போக்குவரத்து துறையில் வேலை வாங்கி தருவதாக மோசடி புகார்; முன்னாள் அமைச்சர் சிவசங்கரை விசாரிக்க போலீசார் திட்டம்
தமிழ்நாடு அரசு மாநகர போக்குவரத்து கழகத்தில் உதவி பொறியாளர் வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி, கடந்த 2023 முதல் 2025 வரை பல்வேறு தவணையாக இளஞ்செழியன் சுமார் 23 லட்ச ரூபாய் பணம் பெற்றுள்ளார்.
Published : June 29, 2026 at 6:31 PM IST
சென்னை: போக்குவரத்து துறையில் வேலை வாங்கி தருவதாக 23 லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்ததாக எழுந்த புகாரில், இளஞ்செழியன் என்பவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்த வழக்கின் முதல் தகவல் அறிக்கையில் முன்னாள் அமைச்சர் சிவசங்கர் பெயர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
போக்குவரத்து துறையில் வேலை வாங்கி தருவதாக 23 லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்த வழக்கில் இளஞ்செழியன் என்பவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்நிலையில், இந்த வழக்கின் முதல் தகவல் அறிக்கையில் முன்னாள் அமைச்சர் சிவசங்கர் பேரும் இடம்பெற்று இருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது
சென்னை எம்ஜிஆர் நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சீனிவாசன் (வயது65). ஓய்வு பெற்ற காவல் அதிகாரியான இவர், தனது மகனுக்கு போக்குவரத்து துறையில் அரசு வேலை வாங்குவதற்கு முயற்சி செய்து வந்துள்ளார். அப்போது அரியலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த இளஞ்செழியன் (வயது60) என்பவர் சீனிவாசனை அணுகி முன்னாள் போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் சிவசங்கர் உடன் தனக்கு நெருங்கிய தொடர்பு இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் உங்கள் மகனுக்கு ( சீனிவாசன் மகன்) தமிழ்நாடு அரசு மாநகர போக்குவரத்து கழகத்தில் உதவி பொறியாளர் வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி, கடந்த 2023 முதல் 2025 வரை பல்வேறு தவணையாக இளஞ்செழியன் சுமார் 23 லட்ச ரூபாய் பணம் பெற்றதாக கூறப்படுகிறது.
ஆனால் இதுநாள் வரை மாநகர அரசு போக்குவரத்து கழகத்தில் சீனிவாசன் மகனுக்கு வேலை வாங்கி தராமலும், கொடுத்த பணத்தை திருப்பி அளிக்காமலும் மோசடி செய்து வந்துள்ளார். இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த சீனிவாசன் தனது பணத்தை மீட்டுத் தரும்படியும், மோசடி செய்த இளஞ்செழியன் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனக்கூறியும் சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்தார்.
புகாரின் அடிப்படையில் சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு வேலைவாய்ப்பு மோசடி பிரிவில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது. மேலும் ,இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய நபரை விரைந்து கைது செய்ய சென்னை காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் உத்தரவு பிறப்பித்தார்.
அதன் அடிப்படையில் மத்திய குற்றப்பிரிவு வேலை வாய்ப்பு மோசடி புறனாய்வு பிரிவு தனிப்படை போலீசார் தலைமறைவாக இருந்தார் அரியலூரை சேர்ந்த இளஞ்செழியனை தீவிரமாக தேடி வந்தனர். இந்த நிலையில் அவரது செல்ஃபோன் எண்ணை வைத்து டிரேஸ் செய்து பார்த்தபோது அவர் ஈரோடு மாவட்டத்தில் பதுங்கி இருப்பது தெரியவந்துள்ளது.
இதையடுத்து தனிப்படை போலீசார் ஈரோடு விரைந்து கடந்த 24-ஆம் தேதி இளஞ்செழியனை கைது செய்தனர்.
மேலும் அவரிடமிருந்து மாவட்ட கல்வி அலுவலர் மற்றும் உடற்கல்வி ஆசிரியர் என குறிப்பிடப்பட்ட இரண்டு அடையாள அட்டைகளை போலீசார் பறிமுதல் செய்துள்ளனர். மேலும் இளஞ்செழியனை சென்னை அழைத்து வந்து தீவிர விசாரணை நடத்தி அவர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
மோசடி வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள இளஞ்செழியன், முன்னாள் போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் சிவசங்கரின் உதவியாளர் என்ற செய்தி வேகமாக பரவிய நிலையில், அதற்கு முன்னாள் அமைச்சர் சிவசங்கர் தரப்பிலிருந்து மறுப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், சீனிவாசன் அளித்த புகாரில் அடிப்படையில், இந்த வழக்கின் முதல் தகவல் அறிக்கையில் முன்னாள் அமைச்சர் சிவசங்கர் பெயர் இடம்பெற்றுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் முன்னாள் அமைச்சர் சிவசங்கருக்கு சம்மன் அனுப்பி விசாரணை நடத்த திட்டமிட்டு வருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.