FQL முதலீட்டு மோசடி: முகவர்கள் ரஞ்சித், பிரியதர்ஷினி மீது குண்டர் சட்டம் பாய்ந்தது
'FQL Trading Wallet' முதலீட்டு திட்டத்தின் மூலம் மதுரை மாவட்டத்தில் மட்டும் பெருமளவு பணம் வசூலிக்கப்பட்டதாகப் புகார்கள் எழுந்துள்ளன.
Published : October 4, 2026 at 10:12 PM IST
மதுரை: FQL முதலீட்டு மோசடி வழக்கில் முகவர்களாக செயல்பட்ட ரஞ்சித், பிரியதர்ஷினி மீது குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் காவல்துறை நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது.
மதுரை மாவட்டம், மேலூர் மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள 'FQL Trading Wallet' ஆன்லைன் முதலீட்டு மோசடி வழக்கில், முகவர்களாக செயல்பட்ட கட்டையம்பட்டியை சேர்ந்த ரஞ்சித் மற்றும் பிரியதர்ஷினி மீது குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
'FQL Trading Wallet' என்ற ஆன்லைன் செயலி மூலம் கிரிப்டோகரன்சி உள்ளிட்ட முதலீடுகளில் பணத்தை செலுத்தினால் குறுகிய காலத்தில் அதிக லாபம் கிடைக்கும் என்றும், குறிப்பாக 45 நாட்களில் முதலீட்டுத் தொகை இரட்டிப்பாகும் என்றும் ஆசைவார்த்தைக் கூறி பொதுமக்களிடம் பணம் வசூலிக்கப்பட்டதாகப் புகார்கள் எழுந்தன.
தொடக்கத்தில் முதலீட்டாளர்களுக்கு லாபத் தொகை வழங்கப்பட்டதாகவும், இதனை நம்பி பலர் தங்களது உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களை FQL முதலீட்டில் சேர்த்துள்ளனர். பின்னர் முதலீடு செய்த பணத்தையும், கிடைக்க வேண்டிய லாபத்தையும் திரும்பப் பெற முடியாத நிலை ஏற்பட்டதாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் புகார் தெரிவித்தனர்.
ஆயிரக்கணக்கானோர் புகார்
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக மதுரை மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற சிறப்பு புகார் முகாம்களில் ஆயிரக்கணக்கானோர் புகார் அளித்துள்ளனர். மேலூர், கொட்டாம்பட்டி, மேலவளவு, கட்டையம்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஏராளமானோர் பணத்தை இழந்ததாக காவல்துறையில் புகார் அளித்துள்ளனர். பாதிக்கப்பட்டவர்கள் வங்கி பரிவர்த்தனை விவரங்கள், ஆன்லைன் பணப்பரிமாற்ற பதிவுகள், FQL செயலி தொடர்பான ஆவணங்கள், வாட்ஸ்அப் உரையாடல்கள் உள்ளிட்ட ஆதாரங்களையும் காவல்துறையிடம் சமர்ப்பித்தனர்.
பாதிக்கப்பட்டவர்கள் போராட்டம்
பணத்தை இழந்ததாகக் கூறப்படும் முதலீட்டாளர்கள் தங்களது பணத்தை மீட்டுத்தரக் கோரி மேலூர் மற்றும் அலங்காநல்லூர் பகுதிகளில் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டனர். ஒரு கட்டத்தில் நான்கு வழிச்சாலையிலும் சாலை மறியல் நடைபெற்றதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து காவல்துறையினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, புகார்களை சட்டரீதியாக பதிவு செய்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவித்தனர்.
மேலும், FQL நிறுவனத்துடன் தொடர்புடையவர்கள் எனக் கூறப்படும் சிலரின் வீடுகளைப் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் முற்றுகையிட்டதாகவும், பொருட்கள் சேதப்படுத்தப்பட்டதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகின. சட்டத்தை கையில் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டாம் என்றும், புகார்களை காவல்துறையில் அளித்து சட்டரீதியாக நடவடிக்கை பெற வேண்டும் என்றும் காவல்துறையினர் அறிவுறுத்தினர்.
ரஞ்சித், பிரியதர்ஷினி மீது குண்டர் சட்டம்
FQL முதலீட்டு மோசடி தொடர்பான வழக்கில் தொடர்புடையதாக கருதப்படும் கட்டையம்பட்டியை சேர்ந்த ரஞ்சித் மற்றும் பிரியதர்ஷினி தம்பதி மீது குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்களிடம் முதலீட்டுத் திட்டம் குறித்து நம்பிக்கை ஏற்படுத்தி பணம் வசூலித்தது, முதலீட்டாளர்களை சேர்த்தது உள்ளிட்ட குற்றச்சாட்டுகளின் அடிப்படையில் அவர்கள் மீது ஏற்கனவே காவல்துறை நடவடிக்கை மேற்கொண்டிருந்த நிலையில், தற்போது குண்டர் சட்டம் பாய்ந்துள்ளது. குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் இருவர் மீதும் எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கை, FQL முதலீட்டு மோசடி வழக்கில் காவல்துறை விசாரணை தீவிரமடைந்துள்ளது தெரிய வருகிறது.
மோசடி தொகை எவ்வளவு?
'FQL Trading Wallet' முதலீட்டு திட்டத்தின் மூலம் மதுரை மாவட்டத்தில் மட்டும் பெருமளவு பணம் வசூலிக்கப்பட்டதாகப் புகார்கள் எழுந்துள்ளன. மேலும், திண்டுக்கல், சிவகங்கை உள்ளிட்டப் பிற மாவட்டங்களிலும் பொதுமக்கள் பணத்தை இழந்ததாக புகார்கள் வெளியாகியுள்ளன. தமிழ்நாடு முழுவதும் இந்த முதலீட்டு திட்டத்தின் மூலம் பெருமளவு பணம் வசூலிக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ள நிலையில், மொத்தமாக எவ்வளவு பணம் வசூலிக்கப்பட்டது?, எவ்வளவு தொகை மோசடி செய்யப்பட்டது? எத்தனை பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்? என்பது குறித்து முழுமையான விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
வங்கி கணக்குகள், டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் கிரிப்டோகரன்சி தொடர்பான பரிவர்த்தனைகளை ஆய்வு செய்வதன் மூலம் மோசடியின் முழு அளவும், இதில் தொடர்புடைய நபர்களின் பங்களிப்பும் வெளிவரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
'FQL Trading Wallet' விவகாரத்தில் ஏற்கனவே ஆயிரக்கணக்கானோர் புகார் அளித்துள்ள நிலையில், தற்போது முகவர்களாகச் செயல்பட்டதாகக் கூறப்படும் ரஞ்சித் மற்றும் பிரியதர்ஷினி மீது குண்டர் தடுப்புச் சட்டம் பாய்ந்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
காவல்துறை தொடர்ந்து விசாரணை
இந்த வழக்கில் மேலும் யார் யாருக்கு தொடர்பு உள்ளது? முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட பணம் எங்கு சென்றது? பணத்தை மீட்பதற்கான நடவடிக்கைகள் என்ன? என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்களில் காவல்துறை விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.