிகளை பெற்று தராமலும், லஞ்சமாக பெற்ற பணத்தை திருப்பி வழங்காமல் மோசடி செய்துள்ளார்" என அந்த புகாரில் குறிப்பிட்டு இருந்தார்.
இந்த புகார் குறித்து சென்னை மத்திய குற்றப் பிரிவு போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். போலீசாரின் முதல் கட்ட விசாரணையில், இந்த புகார் தொடர்பாக தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகளிடம் இருந்து ஆவணங்கள், வங்கி பரிவர்த்தனை விவரங்கள் மற்றும் வாக்குமூலம் பெறப்பட்டுள்ளன. அதன் அடிப்படையில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் உள்ள தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகளிடமிருந்து கோடிக்கணக்கில் பணம் வசூலிக்கப்பட்டது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேலும் இந்த மோசடியில் பாதிக்கப்பட்ட பள்ளிகளின் சரியான எண்ணிக்கை மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட மாவட்டங்கள் குறித்த முழுமையான விவரங்கள் தொடர்ந்து சேகரிக்கப்பட்டு வருவதாக மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கின் முக்கிய குற்றவாளியான பி.டி. அரசகுமார், ஜூன் 27-ஆம் தேதி சென்னையில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் வைத்து அதிரடியாக கைது செய்யப்பட்டார். பின்னர் அவரிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
மேலும் இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய மற்ற குற்றவாளிகள் குறித்தும் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். அவர்களுக்கு எதிரான ஆதாரங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு வருவதாக காவல்துறை தரப்பில் தெரவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் கைது செய்யப்பட்ட சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள பி.டி.அரசகுமார் திமுக செய்தி தொடர்பு குழு துணை தலைவராக பதவி வகித்து வருவது தெரிய வந்துள்ளது. இதனால் இவர் அரசியல் செல்வாக்கை பயன்படுத்தி அரசு அனுமதிகளை பெற்று தருவதாக கூறி, பள்ளி நிர்வாகிகள் இடம் பணம் வசூல் செய்திருக்கலாம் என்ற கோணத்தில் சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது.
மேலும், பாதிக்கப்பட்ட பள்ளி உரிமையாளர்கள் சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவில் புகார் அளிக்க போலீசார் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.