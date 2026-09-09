தனியார் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் பெற்று தருவதாக மோசடி; முறைகேட்டில் தொடர்புடையவருக்கு எதிராக லுக் அவுட் நோட்டீஸ் பிறப்பிப்பு
தற்போது வரை 177 தனியார் பள்ளிகள் அளித்த புகார்களின் அடிப்படையில், ரூபாய் 17.36 கோடிக்கும் மேல் மோசடி செய்யப்பட்டிருப்பது தெரியவந்துள்ளது.
Published : September 9, 2026 at 9:51 PM IST
சென்னை: தனியார் பள்ளிகளிடம் 100 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூலித்த மோசடி வழக்கில், முக்கிய நபரான முத்துக்குமாருக்கு எதிராக மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் லுக் அவுட் நோட்டீஸ் பிறப்பித்துள்ளனர்.
சென்னை சாலிகிராமத்தில் தமிழ்நாடு தனியார் பள்ளிகள் சங்கம் என்ற பெயரில் பதிவு செய்யப்படாத அமைப்பை நடத்தி வந்த பி.டி.அரசகுமார், தமிழகம் முழுவதும் உள்ள தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகளை தொடர்பு கொண்டு பள்ளிகளுக்கு நிலுவையில் உள்ள நிரந்தர அங்கீகாரம், பள்ளித் தரம் உயர்த்துதல் ஆகியவற்றுக்கு சட்டப்பூர்வ அனுமதிகளை பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி பணம் வசூலித்ததாக புகார் எழுந்தது.
இதுதொடர்பாக சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீஸில் புகார் அளிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தப்பட்டது. இதையடுத்து அரசகுமார் கடந்த ஜூன் 27 ஆம் தேதி கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
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போலீஸாரின் விசாரணையில் கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு முதல் சென்னை வடபழனியில் உள்ள தனியார் விடுதி, போரூரில் உள்ள திருமண மண்டபம் உள்ளிட்ட இடங்களில் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகளை அழைத்து அரசகுமார் சந்தித்தது தெரியவந்தது. அப்போது பள்ளிகளுக்குத் தேவையான அரசு அனுமதிகளை பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி அவர்களிடம் இருந்து பணம் வசூலித்தது தெரியவந்தது.
இந்த மோசடியில் அரசகுமாருக்கு உடந்தையாக அவரது உறவினர்களான மதுரையைச் சேர்ந்த ஆரோக்கியராஜ் என்ற ராஜா (39), திருச்சியைச் சேர்ந்த சுரேஷ் (49) ஆகியோர் செயல்பட்டது விசாரணையில் தெரியவந்தது. இதையடுத்து இருவரையும் சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு தனிப்படை போலீஸார் கடந்த ஜூலை 23 ஆம் தேதி கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி புழல் சிறையில் அடைத்தனர்.
பள்ளிகளுடனோ, பள்ளி நிர்வாகத்துடனோ நேரடி தொடர்பு இல்லாத இருவரும், அரசகுமார் மற்றும் அவருடன் தொடர்புடைய சிலரது தூண்டுதலின் பேரில் பள்ளி நிர்வாகிகளை குறிப்பிட்ட இடங்களுக்கு வரவழைத்து பணம் வசூலித்தது போலீசார் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
தற்போது வரை 177 தனியார் பள்ளிகள் அளித்த புகார்களின் அடிப்படையில், ரூபாய் 17.36 கோடிக்கும் மேல் மோசடி செய்யப்பட்டிருப்பது தெரியவந்துள்ளது.
இந்த வழக்கில் இதுவரை 244 சாட்சிகளிடம் போலீசார் விசாரணை நடத்தியுள்ளனர். டிஜிட்டல் பணப் பரிவர்த்தனைகள் மூலம் பல கோடி ரூபாய் பெறப்பட்டிருப்பதும் விசாரணையில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
அரசகுமார் உள்ளிட்ட கைது செய்யப்பட்ட நபர்களுடன் தொடர்புடைய 61-க்கும் மேற்பட்ட வங்கிக் கணக்குகளை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீஸார் முடக்கியுள்ளனர். இந்தக் கணக்குகள் மற்றும் அவற்றில் நடைபெற்ற பணப் பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பான விவரங்கள் தீவிரமாக ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
குறிப்பாக சேலம், ஈரோடு, கோவை உள்ளிட்ட மேற்கு மாவட்டங்களில் உள்ள தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகளிடமிருந்து அதிக அளவில் புகார்கள் பெறப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் மேற்கு மாவட்டங்களிலும் தனியார் பள்ளிகளை குறிவைத்து பணம் வசூலிக்கப்பட்டிருப்பது தெரியவந்துள்ளது. மோசடி மூலம் பெறப்பட்ட பணம் யார் யாருக்கு சென்றது, அதில் மேலும் யார் பயனடைந்துள்ளனர், அந்தப் பணத்தின் மூலம் எங்கெல்லாம் சொத்துகள் வாங்கப்பட்டுள்ளன என்பது குறித்தும் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீஸார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். பள்ளிக் கல்வித்துறையைச் சேர்ந்த சில அதிகாரிகள் மற்றும் அரசகுமாரின் உறவினர்களிடமும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த வழக்கில் முக்கிய நபராகக் கருதப்படும் முத்துக்குமார் போலீசாரின் விசாரணைக்கு தொடர்ந்து ஆஜராகாமல் தலைமறைவாக இருந்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. அவரை கைது செய்வதற்கான நடவடிக்கைகளை போலீசார் தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.
இந்நிலையில் முத்துக்குமார் வெளிநாட்டுக்கு தப்பிச் செல்லாமல் தடுக்கும் வகையில் அவருக்கு எதிராக மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் லுக் அவுட் நோட்டீஸ் பிறப்பித்துள்ளனர். இதன் மூலம் முத்துக்குமாரை விமான நிலையங்கள் உள்ளிட்ட குடியேற்றச் சோதனை மையங்களில் கண்காணித்து அவர் வெளிநாடு தப்பிச் செல்வதை தடுக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.