'என்னது மலிவு விலையில் சிவகாசி பட்டாசா...' யூடியூப் விளம்பரம் மூலம் பல இடங்களில் மோசடி?
பொது மக்களிடம் யூடியூப் விளம்பரம் வாயிலாக மலிவு விலையில் சிவகாசி பட்டாசு என்ற பெயரில் மோசடி நடந்திருப்பது அம்பலமாகியுள்ளது.
Published : October 19, 2025 at 10:59 PM IST
தஞ்சாவூர்: கும்பகோணம், பாபநாசம் மற்றும் திருவிடைமருதூர் ஆகிய 3 வட்டத்தில் மட்டும் பல ஆயிரம் பேரிடம் பல லட்ச ரூபாய் அளவிற்கு மோசடி நடந்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கும்பகோணம் அடுத்த திருவிடைமருதூர் பகுதியை சேர்ந்தவர் மணிகண்டன். இவர் தனியார் நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வருகிறார். கடந்த 10ம் தேதி இவர் யூடியூபில், 'மலிவு விலை சிவகாசி பட்டாசுகள்' என்ற பெயரில் ஒரு வீடியோ விளம்பரம் வந்ததை கவனித்துள்ளார். குறிப்பிட்ட அந்த பட்டாசு விற்பனைக்கான இணையதளத்தில் தனக்கு பிடித்த பட்டாசுகளை ஆர்டர் செய்து 7,785 ரூபாயையும் போன் பே வாயிலாக செலுத்தியுள்ளார். பின்னர் அவருக்கான பட்டாசுகள் 15ம் தேதி அவரது வீட்டு முகவரிக்கு டெலிவரி செய்யப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனை தொடர்ந்து மணிகண்டன் தீபாவளி பட்டாசு பார்சலுக்காக 15ம் தேதி வரை காத்திருந்தார். 16ம் தேதியும் பட்டாசு பார்சல் வராத நிலையில், இது குறித்து சம்மந்தப்பட்ட செல்போன் எண்ணை தொடர்பு கொண்ட போது அது சுவிட்ச் ஆப் செய்யப்பட்டிருந்தது.
மேலும், 'பாண்டியன் கிராக்கர்ஸ்' என்ற நிறுவனத்தின் பெயரில் இருந்த இணைய தள சேவையும் முடக்கப்பட்டு இருந்தது. இதனை தொடர்ந்து நாம் ஏமாற்றப்பட்டு விட்டோம் என்பதனை உணர்ந்த மணிகண்டன் இது குறித்து உடனடியாக, திருநீலக்குடி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.
அதில் மணிகண்டன், '' போலி பட்டாசு கம்பெனி பெயரில் இணையதளம் உருவாக்கியவர்கள், பொய்யான விளம்பரம் செய்து ஏமாற்ற காரணமாக அமைந்த யூடியூப் சேனல்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் பட்டாசுக்காக தான் செலுத்திய தொகையை மீட்டுத்தர வேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இந்த நிலையில், மணிகண்டனை போல மேலும் பலர் தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இதே போன்று பாதிக்கப்பட்டு புகார் அளித்திருப்பது தெரிய வந்துள்ளது. தஞ்சை மாவட்டத்திற்குட்பட்ட கும்பகோணம், திருவிடைமருதூர் மற்றும் பாபநாசம் ஆகிய 3 வட்டங்களில் மட்டும் பல பேரிடம் லட்ச கணக்கில் ஏமாற்றப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அதே போல, யூடியூபில் வந்த விளம்பரத்தை நம்பி தமிழக அளவில் பல பேர் ஏமாற்றப்பட்டிருக்கலாம் என்றும் காவல்துறை மத்தியில் சந்தேகிக்கப்படுகிறது.
மேலும், கும்பகோணம் மணிகண்டன் கொடுத்துள்ள புகாரின் பேரில் திருநீலக்குடி போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.