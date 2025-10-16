'பாக்ஸ்கான் முதலீடு உண்மையானது, உறுதியானது!' - சட்டப் பேரவையில் அமைச்சர் டிஆர்பி ராஜா விளக்கம்!
கூகுள் நிறுவனம் ஆந்திராவிற்கு சென்றதன் பின்னணியில் அதானியின் தலையீடு உள்ளது என்று தொழில்துறை அமைச்சர் டிஆர்பி ராஜா கூறினார்.
Published : October 16, 2025 at 4:55 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் பாக்ஸ்கான் நிறுவனத்தின் முதலீடு நூறு சதவீதம் உண்மையானது மற்றும் உறுதியானது என்று சட்டப் பேரவையில் அமைச்சர் டி.ஆர்.பி. ராஜா தெரிவித்தார்.
தமிழக சட்டப் பேரவையில் இன்று (அக்டோபர் 16) மூன்றாம் நாள் கூட்டம் நடைபெற்றது. மேலும் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்ட கூடுதல் துணை மதிப்பீட்டின் மீதான விவாதத்தில் பேசிய அதிமுக உறுப்பினர் தங்கமணி, ''தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த சுந்தர் பிச்சை உயர் பொறுப்பில் இருக்கும் கூகுள் நிறுவனம், ஆந்திராவிற்கு சென்றிருப்பதாகவும், அந்த நிறுவனத்தை தமிழகத்திற்கு கொண்டு வர முயற்சிக்காதது ஏன்?'' என கேள்வி எழுப்பினார்.
அதோடு பாக்ஸ்கான் நிறுவனத்துடன் 15 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்திருப்பதாக தமிழக அரசு அறிவித்த நிலையில், அதனை அந்த நிறுவனம் மறுத்திருப்பது குறித்தும் விளக்கமளிக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார்.
அதற்கு பதிலளித்து பேசிய தொழில் துறை அமைச்சர் டி.ஆர்.பி.ராஜா, ''கூகுள் நிறுவனம் ஆந்திராவிற்கு சென்றதன் பின்னணியில் அதானியின் தலையீடு உள்ளது. பக்கத்து மாநில முதலீட்டை குறை சொல்ல விரும்பவில்லை. பாக்ஸ்கான் நிறுவனத்தின் முதலீடு நூறு சதவீதம் உண்மையானது, உறுதியானது. பாக்ஸ்கான் பல நிறுவனங்களை வைத்திருக்கும் நிலையில், அதில் ஒரு நிறுவனத்திடம் கேட்டு செய்தி வெளியிட்டிருப்பதாகவும், பாக்ஸ்கான் நிறுவனத்தின் முதலீடு மற்றும் அதன் மூலம் தமிழ்நாட்டில் 14,000 பேருக்கு வேலை வாய்ப்புகள் நிச்சயம் உருவாக்கப்படும்'' எனவும் உறுதியளித்தார்.
அதே நேரத்தில், பேரவையில் இல்லாதவர்கள் சிலரும் முதலீடு மற்றும் வேலைவாய்ப்பு குறித்து தவறாக பேசுவதாகவும், இந்தியா - அமெரிக்கா இடையிலான பிரச்சினையின் போதும் கூட தமிழகம் அதிகளவில் முதலீடுகளை ஈர்த்து வருவதாகவும் அமைச்சர் டி.ஆர்.பி.ராஜா சுட்டிக் காட்டினார்.
தமிழ்நாட்டில் 15,000 கோடி ரூபாய் முதலீடு குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தவில்லை என பாக்ஸ்கான் நிறுவனம் மறுப்பு தெரிவித்ததாக செய்தி வெளியான நிலையில், அது குறித்து கடும் சர்ச்சை எழுந்தது. இந்நிலையில், சட்டப் பேரவையில் அது தொடர்பான கேள்விக்கு அமைச்சர் டி.ஆர்.பி. ராஜா விளக்கம் அளித்துள்ளார்.